Pulizia a vapore: una fonte di risparmio!

I sistemi di pulizia che utilizzano la tecnologia del vapore sono sempre più apprezzati grazie ai numerosi vantaggi. Sono infatti in grado di igienizzare e pulire quasi ogni superficie permettendoti di risparmiare tempo e denaro.

Pulire con il vapore: i vantaggi che offre

Gli elettrodomestici per la pulizia con il vapore non richiedono l’uso di detersivi chimici, sono quindi un sistema ideale per chi vuole ridurre l’utilizzo di prodotti chimici in casa. La pulizia a vapore infatti funziona solo con acqua e ti aiuta a ridurre i costi dei detersivi ed anche i tempi di pulizia, che si accorciano notevolmente.

Pulire la casa utilizzando una caldaia a vapore ti permette, con un solo elettrodomestico, di disinfettare i pavimenti, piccoli oggetti, togliere gli odori dei tubi di scarico ed anche di lavare e disinfettare i tappeti di casa, che altrimenti dovresti lavare in lavanderia.

Sono perfetti inoltre per chi è affetto da allergie e per chi vuole disinfettare la casa per via della convivenza con animali.

Inoltre ti permettono di pulire anche i materassi, eliminando fino al 99% dei batteri che si depositano sulla loro superficie.

Sistemi per la pulizia a vapore: cosa offre il mercato

Al giorno d’oggi in commercio si possono provare grandi e piccoli elettrodomestici dedicati proprio alla pulizia a vapore. Oltre alle classiche caldaie vapore (come ad esempio il famoso Vaporetto) da qualche anno spopolano anche le scope elettriche a vapore, più leggere, maneggevoli e molto più rapide nello scaldare l’acqua della caldaia: sono infatti pronte all’uso in meno di un minuto, contro i 20 minuti di un vecchio apparecchio a caldaia.

Una delle scope a vapore che sicuramente ha risposto molto successo è il modello prodotto da Black&Decker: semplice da utilizzare, ricco di accessori, è perfetto per pulire ed igienizzare tutte le superfici delle casa in modo semplice e veloce: la cucina, il pavimento, i tappeti, ma è efficace anche per la rimozione delle macchie che si formano fra le fughe delle piastrelle e le vecchie incrostazioni di vernice.

I nuovi apparecchi inoltre sono più prestanti rispetto a quelli di una volta e consumano poca corrente: questo ha permesso a questi elettrodomestici di diventare così popolari.

A conti fatti quindi, avere in casa un sistema di pulizia a vapore ti permette di risparmiare tempo, ingombro, denaro e di utilizzare un sistema ecologico che non necessita dell’ausilio di detersivi o altri prodotti chimici, a vantaggio dell’ambiente.

I prodotti più efficienti, come la scopa a vapore di Black&Decker, ti permette anche di selezionare il tipo di pavimento da pulire, rendendo la pulizia sicura ed efficace anche su pavimenti delicati, come il parquet.

