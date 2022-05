Abbiamo scoperto il rimedio anticellulite di Khloé Kardashian e si acquista online

Cellulite, nemica giurata di (quasi) tutte noi donne: liberarsene ci appare come una sfida impossibile, e con l’arrivo dell’estate – e una prova costume imminente – non ci resta che provare qualsiasi rimedio sembri promettere risultati miracolosi. Perché allora non prendere spunto dalle star e scoprire quali sono i loro trucchetti anticellulite? Quello di Khloé Kardashian, ad esempio, è tanto semplice quanto efficace. Il suo segreto è il foam roller, un piccolo attrezzo per il fitness che aiuta a risolvere tanti piccoli problemi quotidiani.

Cos’è il foam roller

Il foam roller non è altro che un piccolo rullo cilindrico di schiuma, che sulla sua superficie presenta delle bizzarre protuberanze. Sono proprio queste a svolgere il “duro” lavoro: utilizzando l’attrezzo per effettuare dei massaggi e delle compressioni, si avrà come l’impressione di avere delle vere e proprie mani che stanno manipolando il nostro corpo, con tantissimi benefici per l’intero apparato osteo-muscolare. E, ovviamente, con il vantaggio aggiuntivo di ridurre la cellulite ed evitarne la ricomparsa.

Foam roller FX FFEXS Stimola la circolazione e combatte la cellulite: bastano pochi minuti al giorno

Consigliato dai fisioterapisti per attività riabilitative come il recupero della mobilità articolare o il rafforzamento muscolare, e ancora utilizzato dai personal trainer per il riscaldamento e l’allungamento muscolare, il foam roller trova moltissimi impieghi nell’ambito del fitness. Ad esempio, viene comunemente usato nel pilates e in altre attività per sciogliere i muscoli, alleviare i dolori reumatici e preparare il corpo ad altri sport più intensi. Ma in che modo questo attrezzo serve per la cellulite e, soprattutto, funziona davvero?

Foam roller, un rimedio contro la cellulite

Khloé Kardashian ha ampiamente parlato del suo segreto anticellulite, spiegando sui suoi canali social l’utilità del foam roller in una routine quotidiana che le permette di avere sempre glutei sodi e una pelle levigata. Questo attrezzo si rivela un piccolo aiuto per ridurre fastidiosi inestetismi come ritenzione idrica e pelle a buccia d’arancia, purché impiegato con costanza. Il massaggio linfodrenante praticato dalle protuberanze presenti sul foam roller, se applicato sulle zone cruciali come i glutei e le cosce, stimola la circolazione e agevola l’eliminazione dell’accumulo di liquidi.

Certo, il foam roller da solo non può fare miracoli: per combattere la cellulite è importante agire su più fronti, adottando una dieta varia ed equilibrata, bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno e facendo un po’ di attività fisica. Il rullo massaggiante, se utilizzato quotidianamente, è però un validissimo alleato. Il suo vantaggio principale è la comodità, dal momento che basta ritagliarsi un piccolo spazio (anche di soli 10 minuti al giorno) per usufruire subito dei suoi benefici. Ad esempio, possiamo impiegarlo la sera al ritorno da una lunga giornata di lavoro, per alleviare la fatica e al contempo lottare contro la cellulite.

Come scegliere il foam roller

Di foam roller non ce n’è solo uno: nel momento in cui ci accingiamo ad acquistarlo online, potremo scoprire che ne esistono tantissimi modelli, che si differenziano principalmente per dimensioni, disposizione delle protuberanze e durezza del materiale. Studiata appositamente per combattere la cellulite, la struttura del rullo Beautiful è ad esempio caratterizzata da piccoli bottoni in schiuma che massaggiano le zone critiche drenando i liquidi in eccesso.

Rullo Beautiful Il tuo alleato contro la cellulite ad un prezzo incredibile

Oltre ad essere un valido rimedio contro la cellulite, il foam roller è un prezioso alleato per combattere quei piccoli fastidi che affrontiamo ogni giorno, come la cervicale o i dolori lombari. Il kit Elvire è composto non solo dal classico rullo massaggiante, ma anche da un attrezzo più piccolo e morbido ideale per le aree più sensibili (come il collo) e da un mini rullo per i piedi, fantastico per sciogliere le tensioni e donare immediata sensazione di rilassamento.

Kit foam roller Elvire Il benessere a portata di mano, con pochi attrezzi indispensabili

Il foam roller preferito da Khloé Kardashian è però quello elettrico, che permette di aggiungere ai benefici del classico massaggio i vantaggi di una vibrazione intensa. Il rullo EEIEER ha quattro diverse modalità di massaggio e altrettante velocità di vibrazione, offrendo quindi un’ampia gamma di attività per tutto il corpo e contrastando in maniera ancora più efficace la cellulite. Ricaricabile mediante porta USB, ha un’autonomia di ben 2 ore alla massima intensità.

Rullo elettrico EEIEER Un massaggio professionale a casa tua, con i benefici della vibrazione