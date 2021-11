Regali per gli amanti dei gatti: 20 idee regalo utili e originali!

Cosa regalare ad una persona che ama i gatti? I gadget e le idee regalo per gli appassionati del mondo felino sono davvero tantissimi: abbiamo quindi realizzato una lista di idee regalo originali e divertenti tutte a tema “gatti”, perfette per ogni occasione.

Regali per gli amanti dei gatti: tante idee regalo

Belli, curiosi e talvolta anche buffi, i gatti conquistano molti di noi con i loro miagolii e quel fascino misterioso. Le idee regalo per chi ama questi simpaticissimi animali sono davvero molte e ogni dono che si collega ai felini sarà per loro particolarmente gradito. Pronti a lasciarvi conquistare dai gadget che abbiamo pensato per voi? Ecco una carrellata di idee da cui prendere spunto per ogni occasione.

Tazze con gatti

Iniziare la giornata con un bel cappuccino o un tè è un’abitudine molto diffusa, e coloro che amano i felini non potranno resistere al loro rito mattutino servito in una bella tazza con gatti. Si tratta di un must che non potrà mai mancare nella dispensa degli amanti dei felini, che non mancheranno di sceglierla anche per gustare una buona tisana alla sera, prima di coricarsi.

In commercio ve ne sono davvero per tutti i gusti: dalle tazze a forma di gatto a quelle in ceramica o in vetro con il micio dipinto. Infinite anche le possibilità di scelta dei colori per queste tazze che, ne siamo sicuri, conquisteranno il cuore di ogni gattaro.

Bracciali e ciondoli con gattini

Chi ama i mici non potrà rinunciare all’idea di averne qualcuno da portare sempre con se, magari sotto forma di ciondolo per il braccialetto o la catenina. Eleganti, raffinati e perfetti da abbinare a ogni look i bracciali e ciondoli con gattini saranno un dono particolarmente gradito da fare a un’amica o ad una incallita cat lady.

Cucchiaini con gattini

Perfetti da abbinare alla tazza con i mici, i cucchiaini con gattini sapranno accendere la gioia di chiunque adori questi straordinari felini. Sono disponibili in ceramica o in acciaio, spesso caratterizzati dalla presenza della testa del gatto nella parte superiore. Si tratta di accessori a cui nessun gattaro potrà mai rinunciare, e che adorerà utilizzare per zuccherare le bevande calde, ma anche per gustare un delizioso dessert o un buon gelato.

Calzini a fantasia gatti

Pensati per l’amica o l’amico più freddolosi, i calzini a fantasia gatti permettono di avere, per chi li riceve in dono, un doppio regalo. Oltre a tenere i piedi caldi nella stagione più fredda sapranno regalargli la gioia di una fantasia che richiama i suoi animali preferiti. Caldi, morbidi e spesso anche con base antiscivolo i calzini cat sono gli accessori perfetti per portare allegria nel guardaroba con una fantasia che non passerà mai inosservata a tutti gli amanti dei gattini.

Quaderni e taccuini a tema gatti

A righe, a quadretti, per la scuola o più semplicemente da tenere in casa per gli appunti, un quaderno o un taccuino con dei simpaticissimi mici disegnati sulla copertina metterà sempre tutti di buonumore. Se abbinati tra loro permetteranno ai ragazzi di avere una cartella con accessori super gattosi che renderanno loro più piacevole anche la scuola. In casa invece possono essere utilizzati per moltissime occasioni: oltre che come block notes è possibile usarli per annotare le tante password di accesso ai nostri siti di acquisto oppure per annotare le date dei compleanni (senza dimenticare quella più importante, ovvero la festa del felino di casa).

Agende 2022 a tema gatti

Tutti viviamo ormai a ritmi frenetici e rischiamo di dimenticarci qualche appuntamento o ricorrenza anche importante. Cosa potrebbe esserci allora di meglio di una graziosa agenda 2022 a tema gatti? Chi adora questi misteriosi felini sicuramente apprezzerà molto questo dono che, oltre a permettergli di non mancare più a un appuntamento, gli consentirà di avere sempre sotto gli occhi le immagini del suo animale preferito.

Calendario gatti 2022

Dodici fogli da scorrere dove sono riportati tutti i mesi dell’anno, accompagnati da bellissime immagini di gatti ritratti nelle loro posizioni più buffe: cosa potrebbe esserci di meglio per un regalo da fare all’amico o all’amica che dora questi felini? Sicuramente chi riceve in dono il calendario 2022 con immagini dei gatti correrà subito ad appenderlo al muro, pronto a gioire da gennaio a dicembre lasciandosi conquistare dalle immagini simpatiche che accompagnano ogni mese dell’anno.

Bortabottiglie a tema gatti

Un simpaticissimo micio accomodato sulla tavola o su un mobile pronto ad abbracciare le bottiglie più pregiate. Questa è l’idea originale per un regalo a chi ama circondarsi di etichette prestigiose e al tempo stesso adora questi simpaticissimi felini. In commercio ne esistono diversi modelli ed è possibile trovare portabottiglie a tema gatto in metallo di diverse forme e colori. Un’idea originale per l’amico appassionato di vini potrebbe addirittura prevedere un set che unisce al portabottiglie anche il cavatappi (rigorosamente a forma di gatto).

Set lenzuola a tema gatti

Singole, a una piazza e mezzo o matrimoniali, in cotone per l’estate o in calda flanella per i mesi più freddi, le lenzuola sono accessori sempre molto apprezzati da chi le riceve in dono. Certo che, scegliendole con una fantasia “gattosa” faremo davvero felice l’amica o l’amico che ama i mici e che potrà concedersi così una serata a sonnecchiare (magari in loro compagnia) sulle lenzuola a tema gatti.

Chi vuol fare un mega regalo poi potrà anche scegliere di abbinare alle lenzuola un copripiumino arricchito da immagini in cui tanti gatti giocano e si rincorrono.

Pantofole con gatti

Soffici e calde, le pantofole rappresentano delle alleate preziose per i nostri momenti di relax. E se oltre a mantenere i piedi al calduccio fossero anche rallegrate da stampe con graziosi micetti o (meglio ancora) rallegrate da simpatiche orecchiette e dai tipici baffetti del gatto? Siamo sicuri che i bambini ed i ragazzi impazziranno davanti a queste ciabatte.

Portafoglio con stampe di gatti

Un’idea simpatica e originale per un regalo da fare a una persona che ama i gatti potrebbe essere un grazioso portafoglio micioso. Perfetto da abbinare alla borsa con i mici, bianco o colorato, il portafogli a tema gatto sarà sempre molto apprezzato.

Lampade a forma di gatto

Perfette per la camera dei ragazzi, ma ideali da sistemare ovunque, le lampade a forma di gatto decorano la stanza e trasmettono immediata allegria. In commercio sono disponibili luci notturne bianche e lampade da notte colorate, tutte con le sembianze di graziosi gattini.

Soprammobili a forma di gatto

La tradizione delle statuette a forma di gatto ha origini antichissime: addirittura gli antichi egizi amavano circondarsi di statuette che raffiguravano questi simpatici animaletti a quattro zampe. Oggi possiamo trovare soprammobili a forma di gatto di moltissimi materiali e colori, piccoli oppure ben vistosi, da collocare sui nostri mobili.

Una statuetta raffigurante il micio farà sicuramente la gioia di chi la riceve. Potremmo scegliere tra soprammobili a forma di gatto in ceramica, in vetro o in metallo. Si tratta di un’idea simpatica e originale per un dono da fare in occasione di un compleanno, un anniversario o per le festività natalizie a chi ama circondarsi di questi straordinari felini.

Porta anelli a forma di gatto

Tutti in casa abbiamo gioielli e bijoux. Se il destinatario del regalo è una persona che, oltre ad amare i gatti adora indossare anche gioielli, l’idea regalo perfetta potrebbe essere un porta anelli con sagoma di un gatto. L’idea è originale ed utile, oltre ad essere perfetta per ogni occasione.

Portachiavi a forma di gatto

Perfetti per lei, per lui e per i ragazzi sono anche i portachiavi a forma di gattini. In vendita ne possiamo trovare diverse tipologie con gatti stilizzati o con soggetti realistici.

Portarotoli a forma di gatto

Un accessorio sempre utile in cucina? Il portarotolo di carta. In vendita ne troviamo diverse tipologie tutte dedicate agli amanti del mondo felino: in metallo, in plastica o in legno. A voi la scelta del materiale.

Presine e set cucina a tema gatti

Chi ama trascorrere ore ai fornelli, sarà certamente divertito da questo regalo. Le presine con gattini o i guanti da cucina a forma di gatto renderanno felice ogni cuoco amante dei mici.

Sottobicchieri a forma di gatto

Ideali per decorare la tavola in modo allegro e divertente quando si è in compagni di amici, i sottobicchieri a forma di gatto proteggono il tavolo da graffi accidentali e dalla condensa: sono quindi utili, oltre ad essere divertenti.

Zerbini con immagini di gatti

Chi ama i gatti adorerà questi zerbini. Gli zerbini con gatti sono disponibili in vari colori, fantasie e stampe anche con frasi divertenti. Inoltre sono un regalo utile per ogni famiglia.

Vasi a forma di gatto

Con un solo regalo possiamo unire due grandi passioni: quella dei gatti e quella del giardinaggio. Se siamo in cerca di un’idea regalo originale e diversa dal solito, possiamo puntare su dei vasetti per piante a tema gattini, capaci di rallegrare ogni angolo della casa, del giardino o terrazzo.