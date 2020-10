Reggiseno sportivo: come scegliere quello fatto apposta per te

editato in: da

Il reggiseno sportivo è il migliore amico di ogni atleta donna, dal momento che consente di compiere comodamente tutti movimenti che potrebbero essere impediti, rallentati o resi poco confortevoli dal peso e dall’ingombro del seno. Una grande percentuale di atlete e di semplici sportive amatoriali ha provato almeno una volta nella vita una sensazione di imbarazzo e di scarso comfort a causa del vistoso rimbalzo del seno durante l’attività sportiva, proprio per questa ragione un buon reggiseno sportivo dev’essere in grado di adattarsi sia alle forme sia alle esigenze di ogni atleta, assicurando compressione e sostegno a ogni tipo di seno.

Perché ogni tipo di seno ha bisogno di sostegno?

Il motivo per cui il seno femminile è sempre molto morbido e non può essere contratto è che non possiede fasce muscolari. Ad assicurare il mantenimento della sua forma nel tempo e anche un appropriato sostegno al suo peso sono i legamenti di Cooper, che hanno anche il compito di legare il tessuto ghiandolare a quello adiposo posto appena al di sotto della pelle. Per quanto possano essere saldi, questi legamenti non sono forti quanto muscoli e, per questo motivo, finiscono con il cedere se sottoposti a lunghe e ripetute sollecitazioni come avviene durante alcune pratiche sportive: salto della corda, jogging e così via. Cosa accade se i legamenti di Cooper cedono? Il seno diventa cadente e perde tonicità, come se appartenesse a una donna molto più anziana. Una conseguenza che ogni donna vorrebbe evitare, soprattutto se tiene alla propria forma fisica tanto da praticare uno sport.

Sport ad alto o basso impatto

Un buon reggiseno sportivo dev’essere in grado di ridurre il più possibile il volume del seno senza provocare dolore e, allo stesso tempo, dev’essere in grado di assicurare il massimo comfort e il massimo sostegno nel momento dell’impatto. Molti sport, infatti, sottopongono il seno a un violento rimbalzo dovuto a salti, corsa e altri movimenti: in base all’intensità dell’impatto provocato dai movimenti che lo caratterizzano, ogni sport viene classificato come a basso, medio o alto impatto. Scegliere un reggiseno sportivo adatto al tipo di sport che si pratica è fondamentale, dal momento che un reggiseno troppo “leggero” non riuscirebbe a svolgere correttamente la sua funzione se utilizzato per uno sport ad alto impatto.

Ferretto, mon amour (oppure no)

Un’altra differenza sostanziale tra un reggiseno sportivo e l’altro è la presenza o l’assenza del ferretto. Molte donne odiano il ferretto anche nei reggiseni utilizzati per le attività di ogni giorno, dal momento che lo trovano scomodo. Nonostante questo, però, il ferretto svolge due funzioni fondamentali: la prima è rafforzare la struttura di sostegno, la seconda è modellare il seno meglio di quanto possa fare un reggiseno che ne è privo.

Occhio ai materiali: quali sono i migliori per un reggiseno sportivo?

Per quanto riguarda i materiali ideali per un reggiseno sportivo, la scelta può ricadere su materiali naturali o sintetici. Nella maggior parte dei casi è meglio affidarsi a materiali tecnici studiati appositamente per assorbire il sudore ma asciugarsi in fretta, evitando di raffreddare i muscoli attraverso il contatto prolungato con un tessuto umido. Un altro dettaglio a cui prestare la massima attenzione è che il reggiseno sportivo sia realizzato con materiale anallergico, che non irriti la pelle a causa dello sfregamento (altissimo a causa dei continui movimenti) e del contatto con il sudore. Esistono in commercio anche reggiseni sportivi con imbottiture, che servono a mantenere la forma del seno anche in assenza di ferretto. Si tratta di una buona scelta se si praticano sport a basso o bassissimo impatto come può essere lo yoga, mentre è una soluzione assolutamente se s da evitare i praticano sport in cui si suda molto, dal momento che le imbottiture ostacolano la normale traspirazione e, al contrario, aumentano la sudorazione.

Come scegliere correttamente la taglia di un reggiseno sportivo

Dal momento che la sua funzione principale è offrire contenimento e sostegno, scegliere il reggiseno sportivo della taglia esatta è assolutamente fondamentale per assicurarsi buone prestazioni durante il movimento. Un dettaglio fondamentale a cui prestare attenzione è che la fascia inferiore del reggiseno non si alzi o non si sposti nel momento in cui entrambe le braccia vengono sollevate verso l’alto. Se questo accade significa che probabilmente il modello è giusto ma la misura è quella sbagliata perché troppo grande. Al contrario, un reggiseno sportivo troppo piccolo potrebbe costringere eccessivamente il torace e segnare profondamente le spalle. Per individuare correttamente la misura esatta di un reggiseno sportivo basta seguire un principio semplicissimo: se, una volta indossato, il reggiseno è in grado di evitare il rimbalzo del peso del seno o il suo spostamento verso i lati, è della giusta misura.

Reggiseni sportivi in cotone

Durante il fitness e l’attività sportiva in generale si finisce per sudare moltissimo e questo può provocare fastidiose irritazioni, soprattutto sulla delicatissima pelle intorno al seno. Il modo migliore per evitare irritazioni e altri disagi dermatologici è scegliere un reggiseno sportivo in cotone. Bisogna puntualizzare che questo genere di tessuto non è adatto alla realizzazione di reggiseni per attività sportive ad alto impatto, anche perché oltre a non offrire moltissimo supporto, tende ad assorbire il sudore e a restare bagnato a lungo.

Per coloro che hanno un seno di piccole dimensioni o si dedicano a sport a basso e medio impatto Infiore ha realizzato un reggiseno sportivo con bretella unica a Y, estremamente comodo ed avvolgente: è in vendita su Amazon. Un’alternativa molto interessante, dalla struttura complessa e dal design molto innovativo, è il reggiseno sportivo disegnato da Patelai: ottimo anche per gli sport a medio impatto, è traspirante e offre un buon sostegno grazie al particolare incrocio di strisce che va a costituire le coppe: tutti i dettagli delle misure su Amazon.

Il reggiseno sportivo per sport a basso impatto

Un reggiseno sportivo da utilizzare prevalentemente per attività di ginnastica dolce come yoga e pilates non ha bisogno di una struttura particolarmente forte a sostegno del seno. Caratteristiche fondamentali sono invece la comodità e la buona vestibilità della fascia elastica del sottoseno e delle bretelle. Molti di questi reggiseni sportivi presentano imbottiture che permettono di mantenere la forma del seno evitando di schiacciarlo fino a deformarlo in maniera sgradevole.

Dal momento che non si suda eccessivamente durante gli sport a basso impatto, le imbottiture non costituiscono un problema per la traspirazione e quindi vengono utilizzate molto spesso in questo tipo di modelli. Yianna propone un reggiseno sportivo comodissimo ed estremamente elegante, con un bellissimo design intrecciato sulla schiena. Clicca su Amazon e te ne innamorerai immediatamente.

CrzYoga propone un modello dal design molto più lineare, realizzato con imbottiture rimovibili per una massima versatilità del prodotto. Per chi cerca comfort ed eleganza senza troppi fronzoli, è il momento di scoprire i dettagli di questo prodotto su Amazon.

Reggiseni sportivi con ferretto per sport a medio e alto impatto

Il ferretto può rivelarsi davvero molto utile per le donne formose che si dedicano a sport piuttosto faticosi. Esistono anche alcuni modelli che si rivelano perfetti per le donne dal seno di medie dimensioni che però non vogliono rinunciare al fascino e alla comodità assicurate da un reggiseno push up. Questo modello di Syrokan potrebbe passare per un qualunque reggiseno se non fosse per l’attaccatura a X delle spalline sulla schiena, che assicura un ottimo comfort durante qualunque tipo di movimento. È il reggiseno sportivo che fa per te? Scopri tutti i colori in cui viene prodotto su Amazon.

Sempre Syrokan propone un modello con ferretto pensato per le taglie forti. Si tratta di un reggiseno sportivo che punta tutto sulla vestibilità e sulla comodità, con spalline solide e larghe in combinazione con una coppa molto ampia che avvolge e sostiene il seno perfettamente: i dettagli delle misure sono elencati nella scheda prodotto su Amazon. Delimira ha invece messo a punto un modello per lo sport ad alto impatto che punta tutto sulle spalline regolabili: assicurano una perfetta vestibilità e sono in grado di adattare l’altezza del reggiseno a qualsiasi scollatura. Sei una runner dal seno prosperoso? Non puoi fare a meno di questo reggiseno. Acquistalo subito su Amazon.

Reggiseni ad alto impatto: senza ferretto è possibile

Per le nemiche giurate dei reggiseni con ferretto molte aziende hanno messo a punto una serie di modelli in grado di gestire i seni prosperosi ricorrendo soltanto a intelligenti combinazioni di tessuti rigidi ed elastici. Ancora una volta Syrokan offre una soluzione innovativa e funzionale: un reggiseno sportivo che assomiglia quasi a un’armatura, dotato di una pratica cerniera frontale per vestirlo rapidamente e con la massima comodità: guardalo su Amazon.

Closkin propone un’alternativa interessante, con un reggiseno imbottito ma non preformato. Le imbottiture sono removibili, il design è futuristico e il sostegno assicurato è massimo. Curiosa di vederlo? Lo trovi su Amazon. Comodissimo, innovativo e romantico, il reggiseno sportivo con inserti di pizzo proposto da Vertvie. Anche questo senza ferretto, sorregge il seno con un’intelligente incrocio di fasce elastiche che passano sotto il seno e che vengono fissate da gancetti. Ti piace già? Tutti i dettagli su Amazon.