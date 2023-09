Il profumo preferito di Meghan Markle è una fragranza dalla dolce sorpresa

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Dalle star possiamo imparare tanti piccoli trucchi di bellezza, perché non prendere spunto anche dalla loro fragranza preferita? Ci sono alcuni profumi buonissimi che non avevamo mai immaginato di provare, almeno fin quando la celeb di turno ce li ha fatti scoprire. È il caso di Meghan Markle, ormai diventata una vera ispiratrice in fatto di wellness e beauty: qual è il profumo di cui non può proprio fare a meno? Scopriamolo insieme.

Il profumo preferito di Meghan Markle

Dal set di una famosissima serie tv al matrimonio con un principe, di certo Meghan Markle non ha incontrato difficoltà, almeno negli ultimi anni, a fare breccia nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Finita sulle copertine delle più prestigiose riviste, anche ora che è tornata negli States e sembra aver rotto definitivamente con la Famiglia Reale – portandosi dietro Harry, naturalmente – rimane una delle donne più ammirate di sempre. E da vera icona, che si tratti di moda o di beauty, è fonte di tantissimi consigli per spiccare tra le altre.

Stavolta è la sua fragranza preferita a finire al centro dell’attenzione. Sebbene ami cambiare, ce n’è una alla quale non può proprio rinunciare: si tratta di Wood Sage & Sea Salt, la colonia firmata Jo Malone. L’azienda britannica è molto nota per i suoi profumi eleganti e sofisticati, realizzati con ingredienti semplici che, tuttavia, forniscono note indimenticabili che rimangono impresse a lungo sulla pelle. È proprio il caso della colonia che ha conquistato Meghan Markle, un prodotto d’eccellenza che oggi puoi provare anche tu.

Jo Malone, Wood Sage & Sea Salt

Se Jo Malone è una garanzia in fatto di profumi, la fragranza Wood Sage & Sea Salt è forse uno dei suoi capolavori più riusciti. Sono tante le star che se ne sono innamorate, tra cui anche Sofia Richie, la figlia del celebre cantautore Lionel: “È così buono, mi fa sentire al sicuro e calma, come se fossi in spiaggia e rilassata” – ha affermato la splendida modella, che ha collaborato con il brand inglese. In effetti, la colonia di Jo Malone è ispirata proprio al mare ed è per questo, probabilmente, che regala sensazioni meravigliose.

In una boccetta, si nasconde la bellezza dei paesaggi inglesi: le sue coste battute dal vento, le candide scogliere su cui si infrangono le onde spumeggianti, il rumore dei gabbiani che rompe un silenzio incantevole. Il profumo è quello della salsedine che si appiccica alla pelle, dei minerali che caratterizzano le rocce frastagliate lungo il litorale, dell’accenno silvestre di salvia che stempera la “durezza” di una fragranza davvero unica.

Gli ingredienti sono semplici, ma offrono un risultato sofisticato: i semi di ambretta donano raffinatezza alla colonia, il sale marino conferisce quel tocco di freschezza in più, mentre la salvia regala un aroma rustico e naturale. Per le più esigenti, è anche possibile abbinare due fragranze per creare un mix speciale. Lime Basil & Mandarin è un profumo fresco ed estivo, che in combinazione a Wood Sage & Sea Salt si trasforma in una travolgente miscela balsamica. L’abbinamento con Peony & Blush Suede, invece, è l’ideale per ottenere una colonia calda e sensuale.

