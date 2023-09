Labbra da royal: ecco i rossetti preferiti dalle principesse che puoi acquistare anche tu

Fonte: IPA Il rossetto Royal perfetto è quello di Kate Middleton

Alcuni potrebbero pensare che la scelta di una tonalità di rossetto piuttosto che un altro, sia abbastanza soggettivo e casuale: un bel rossetto rosso fuoco quando vogliamo sentirci audaci e sensuali, un colore scuro e deciso per dare un tocco rock al nostro outfit oppure un nude leggerissimo per sentirci a nostro agio in ogni occasione.

Tuttavia, quando sei una testa coronata, la scelta di una nuanche di rossetto piuttosto che un’altra non è mai casuale.

L’etichetta reale ha le sue regole: il protocollo prevedere di attenersi a una tonalità neutra e naturale per evitare imbarazzanti incidenti con il make-up o risultare un pò troppo sopra le righe con labbra che attirano attenzioni non richieste.

Ma si sa, le regole sono fatte per essere infrante: la Regina Elisabetta, con i suoi outfit dai colori sgargianti, non ha mai rinunciato a labbra dai colori accesi come il fucsia, una caratteristica che lha da sempre contraddistinto le sue scelte di make-up rispetto alle altre regine. Di Regina Elisabetta ne abbiamo avuta una sola ma è stata lei a fare da apripista alle nuove leve, motivo per cui oggi abbiamo visto come molte altre royal abbiano rotto il protocollo con labbra più audaci e dalle finiture super lucide.

Ma quali sono (e quali sono stati) i brand di make up più amati dalle regine e principesse più glam di ieri e di oggi?

Prendi appunti!

Regina Elisabetta

Iniziamo proprio da lei, la regina che ha rotto il protocollo: oltre ad avere la sua tonalità di rosso personalizzata di Clarins, si dice che Sua Altezza Reale preferisse i rossetti dai colori sgargianti di Elizabeth Arden, come la tonalità Rose Petal che molto spesso l’abbiamo vista abbinare ai suoi outfit sulle stesse tonalità.

Fonte: Douglas

Chissà cosa avrebbe pensato dell’esplosione di rosa dovuto al successo del film di Barbie… noi siamo sicure avrebbe apprezzato!

Kate Middleton

L’abbiamo vista in copertina ed è già chiaro a tutti quale sia il suo stile in termini di make-up labbra: Kate è la vera regina del nude, in tutte le sue nuanche.

Pare che, sopra ad ogni rossetto, applichi il suo amato gloss trasparente rosato di Bobbi Brown Bare Pink – brand di cui lei è vera fan.

Fonte: Pinalli

Megan Markle

Con la sua carnagione bruna e naturalmente calda, Megan sembra nata per sposare tutta la palette di Charlotte Tilbury.

Le sue labbra sono sempre idratate e colorate con toni caldi e sensuali: quale tiene sempre in borsetta? Mai scelta fu più adeguata per far risaltare il suo sorriso: Charlotte Tilbury Matte Revolution nella tonalità Very Victoria

Fonte: Sephora

Charlotte Casiraghi

La figlia della principessa Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, è sicuramente una delle reali più belle: non ha paura di giocare con la sua sensualità con look e make up alla moda, sempre senza eccessi e mantenendo la sua innata eleganza.

Pelle chiara e capelli scuri sono spesso contrastati da labbra dai colori decisi, esaltando la naturale bellezza di Charlotte.

Via libera anche al famigerato rossetto rosso, sempre temuto dalle teste coronate ma che, come lei ci insegna, può essere portato con raffinatezza senza risultare mai volgare. Charlotte Casiraghi si affida a Gucci, di cui è stata a lungo testimonial d’eccezione, Rouge à Lèvres Mat – Rossetto opaco vellutato in tutte le tonalità di rosso.

Fonte: Sephora

