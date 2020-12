editato in: da

Scegliere il regalo di Natale per un lui può non essere semplice, soprattutto se il lui in questione è la classica persona che tende a comprare da sola tutto quello che desidera. In questo caso è necessario usare molta fantasia per indovinare un regalo di Natale che possa essere gradito, utile e magari anche originale.

Il segreto sta nel riuscire ad assecondare la personalità del destinatario del regalo, evitando di regalare libri di cucina a chi non sa cuocere un uovo al tegamino (e non ha alcuna intenzione di imparare) oppure un kit da giardinaggio a un uomo che non distingue una pianta di plastica da una viva! Ecco qualche idea per orientarsi nella gigantesca offerta di prodotti on line attualmente a disposizione sulla principale piattaforma di e-commerce del mondo.

Idee regalo di Natale per lui: qualcosa di utile

Le abitudini degli italiani sono profondamente cambiate nel corso dell’ultimo anno, e anche coloro che avevano un appuntamento fisso con il proprio barbiere si sono trovati costretti spesso a rinunciare a questo piccolo lusso. Ecco allora che molti uomini si sono improvvisati acconciatori casalinghi di barba e capelli, finendo con lo scoprirsi anche particolarmente bravi.

Regolabarba Braun

Quale regalo migliore, allora, di un set regolabarba? Uno dei prodotti migliori attualmente in offerta su Amazon è il taglia barba e rifinitore Braun dotato di ben 39 impostazioni di lunghezza a intervalli di mezzo millimetro, per una precisione mai vista prima. La struttura ergonomica dell’impugnatura rende questo prodotto semplice da usare ed estremamente maneggevole. Funziona senza fili e la batteria, che si ricarica nell’arco di circa un’ora, assicura il funzionamento ininterrotto dell’apparecchio per 100 minuti. Inclusi nella confezione cinque accessori per ottenere differenti tipi di rasatura e una lametta Braun per la rifinitura delle aree circostanti la barba.

Acquista su Amazon questo regolabarba Braun.

Kit da barba professionale

Un regalo per uno scopo simile, ma molto più di classe, è il kit da barba tradizionale, per coloro che amano utilizzare forbici, spazzole e pettine come si faceva una volta. Un’idea regalo di Natale ideale per il fidanzato che si è scoperto un po’ hipster da quando ha scoperto di avere una barba bellissima. Compresi nel kit shampoo, balsamo e olio per la barba, nonché una spazzola apposita per lisciarla, rasoio tradizionale, forbici da barbiere e pettine in legno con due diversi tipi di denti per domare la barba mentre la si taglia.

L’acquisto del kit dà diritto anche a scaricare dal web una guida essenziale che illustra tutte le tecniche per il taglio e la cura della barba, utilissima per chi vorrà affinare le proprie tecniche di styling.

Acquista questo kit per la cura della barba su Amazon.

Auricolari bluetooth

Molte persone che svolgono lavori d’ufficio si sono ritrovate a lavorare da casa in smatworking per lunghi periodi di tempo. Lunghe telefonate con i colleghi, riunioni e conferenze da seguire on line sono quindi entrate nell’ordine del giorno di moltissimi uomini che si sono ritrovati costretti a stare alla scrivania di casa per un enorme numero di ore.

Un’idea regalo di Natale per un lui che passa tanto tempo al telefono potrebbe essere una coppia di auricolari bluetooth che gli permetteranno di parlare comodamente al telefono mentre lavora al computer, di svolgere altre attività in casa mentre partecipa a una call o a una riunione telefonica di lavoro e così via. Non bisogna dimenticare inoltre che gli auricolari sono anche delle ottime cuffie per ascoltare musica, in grado di collegarsi con un semplice click sia al computer sia allo smartphone.

Perfetti per ascoltare musica mentre si fa sport in casa oppure per godersi la propria musica preferita a tutto volume senza disturbare i bambini che dormono. Uno dei prodotti migliori attualmente in commercio è a marchio GRDE: 7 ore di riproduzione con una ricarica, connessione automatica ai vari dispositivi, cancellazione del rumore di fondo e alta qualità del suono. Si acquistano con una custodia che funge anche da base di ricarica e sono progettati con una forma ergonomica anti caduta.

Acquista su Amazon gli auricolari Wireless Sportive in Ear Bluetooth 5.0.

Regali di Natale per lui: quelli originali

Ci sono persone che hanno letteralmente tutto e che ricevono moltissimi regali. Si tratta delle persone alle quali è più difficile fare regali in assoluto, quindi la scelta migliore è assolutamente quella di puntare sull’originalità. Fortunatamente anche in questo caso non mancano spunti per idee davvero geniali che assicureranno di certo un po’ di sano divertimento a coloro che le riceveranno.

Kit per fare la birra in casa

Un’idea regalo di Natale perfetta per gli appassionati di birra il cui sogno nel cassetto sarebbe quello di aprire un piccolo birrificio artigianale è il kit per la preparazione della birra fatta in casa.

Si tratta di un kit completo che fornisce tutto l’occorrente per preparare diversi tipi di birra, con uno sforzo minimo dal punto di vista logistico e organizzativo e senza nemmeno la necessità di misurare gli ingredienti: tutti gli ingredienti arrivano già dosati nelle quantità esatte per produrre la propria birra artigianale senza errori. Gli ingredienti (diversi a seconda del tipo di birra che si sceglie di realizzare) vanno semplicemente versati nel fusto da 5 litri che fa parte del kit di produzione, all’interno del quale andrà versata anche una precisa quantità d’acqua.

Dopo aver compiuto queste semplici operazioni il fusto di birra va sigillato con l’apposita valvola e va lasciato per cinque giorni a fermentare a temperatura ambiente. Trascorso questo periodo dovrà essere posto due giorni in frigorifero per completare la fermentazione, quindi sarà pronto da spillare per allietare una cena o una serata di festa.

Compra su Amazon questo kit per la preparazione della birra artigianale.

Kit per coltivare erbe aromatiche per cocktail

Se il destinatario del regalo è invece un appassionato di cocktail e ha deciso di cimentarsi nella loro preparazione, visto che è diventato piuttosto difficile consumarli in un locale, il regalo perfetto è un kit per coltivare erbe aromatiche e decorative da cocktail.

Si tratta di una ricercata selezione di semi per coltivare in vaso ingredienti freschissimi da utilizzare nelle proprie preparazione alcoliche. Il kit comprende 6 varietà di semi, 6 piccoli vasi e la torba necessaria a riempirli, 6 segna – piante per ricordare cosa è stato seminato dove. Oltre al necessario per la coltivazione è compreso nel kit anche un ricettario fotografico con tutti i passaggi per realizzare 18 diversi cocktail utilizzando le erbe aromatiche coltivate sul proprio balcone.

Viene inoltre fornito un fascicolo che contiene tutte le principali informazioni in merito alle piante di cui saranno piantati i semi, per accrescere non solo la bravura, ma anche la cultura settoriale dei futuri bartender.

Compra ora il set per la coltivazione di un cocktail garden su Amazon.

Regali di Natale economici per lui

A Natale non si fanno soltanto regali a genitori, parenti, amici e fidanzati. Molti sono anche regali e regalini che si fanno a conoscenti e amici non proprio stretti. Ecco allora qualche idea per “cavarsela” con pochi soldi e offrire comunque un dono originale che sarà sicuramente gradito, a prescindere dal valore economico. Tra i regali di natale per uomo bisogna tenere assolutamente in considerazione i gadget per coloro che amano dedicarsi al fai da te.

Penna multifunzione

Un regalo geniale e poco costoso è la penna multifunzione che comprende una penna a sfera (con tre ricariche comprese nella confezione) un righello per le piccole misurazioni, una livella e un cuscinetto di silicone all’estremità opposta della penna che consente di utilizzarla come strumento di scrittura sui vari tipi di dispositivi elettronici. Un prezzo piccolissimo e una grande utilità.

Acquista su Amazon la penna multifunzione.

Bracciale magnetico per il fai da te

Sempre per gli uomini che si dilettano con il fai da te o che sono i factotum di casa, questo bracciale magnetico diventerà un alleato preziosissimo. Si tratta di una fascia da legare al polso grazie alla chiusura con velcro e che contiene uno strato magnetico flessibile a cui è possibile attaccare con un solo gesto tutti i piccoli oggetti metallici che finiscono puntualmente per andare in giro o bucare le tasche, come viti, chiodi e bulloni. Anche brugole e altri attrezzi di piccole dimensioni possono essere attaccati al bracciale per essere tenuti sempre a portata di mano al momento del bisogno: è il caso ad esempio di testine per il trapano o per il cacciavite universale.

La fascia è realizzata in materiale molto resistente ed è dotata di ben 15 potenti magneti. Ripiegata su se stessa può anche essere agganciata alla cintura per trasformarsi in una sorta di piccolo marsupio magnetico. Una soluzione molto comoda quando si indossano maglie a maniche lunghe o guanti che impediscono di indossare il bracciale al polso.

Acquista su Amazon questo bracciale magnetico per il fai da te.