Regali per chi ama cucinare: 15 idee regalo che piaceranno senza alcun dubbio!

Quando si tratta di regali, non sempre è facile scegliere. Cosa regalare ad una persona che ama cucinare? Ci sono tanti doni adatti ad un appassionato di cucina: dai semplici gadget, a piccoli elettrodomestici che semplificano la vita culinaria.

Ecco, quindi, una lista con 15 idee regalo per chi ama cucinare e preparare dolci!

Regali per chi ama cucinare: 15 idee regalo

Quasi certamente, chi adora preparare deliziosi piatti in cucina, spera di ricevere in regalo qualche nuovo articolo o elettrodomestico per semplificare alcune preparazioni ed accelerare così la preparazione di alcune ricette: anche se si è appassionati di cucina, impastare, sminuzzare e tritare richiede molto tempo, impegno e fatica.

Per chi è in cerca di un pensierino da regalare ad una persona che ama trascorrere ore tra i fornelli, possiamo scegliere fra numerose idee regalo dedicate al mondo culinario, oggetti utili in cucina che saranno apprezzati come dono.

Regali per chi è vegetariano o ama cucinare le verdure

Chi è vegetariano oppure fa grande uso di verdure nella propria cucina, impiega molto tempo per pulirle, tagliarle e sminuzzarle. Partendo proprio da questo problema, possiamo puntare su idee regalo che renderanno questo compito semplice e veloce.

Pattumiera sospesa per raccogliere gli scarti delle verdure

La pattumiera sospesa è l’ideale per chi ama utilizzare spesso le verdure come ingrediente principale dei propri piatti: patate, carote, zucchine, carciofi, cipolla ed aglio producono numerosi scarti che, con questo oggetto, possono essere facilmente eliminati dal piano di lavoro liberando velocemente spazio prezioso.

Affettatrici e taglieri per semplificare la preparazione dei piatti

Chi ama cucinare adorerà questi regali. Tagliare, sminuzzare e tritare è uno dei compiti che spesso accompagna la preparazione di numerosi piatti. Possiamo rendere meno gravoso questo compito regalando dei set per tagliare le pietanze oppure dei taglieri da doppio utilizzo, praticissimi da utilizzare in cucina.

La Vaporiera per cibi sani e leggeri

La vaporiera è un elettrodomestico utilissimo in cucina perché permette di preparare cibi sani e leggeri, facendoci risparmiare tempo. La maggior parte delle vaporiere in vendita oggi sono dotate di più scomparti per cuocere, contemporaneamente, più verdure. Questo sistema permette di risparmiare denaro (meno corrente o gas per la cottura) e di risparmiare tempo, sempre prezioso per ogni persona.

Regali per chi ama cucinare in modo molto speziato

Gli amanti della buona cucina fanno largo uso di spezie e, soprattutto, ne hanno in grande abbondanza: cannella, sale rosa, pepe, peperoncino, timo, coriandolo e origano sono solo alcune delle spezie presenti nella loro dispensa.

Portaspezie per tenere in ordine la cucina

Un portaspezie potrebbe essere un pensierino ideale per chi ama cucinare in quanto permette di tenere in ordine tutte le erbe ed le polveri, avendole sempre pronte all’uso.

Un set di spezie particolari

Chi ama cucinare piatti molto speziati, ama provare sempre nuovi gusti e le spezie non sono mai abbastanza in casa. Possiamo quindi puntare su dei set di spezie particolari come questi.

Set di salse piccanti

Chi ama le spezie solitamente adora anche il gusto del peperoncino. Perchè non regalare quindi un cofanetto di salse piccanti con diversi sapori dal mondo?

Idee regalo per chi ama preparare i dolci in casa

Chi ama cucinare quasi certamente adora anche preparare dolci fatti in casa. Ecco quindi alcune idee regalo per preparare torte in casa in modo semplice e piacevole.

Set di mestoli per la cucina

I mestoli in cucina servono sempre ed ogni accessorio ha una funzione specifica: il mestolo è l’ideale per zuppe e salse, la schiumarola per i fritti, il pennello per spennellare le pietanze e via dicendo. Non sono mai abbastanza per chi ama cucinare e sono un regalo sempre gradito.

Spatole in silicone per chi ama preparare dolci

Un altro accessorio utilissimo soprattutto per chi ama cimentarsi nella preparazione di dolci, muffins e torte sono le spatole per la cucina. Realizzate in silicone, sono l’ideale per miscelare e travasare gli impasti delle torte. Se il regalo è destinato ad una persona che ama preparare spesso dolci e torte, si tratta del regalo perfetto.

Macchina impastatrice planetaria

La planetaria è uno strumento indispensabile nella preparazione dei dolci: impasta, monta e mescola gli ingredienti alla perfezione facendo risparmiare tempo e fatica.

Elettrodomestici per chi ama cucinare

Se il nostro budget è più ampio, allora possiamo puntare su piccoli elettrodomestici utilissimi in cucina come la macchina per il sottovuoto, la vaporiera o la friggitrice ad aria calda che sono i must del momento, nonché il regali ambiti da chi ama cucinare.

Macchina sottovuoto per conservare i cibi a lungo

È l’ideale per conservare i cibi in quanto li mantiene fino a cinque volte più lungo in frigorifero o in congelatore. Le macchine per sottovuoto sono sicure, semplici da utilizzare e permettono di sigillare in sacchetti sottovuoto carne, pesce, verdure e altri alimenti freschi.

Tritatutto elettrico

Il tritatutto elettrico è un piccolo mixer per la cucina idele per sminuzzare in pochi secondi le pietanze: è l’ideale per realizzare soffritti, per tritare la frutta secca (alla base di tante ricette), per sminuzzare i pomodori e l’aglio e molto altro. Si tratta di un alleato davvero indispensabile in cucina ed averne uno a portata di mano permette di risparmiare tanto tempo.

Friggitrice ad aria calda

Permette di cuocere in poco tempo cibi sani, leggeri e gustosi. È l’elettrodomestico del momento che funziona come un fornetto a basso consumo che permette di preparare pranzi e cene davvero deliziosi, ma soprattutto poveri di grassi in quanto necessita di pochissimo condimento per la cottura.

La macchina per la pasta

Fare la pasta in casa è bello e salutare, ma è anche molto faticoso. Se si sta pensando ad un regalo per una persona che ama preparare la pasta in casa, possiamo optare per una macchina per la pasta. Semplifica notevolmente il lavoro, riducendo tempo e fatica.

Idee regalo per chi ama fare il barbecue

Chi ama cucinare solitamente adora anche preparare gustosi piatti con cottura sul barbecue a base di carne o di pesce. Per cucinare al meglio le pietanze sulla griglia a carbonella sono necessari alcuni attrezzi che permettono di girare, afferrare e controllare i cibi in cottura sulla griglia. Ma anche la griglia stessa dovrebbe essere di ottima fattura per preparare grigliate perfette.

Set per il barbecue

In questo caso sono di grande aiuto i set per barbecue, apprezzatissimi dagli amanti della grigliata, che non possono farne a meno.

Una griglia di alta qualità o carbonella

I barbecue del marchio Weber sono sicuramente fra i più desiderati per tutti coloro che amano preparare piatti alla griglia, in quanto sono realizzati con componenti di qualità e permettono una particolare cottura anche dal sapore affumicato.