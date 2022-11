Regali per la suocera: 5 idee per non sbagliare (e non farla arrabbiare)

Fonte: iStock Photos

SOS regali per la suocera? Trovare il dono giusto non è mai semplice, soprattutto se hai bisogno di idee per la madre del tuo compagno o fidanzato. Il rischio di sbagliare? Altissimo! Soprattutto se lei è particolarmente permalosa oppure non la conosci bene.

I regali per la suocera: idee originali e perfette

La soluzione è puntare su regali per la suocera che non siano impersonali, ma che riescano a raccontare qualcosa di te, andando al tempo stesso incontro ai suoi gusti. Dal set per la skincare, ideale per le suocere che amano coccolare la propria pelle, al quaderno delle password, per scherzarci su, sino all’orto casalingo: scopriamo le idee più originali e particolari!

Il set per la skincare

Offerta Acqua alle rose kit routine viso Set di bellezza per pelli sensibili

Un profumo delizioso e una pelle morbidissima: è l’effetto dei prodotti Acqua alle rose, una garanzia dal 1867. Questo set è l’ideale per coccolare tua suocera e svelarle i segreti della skincare routine. Comprende un’acqua micellare per detergere e struccare delicatamente anche le pelli più sensibili, un latte detergente, un tonico per idratare in profondità e prevenire rossori, e una maschera in tessuto. Infine troviamo una crema viso antirughe con collagene vegetale che rimpolpa ed eliminai segni del tempo. La formulazione dei prodotti li rende perfetti per le pelli mature, ma anche sensibili. In più il 95% degli ingredienti è di origine vegetale: tua suocera ne andrà matta!

Il bracciale con la scritta

Bracciale Kidult con scritta Bracciale con frase emozionante da regalare a chi ami

Tu e tua suocera avete un rapporto speciale e non vuoi ricordarglielo ancora? Allora prova con un bracciale con scritta. In acciaio lucido, con un piccolo charme a forma di cuore e una linea moderna, questo accessorio è il regalo perfetto per esprimere il proprio affetto e sorprendere anche la suocera più rigida! La scritta incisa sul bracciale è un aforisma di Charles Dickens: “Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo”. Favoloso!

Il portafoto digitale

Cornice digitale per foto Cornice elettronica con telecomando e tantissime funzioni

Le foto dei nipotini, quelle dell’ultima crociera in coppia, ma anche gli scatti di quando i figli erano piccoli e tantissimi ricordi: il portafoto digitale è un’ottima idea per un regalo pratico ed emozionante. Questa cornice digitale è facilissima da utilizzare grazie a un comodo telecomando e a numerose funzioni. Supporta video, musica e foto, possiede inoltre un calendario, l’orologio, oltre alla modalità di risparmio energetico e spegnimento automatico. L’idea in più? Carica direttamente le foto più belle sulla cornice digitale e falla trovare a tua suocera già montata e in funzione.

Il quaderno delle password

Il Quaderno delle Password per Smemorati Quaderno con pagine alfabetizzate per conservare tutte le Passwords

Se cerchi un regalo originale per tua suocera prova il quaderno delle password! Quante volte è capitato che venisse da te o dal tuo fidanzato/marito, lamentandosi perché non ricordava più la password per accedere alla mail o a uno store online? Questo quaderno è comodissimo per appuntare tutte le pass senza pericoli. Si consulta con facilità grazie alle pagine alfabetizzate, inoltre presenta degli spazi prestampati per note, indirizzi e usernames. La copertina colorata ed elegante fa il resto, rendendo questo regalo perfetto!

L’orto da interno

Tua suocera è appassionata di giardinaggio? Allora sorprendila con un mini orto da interno, l’ideale per coltivare le piante anche d’inverno. Le luci a LED simulano la luce solare, favorendo la fotosintesi e consentendo la crescita di ortaggi, frutta e fiori. La pompa d’acqua e la ventilazione sono a basso rumore, in più si spengono automaticamente.

