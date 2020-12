Idee regalo di Natale per lei

editato in: da

Natale si avvicina e le idee regalo cominciano a scarseggiare? Fortunatamente per tutti on line è possibile trovare un assortimento vastissimo di idee regalo per tutti i gusti. Certo, la scelta è talmente ampia da lasciare un po’ spaesati: ecco qualche spunto per orientarsi nei moltissimi regali di Natale per lei che è possibile acquistare su Amazon nel 2020.

Come scegliere il perfetto regalo di Natale per lei

Spesso si pensa che fare un regalo perfetto a una donna sia praticamente impossibile: le donne sanno così bene ciò che vogliono da riuscire difficilmente ad “accontentarsi” di un regalo che non sia all’altezza delle aspettative.

Per quanto questo possa spesso essere vero, è altrettanto vero che donne e ragazze amano essere stupite con regali originali, non necessariamente molto costosi ma che siano in grado di “parlare” un po’ di loro, delle loro passioni e del loro carattere. L’errore più grosso che si possa commettere? Scegliere regali generici e banali, che non sappiano essere utili o almeno memorabili.

Se il vecchio adagio secondo cui bisogna conoscere bene qualcuno per fargli un regalo azzeccato è sempre valido, purtroppo e a volte non si può contare sulla conoscenza approfondita di una persona e, per questo motivo, bisogna muoversi un po’ a tentoni. Si può fare bella figura anche in questo caso? Certamente, e senza nemmeno spendere una fortuna!

I regali di Natale per lei più originali

Se l’obiettivo è stupire a tutti i costi, ci si può orientare su oggetti di design oppure su oggetti davvero originali. Si tratta di una scelta perfetta se il carattere della persona a cui è destinato il dono è un po’ fuori dal comune oppure se la “lei” a cui presentare il regalo di Natale è una donna dai gusti eccentrici che non ha affatto paura di mostrarli al mondo.

Lampada da lettura

Per una lei amante della lettura, che ama trascorrere lunghe serate con il naso nelle pagine di un libro piuttosto che sullo schermo di uno smartphone, non ci potrà essere regalo più azzeccato di questa lampada da lettura a forma di libro aperto. La lampada è in grado di generare luci di 12 diversi colori e 5 diverse intensità, così da creare diverse atmosfere luminose per adattarsi alle preferenze e alle necessità del momento.

Un pratico telecomando permette di regolare le impostazioni della lampada anche a distanza con estrema semplicità, inoltre la forma della lampada cambia a seconda che si voglia ottenere più o meno luce, semplicemente “aprendo” o “chiudendo” le pagine del libro.

La lampada è wireless, quindi facilmente trasportabile in ogni luogo della casa: dotata di una batteria ricaricabile, la lampada gode di un’autonomia di molte ore e, per evitare sprechi di energia, è possibile impostare un timer per regolare il suo spegnimento.

Per finire, è possibile scegliere tra due diverse dimensioni: media e large. Trovi che sia davvero un regalo perfetto per una patita della lettura?

Calzini sushi divertenti

Il miglior regalo di natale per una lei che mangerebbe sushi tutti i giorni sono questi simpaticissimi calzini ispirati ai tipici colori dei cibi giapponesi. Il rosa striato del salmone, il nero dell’alga nori e il verde wasabi sono perfettamente riconoscibili in questo set di due paia di calzini che vengono presentati in una vaschetta con tanto di bacchette, ripiegati in modo da creare l’illusione di una gigantesca porzione di sushi pronta per essere assaggiata.

Non saranno i calzini più eleganti del mondo, ma di certo si tratterà di un regalo indimenticabile per chi lo riceve!

Idee regalo di Natale per una lei amante della cucina

Trascorrendo molto tempo tra le quattro mura domestiche, negli ultimi mesi molte donne hanno scoperto (o riscoperto) una vera e propria passione per la cucina.

Vaporiera Russell Hobbs

Molte però hanno finalmente avuto l’occasione di sperimentare nuove tecniche di cottura, magari più salutari di quelle utilizzate fino a non troppo tempo fa. La cottura a vapore è uno dei metodi di cottura più sani in assoluto, in grado di mantenere intatte le proprietà nutrizionali dei cibi ma anche il loro aspetto e tutto il loro sapore. Si pensa spesso, erroneamente, che una buona vaporiera sia un attrezzo da cucina molto costoso e poco versatile. Non ci potrebbe essere convinzione più sbagliata: è realizzata con materiali di ottima qualità, è in grado di cuocere contemporaneamente grandi quantità di cibo ed è estremamente economica.

Frullatore a immersione

I frullatori ad immersione spesso vengono sottovalutati in cucina, ma i più moderni non si limitano solo a triturare gli ingredienti. Al contrario, sono in grado di svolgere una lunga serie di funzioni grazie ai diversi accessori da agganciare al corpo principale. Questo frullatore a immersione è in grado di triturare ingredienti solidi, emulsionare quelli fluidi e montare panna e uova grazie alla frusta da agganciare al potente motore da 1000 watt di potenza. La ciliegina sulla torta? La bocchetta tritatutto possiede un’intelligente forma para schizzi che eviterà piccoli disastri in cucina, salvando abiti e superfici.

Idee regalo per una lei sportiva

Le ragazze sportive hanno dovuto fare moltissime rinunce nel corso del 2020, proprio per questo motivo potrebbe essere un’ottima idea regalare attrezzatura per cominciare a praticare sport in casa oppure per sostituire quella un po’ vecchia e logora che ha ormai tanti anni.

Tappetino da yoga

Un tappetino per eseguire esercizi a corpo libero è uno dei migliori amici di una persona sportiva che si dedichi agli esercizi indoor. Si tratta infatti di un attrezzo comodissimo ed estremamente versatile, che si utilizza in moltissime discipline, come yoga e pilates. I pregi migliori di un tappetino da yoga sono l’aderenza e l’impermeabilità. L’aderenza al pavimento è assolutamente fondamentale affinché il tappetino non scivoli via durante un esercizio: se ci si dovesse trovare in posizioni particolari nel momento in cui il tappetino perde la sua aderenza, si potrebbe andare incontro a piccoli infortuni che è certamente meglio evitare.

Oltre a dover esercitare una perfetta aderenza sul pavimento, un buon tappetino per esercizi a corpo libero dev’essere in grado di assicurare un grip soddisfacente anche dal lato su cui si pratica l’esercizio, in maniera da facilitare l’esecuzione corretta di tutti i movimenti. È perfetto da ogni punto di vista: spesso 6 mm, aderente, antiscivolo e impermeabile, è durevole, resistente, comodissimo da usare e facilissimo da riporre dopo l’utilizzo.

Step da aerobica

Un altro attrezzo estremamente utile da avere in casa per una sportiva costretta ad allenarsi tra le mura domestiche è lo step da aerobica, meglio ancora se regolabile in altezza. Lo step occupa pochissimo spazio in casa e si presta a una lunga serie di utilizzi. I modelli regolabili sono in grado di adattarsi alle necessità fisiche e atletiche di un gran numero di persone: 10 cm sono ideali per persone di statura medio bassa o non troppo allenate, mentre l’altezza di 20 centimetri è consigliabile a persone piuttosto alte o che possono già contare su una buona forma fisica.

Questo attrezzo è compatto e può essere smontato per occupare uno spazio ancora minore quando non viene utilizzato. È in grado di sostenere un peso massimo di 200 Kg e naturalmente è antiscivolo.

Idee regalo economiche per una Lei patita di make up

Le ragazze e le donne appassionate di make up potrebbero avere gusti costosi in fatto di attrezzature o di cosmetici, eppure scegliendo con attenzione è possibile trovare anche per loro delle idee regalo di Natale economiche.

Set di pennelli da trucco

Se c’è una cosa a cui le appassionate di make up non sono assolutamente in grado di dire di no sono i pennelli professionali per il trucco. Molte utilizzano per ogni make up soltanto un numero molto limitato di pennelli applicatori, quindi potrebbero essere molto felici di avere in regalo dei degni sostituti per quelli un po’ più logori e un’ampia scelta di pennelli differenti per sperimentare qualcosa di un po’ diverso rispetto a quello che fanno di solito.

Le ragazze che invece utilizzano tutti i pennelli che hanno a disposizione non potranno essere più felici di avere già pronto un nuovo set per sostituire il proprio nel momento in cui ce ne sarà bisogno. Questo set di pennelli offre 18 diversi pennelli per il make up viso, un applicatore per la tinta labbra e uno spazzolino per il mascara nonché un doppio pettinino per le sopracciglia, tutti custoditi in un’elegante pochette da viaggio.

