I migliori reggiseni invisibili da acquistare

Con l’arrivo della bella stagione, il guardaroba si riempie di capi leggeri, svolazzanti e – spesso – anche scollati. Vestiti e maglie scollate sulla schiena sono indumenti sensuali, comodi e freschi che consentono di mostrare facilmente e finemente la pelle, magari anche abbronzata dopo una giornata trascorsa in riva al mare.

Il piacevole lato estetico ha però un contraltare piuttosto evidente: l’impossibilità di indossare i normali modelli di reggiseni allacciati sulla schiena. Per evitare questo antiestetico problema, per chi proprio non se la sente di uscire senza indossarlo, sono stati realizzati alcuni interessanti modelli di reggiseni – chiamati “autoadesivi” – che riusciranno a risolvere il problema.

Reggiseno Demi

Il modello di reggiseno autoadesivo Demi – che potrete acquistare su Amazon a questo link: https://www.amazon.it/reggiseno-invisibile-spalline-merletto-spingere/dp/ – presenta una vestibilità praticamente perfetta sia per chi ha un seno piccolo, sia per chi è invece caratterizzata da una taglia maggiore. Questo grazie alle sue coppe ampie, unite al centro da un comodo laccetto che consente di regolare a piacere la distanza tra queste ultime.

Il reggiseno si presenta senza spalline e senza allacciatura sulla schiena, realizzato internamente di materiale siliconico adesivo ed esternamente di confortevole microfibra. Il suo alto potere adesivo consente al reggiseno di non cambiare posizione o cadere durante il corso della serata. Il prodotto è acquistabile in due differenti colorazioni a seconda delle esigenze: nero e color carne.

Reggiseno Shinymod

Il modello di reggiseno autoadesivo proposto da Shinymod, acquistabile su Amazon, è realizzato in solo materiale siliconico adesivo color carne. Questo prodotto presenta l’enorme vantaggio di essere completamente invisibile sotto qualsiasi tipo di maglia o abito scollato. Nonostante la sua imbattibile discrezione, non sono molte le donne che scelgono – purtroppo – di acquistare questo modello a causa della sensazione tattile restituita dal suo materiale, spesso considerato “sgradevolmente viscido”.

Invisible Bra

Il reggiseno autoadesivo prodotto e commercializzato da Invisible Bra è invece indicato per un pubblico di donne caratterizzate da una coppa inferiore alla terza. Questo perché, data la sua forma slim, il suo spessore particolarmente ridotto e il gancetto singolo ad unire le coppe, potrebbe non essere caratterizzato da un alto potere di “sorreggere” adeguatamente i seni più voluminosi. Per tutte le taglie più piccole, invece, questo modello è ideale ed estremamente confortevole. Le sue piccole misure in termini di volume ed estensione lo rendono incredibilmente leggero e confortevole da indossare anche con elevate temperature. Scopri il prezzo su Amazon!

Reggiseno Satinior

Il reggiseno autoadesivo proposto da Satinior – che potrete acquistare su Amazon – è decisamente rivoluzionario. Completamente diverso rispetto a quelli mostrati finora, questo modello è spesso simpaticamente soprannominato “coniglietto” grazie alla sua forma rotonda con due elementi verticali a forma di piccole orecchie. Oltre alla sua forma, anche il suo funzionamento è differente rispetto ai modelli precedentemente proposti: si incollano sul seno e, con un movimento verso l’alto, si incollano anche le “orecchiette”. Anche questo modello, per la sua conformazione e la sua piccola dimensione, è più adatto per seni ridotti che per seni abbondanti.

Reggiseno DesireLove

Questo particolarissimo modello di reggiseno autoadesivo, realizzato e venduto dal brand DesireLove per la sua conformazione è particolarmente adeguato ad essere utilizzato sotto maglie scollate sia sulla schiena che sul décolleté. Il profondo scollo ad “U” permette infatti di essere completamente invisibile ed assolutamente discreto. Scopritelo su Amazon.

Come lavare i reggiseni invisibili

Ognuno dei modelli di reggiseno proposti, è realizzato in silicone autoadesivo. Per far sì che aderisca perfettamente alla pelle per tutto il tempo necessario, la zona deve essere stata precedentemente detersa e asciugata perfettamente. Dopo l’utilizzo, il reggiseno deve essere lavato con acqua tiepida e sapone neutro, tamponato per eliminare l’acqua in eccesso e fatto asciugare all’aria. In poche ore, l’asciugatura sarà completa e il potere autoadesivo del silicone sarà ristabilito. Ora il reggiseno sarà pronto per essere nuovamente indossato!