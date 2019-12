Regali di Natale: come risparmiare (e vivere felici!)

editato in: da

Ormai manca davvero poco alle feste natalizie: hai già pensato ai regali di Natale? Se la sola idea dei regali ti mette angoscia, non preoccuparti! Oggi ti daremo alcune idee per risparmiare e vivere felice e senza troppi pensieri questo periodo.

Ogni anno purtroppo la storia si ripete: riuscire a trovare il regalo perfetto per tutte le persone che ami non è affatto facile e, soprattutto, potrebbe rivelarsi molto dispendioso. Nella scelta dei regali è importante tenere conto anche dei gusti delle persone che riceveranno i nostri doni, altrimenti il rischio sarà quello di comprare l’ennesimo regalo che finirà in soffitta o, peggio ancora, riciclato in altri modi o per altre persone.

Per questo motivo, oltre alla spesa da sostenere, dobbiamo tenere presente anche le preferenze dei nostri cari. Come possiamo trovare il regalo di Natale perfetto e, allo stesso tempo, risparmiare?

Ecco alcuni consigli che ti aiuteranno a spendere poco ed a trovare il regalo giusto per tutta la famiglia!

Primo consiglio:

Il primo consiglio che vogliamo darti è quello di non aspettare l’ultimo minuto. Approfitta di questo periodo per farti un’idea di quelli che potrebbero essere i regali perfetti per le persone che ti sono più vicine. Studia con attenzione amici e parenti stretti: sicuramente troverai qualcosa di economico che a loro serve.

Secondo consiglio:

In questo periodo di crisi ci sono delle idee regalo di Natale che restano sempre verdi grazie alla loro utilità. Ricevere dei nuovi calzini, slip, sciarpe o altri prodotti simili non è più banale, anzi!

Potrebbero essere dei regali molto graditi purché rispettino le preferenze di chi li riceverà.

Per esempio, i calzini possono piacere corti, lunghi oppure a “fantasmino”. Gli uomini potrebbero preferire i boxer agli slip (o viceversa) mentre altri potrebbero amare i capi in lana, oppure potrebbero detestarli. Tieni presente queste preferenze in fase di scelta del regalo ed andrai sempre sul sicuro.

Terzo consiglio:

Stabilisci un budget da destinare ai regali ed inizia a buttare giù delle idee su un foglio di carta: ti aiuterà a stabilire una spesa media per ogni regalo, senza dimenticare nessuno.

Quarto consiglio:

Per quanto tu possa cercare di porre la massima attenzione per non sforare il budget che ti sei imposta, potrebbe non essere facile rispettare la cifra prefissata.

Risolverà il tuo problema l’acquisto di regali online, passando per un sito di cashback come quello offerto da Libero Cashback.

Grazie all’ampia scelta di negozi, potrai trovare tutti i regali di Natale che ti occorrono e ricevere un ritorno di denaro – chiamato appunto cashback – direttamente sul tuo conto corrente.

Hai a tua disposizione infinite possibilità: puoi acquistare tutti i regali nello stesso negozio (ottenendo così un cashback cospicuo e pagando una sola spesa di spedizione) oppure dare una sbirciata ai negozi che ti offrono un cashback più alto. Sono tantissimi e, a conti fatti, ti faranno risparmiare un bel po’ di soldi! Potrai scegliere fra negozi di abbigliamento, profumerie, prodotti per la casa, viaggi e molto altro ancora.

Quinto ed ultimo consiglio:

Sei a secco di idee per i regali di Natale? Anche in questo caso non ci sono problemi: se sei indecisa e non vuoi sbagliare, vai sul sicuro con le gift card. Ormai le puoi comprare ovunque (anche online) e sono disponibili in molti tagli, anche in quelli da 10/20€. Sono perfetti soprattutto per le profumerie online dove, chi la riceverà in dono, potrà scegliere il cosmetico o il profumo che preferisce evitandoti errori ed acquisti sbagliati.

Segui i nostri consigli e trovare i regali di Natale perfetti sarà davvero semplice ed il tuo portafogli ti ringrazierà.