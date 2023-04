Nuovi rossetti primavera: i migliori a meno di 20 euro

Fonte: iStock Photos

Colori delicati, nuance vivaci e formulazioni che lasciano le labbra morbidissime: i nuovi rossetti primavera sono ciò che serve per accendere il make up con l’arrivo della bella stagione. Le tonalità fra cui scegliere sono davvero tante, con un ritorno del rosso classico e del rosa candy, senza dimenticare le sfumature più scure, sempre di gran moda.

I finish vanno dallo shimmer al satinato, sino al matte e vellutato. L’imperativo resta quello di scegliere formulazioni che siano naturali e che donino colori accesi senza dimenticare il comfort per le labbra, rendendole super morbide.

Rossetti primavera: le nuance più belle da provare

Con la primavera le labbra si tingono di nuovi colori. La nuance per eccellenza, perfetta per affrontare la stagione calda, resta il rosso. Il rossetto red è una garanzia, soprattutto nelle tonalità classiche, e l’ideale per regalare un twist al make up. Le versioni da provare e le sfumature sono davvero tante, con finish matte oppure shimmer.

Il colore da provare? Il rosso cardinale di Diego Dalla Palma, in offerta su Amazon a 17,55 euro. Una nuance vibrante, perfetta per donare un tocco vitaminico ad ogni trucco. Un prodotto da tenere in borsa sempre per accendere le labbra con una tonalità vibrante e super femminile.

Offerta Diego dalla Palma rossetto rosso cardinale Rossetto rosso n 54 Rosso cardinale

Ci regala vibes calde anche il rossetto rosso aranciato, un must in primavera soprattutto nella versione con finish bagnato come quella by Kiko. Un prodotto perfetto per un aperitivo in centro, ma anche una festa sulla spiaggia, da sfoggiare per tutta la stagione calda.

Voglia di provarli tutti? Per non perdersi nemmeno una sfumatura di rosso c’è la palette di L’Oréal Paris. Con tantissime tonalità e una texture cremosa che avvolge le labbra.

Se il rosso è una garanzia, anche il rosa colora le labbra durante la primavera con tanti rossetti da aggiungere al beauty case. Nuance pastello e finish cremoso per Astra, che punta su una tonalità che non passa mai di moda e si abbina a qualsiasi tipologia di make up occhi.

Astra Madame Lipstylo Rossetto rosa by Astra

Trionfa pure il rosa nude come quello di Max Factor con un colore ideale per fondersi al massimo con la pelle e un finish che fa la differenza. Il must? Un profumo irresistibile e una lunga durata con labbra che restano morbide e idratate.

Colour Elixir 005 Rossetto rosa Max Factor

Per un effetto Barbie girl invece c’è il rosa candy di Revlon con un finish opaco, una texture cremosa e leggera. Nutre le labbra in profondità ed è super confortevole grazie a una formulazione a base di agave, burro di capuacu e moringa.

Revlon Super Lustrous Rossetto effetto matte colore candy

Con la primavera abbondano anche colori più scuri e dark, per un trucco serale very cool. Il viola e il prugna restano le sfumature top, come quelli di Maybelline, a lunga durata in versione tinta e no transfer.

Offerta Maybelline New York Rossetto Matte SuperStay Tinta Labbra a Lunga Tenuta viola

Da provare pure la versione rosso scuro con riflessi marroni di MAC. Un rossetto ad alta coprenza e ottimo per regalare intensità a qualsiasi make up.

Offerta Rossetto MAC rosso scuro Rossetto rosso scuro ad alta resistenza

Infine da non perdere le versione light dei rossetti di primavera, con tante colorazioni soft da provare per una bocca da baciare, morbidissima e nutrita in una sola passata.

Labello burrocacao colorato Balsamo labbra colorato rosa al gusto anguria