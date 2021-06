Robot da cucina Kenwood in offerta speciale con Amazon Prime Day

editato in: da

Vorresti mangiare sano ed equilibrato, ma cucinare e preparare i pasti richiede tempo e non è sempre facile da fare nel corso della settimana.

Oltre al lavoro, le incombenze sono tante e spesso il tempo per preparare dei piatti diversi dal solito non è mai abbastanza e si finisce per mangiare le solite cose o, peggio, per cedere troppo spesso al take away. Sappiamo bene, invece, quanto sia importante mangiare equilibrato, con le giuste quantità di carboidrati, proteine e soprattutto di verdure che, però, hanno tempi di cottura sempre molto lunghi.

Per migliorare l’organizzazione dei pasti e avere sempre delle ricette buone, sane ed equilibrate hai bisogno di un vero aiutante e cioè di un robot da cucina di ultima generazione. In commercio ce ne sono veramente tanti, con funzionalità sempre diverse e sorprendenti, quello che ti consigliamo è il Kenwood CCL401WH kCook.

Lo trovi in super offerta oggi, ultimo giorno dell’Amazon Prime Day, quindi se avevi preventivato questo acquisto e sei cliente Prime, non farti sfuggire questa imperdibile occasione.

Kenwood CCL401WH kCook, un aiutante in cucina

Il modello Kenwood in offerta al 46% di sconto è il vero aiutante di cui avevi bisogno, perché ti consente di dimezzare i tempi di preparazioni dei pasti e di preparare ogni giorno infiniti menu, donandoti anche idee nuove e sfiziose.

Nella confezione, infatti, è incluso un ricettario con più di 200 ricette ideate dalla Chef di Alice TV Monica Bianchessi che ti consentirà sicuramente di stupire i tuoi ospiti.

Veloce, facile e intuitivo, il nuovo kCook Multi grazie al range di temperatura da 30° a 180° ti permette di avere il massimo controllo nella cottura dei cibi e avere la massima versatilità. Dalla funzione wok/sauté allo slow cooking.

Con l’accessorio Direct Prep, affetti e grattugi direttamente all’interno della ciotola del kCook Multi mentre cuoce o in un contenitore separato anche durante la cottura.

Inoltre è il modello più accessoriato, contiene un cestello per la cottura al vapore che consente di cuocere più pietanze nello stesso momento, un adattatore per la cottura slow, ottima per cucinare arrosti o anche zuppe e minestroni e una serie di lame aggiuntive, frusta e pala impastatrice per frullare, tritare, tagliare, impastare, sbattere, montare, emulsionare, e anche mescolare durante la cottura.

Un investimento intelligente, perchè con un solo elettrodomestico hai prestazioni che i robot tradizionali non possono garantire.

Kenwood CCL401WH kCook è in sconto su Amazon per il Prime Day a 429,99 € euro al posto di 800,00 euro, con un risparmio del 46% pari a 370,01 euro. Se il prezzo non è aggiornato, clicca sul box per vedere lo sconto direttamente su Amazon.

Offerta Kenwood CCL401WH kCook Un robot da cucina versatile e intelligente, per preparare anche più ricette contemporaneamente

Gli altri elettrodomestici Kenwood in super sconto

Gli sconti del brand Kenwood continuano solo oggi, grazie alle offerte riservate ai clienti Prime per l’Amazon Prime Day.

In sconto per gli amanti della pasticceria e dei lievitati dolci e salati, c’è Kenwood kMix KMX750BK un modello dal design vintage con1000 W di potenza per realizzare le preparazioni di impasti più duri, in dotazione anche un Kit pasticceria che contiene: mixer, l’impastatrice e frusta a palloncino per realizzare un’infinità di preparazioni dolci o salate.

Kenwood kMix KMX750BK è in sconto su Amazon per il Prime Day a 249,99 € euro al posto di 400,00 euro, con un risparmio del 38% pari a 115,00 euro. Se il prezzo non è aggiornato, clicca sul box per vedere lo sconto direttamente su Amazon.

Offerta Kenwood kMix KMX750BK Un’impastatrice dal design accattivante per preparare lievitati dolci e salati

Un’altra impastatrice da non lasciarsi sfuggire è Kenwood KVL6300S Impastatrice planetaria Chef Elite XL, una planetaria con una potenza di 1400 W. La ciotola ha una capienza da 6,7L per una migliore azione di miscelazione ed impasto.

Kenwood KVL6300S Impastatrice planetaria Chef Elite XL è in sconto su Amazon per il Prime Day a 364,99 € euro al posto di 481,63 euro, con un risparmio del 24% pari a 116,64 euro. Se il prezzo non è aggiornato, clicca sul box per vedere lo sconto direttamente su Amazon.

Kenwood KVL6300S Impastatrice planetaria Chef Elite XL Un’impastatrice con una capienza maggiore rispetto alla media, ideale per impasti più voluminosi

Tra le offerte del brand Kenwood, è disponibile anche un piccolo elettrodomestico utilissimo e indispensabile. Stiamo parlando del tritatutto Kenwood CH580 Tritatutto Universale Elettrico, piccolo e compatto utile per tutte quelle operazioni di preparazione degli alimenti, che altrimenti richiederebbero molta pazienza. È dotato di un motore da 500 W, e di quattro lame in acciaio inox, nella confezione sono inclusi gli accessori per la preparazione della salsa maionese e aioli.

Kenwood CH580 Tritatutto Universale Elettrico è in sconto su Amazon per il Prime Day a 27,54 € euro al posto di 45,00 € euro, con un risparmio del 39% pari a 17,46 euro. Se il prezzo non è aggiornato, clicca sul box per vedere lo sconto direttamente su Amazon.

Offerta Kenwood CH580 Tritatutto universale elettrico Tritatutto compatto e con ottimo rapporto qualità/prezzo

Kenwood KVL8300S Impastatrice planetaria Chef Titanium SYSTEM PRO è un’impastatrice planetaria di ultima generazione con potenza di 1700W. La particolarità di questo modello è l’illuminazione all’interno della ciotola, puoi vedere gli ingredienti, il loro colore, la consistenza e la densità e quindi ottenere risultati ottimali durante la preparazione delle ricette.

Kenwood KVL8300S Impastatrice planetaria Chef Titanium SYSTEM PRO è in sconto su Amazon per il Prime Day a 432,00 € euro al posto di 950,00 € euro, con un risparmio del 55% pari a 518,00 euro. Se il prezzo non è aggiornato, clicca sul box per vedere lo sconto direttamente su Amazon.

Offerta Kenwood KVL8300S Impastatrice planetaria Chef Titanium SYSTEM PRO Planetaria di ultima generazione, dotata di illuminazione nella ciotola