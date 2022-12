Questo prodotto è il segreto della pelle luminosa di Kate Hudson, e puoi averlo anche tu

Fonte: IPA

Il segreto della pelle luminosa di Kate Hudson è una crema che pulisce in profondità, strucca e nutre l’epidermide. Un prodotto rivoluzionario che è entrato a far parte della skincare routine dell’attrice. Leggera, con un ottimo profumo e che si assorbe in fretta, la Elemis Pro-Collagen è una crema con una formulazione che garantisce alta efficacia.

Il prodotto preferito di Kate Hudson

Il segreto per una pelle luminosa non è solo l’idratazione, ma anche la pulizia. Elemis Pro Collagen permette di nutrire e pulire l’epidermide con un solo gesto. Usarla è semplicissimo: scalda i palmi, strofinandoli fra di loro, poi massaggia su viso, collo e décolleté con movimenti circolari.

Il prodotto ha un triplice effetto. Elimina le sostanze inquinanti che si accumulano sulla pelle durante il giorno, scioglie il trucco e idrata la pelle. La formulazione è speciale, con cere di rosa e mimosa infuse con oli nutrienti di borragine, sambuco e optimeg, potenziate tramite un’alga anti-età, la celebre Padina Pavonica. Il risultato è una pelle nutrita e rinnovata, con un incarnato luminosissimo.

A questa azione di aggiunge quella del pro-collagen che leviga la pelle e riduce le rughe sottili, donando una pelle affinata e rimpolpata. Per comprendere l’efficacia di questo trattamento basti pensare che in soli quindici giorni aumenta compattezza e tonicità della pelle del viso, riducendo i segni del tempo e rendendola super idratata.

Per rendere ancora più efficace la crema di Kate Hudson si può utilizzare in coppia con un altro prodotto Elemis. Un detergente delicato per occhi e labbra che completa la pulizia del viso, agendo sulle zone più sensibili.

Leviga, idrata e rassoda, riducendo le rughe sino al 78% nelle zone più sensibili e aumentando del 45% l’idratazione. Agita con energia per miscelare bene, poi applica un po’ di prodotto su un batuffolo di cotone. Infine passalo su occhi e labbra per eliminare i residui di trucco.

Il bello di questo detergente è che è delicatissimo, ma altamente efficace. Pulisce in modo istantaneo labbra e occhi senza lasciare tracce ed eliminando anche il mascara waterproof. La formulazione d’altronde è straordinaria con tè bianco freddo utile per lenire, vitamina B5 per detergere le ciglia e peonia bianca per idratare. In questo modo è possibile struccare le aree più sensibili del viso in un solo gesto, ottenendo risultati straordinari.

La skincare routine come Kate Hudson

Voglia di provare la skincare routine di Kate Hudson? Su Amazon sono disponibili i prodotti essenziali di Elemis ad un prezzo super conveniente. Balsamo detergente pro-collagene, tonico al ginseng reidratante, esfoliante agli enzimi di papaya e crema marina pro-collagene, SPF 30 custodii in una pochette.

Elemis kit Pro collagen Elemis Kit

Un kit perfetto per avere una pelle luminosa, morbidissima e idratata. Il balsamo detergente pro-collagene permette di sciogliere le impurità, lasciando l’epidermide profondamente pulita e morbida. In seguito applica il tonico al ginseng per idratare, rinfrescare e riequilibrare. L’esfoliante agli enzimi di papaya schiarisce e leviga, donando una luminosità istantanea. Infine la crema marina pro-collagene con SPF 30 riduce le rughe in sole due settimane.

