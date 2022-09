Proffee: il caffè proteico è l’ultima tendenza di Tik Tok. Ecco cos’è e dove acquistarlo

Fonte: iStockPhotos

Caffè e proteine in polvere in un frullato: è il Proffee, il caffè proteico che spopola su Tik Tok e che è diventato ormai un trend. Tutti lo vogliono provare, fra chi lo adora e chi invece non lo sopporta proprio!

Cos’è il caffè proteico di Tik Tok

Di certo la curiosità intorno al Proffee è davvero tanta! A partire dal suo nome che è l’unione fra i termini “protein” e “coffee”. Si realizza partendo da un caffè americano o un caffè espresso doppio a cui vanno aggiunti ghiaccio e proteine in polvere. Una ricetta lanciata da sportivi e influencer di Tik Tok che si può personalizzare in base ai gusti. C’è chi preferisce aggiungere del latte vegetale, chi invece regala sapore al Proffee con cannella o una spolverata di cacao amaro in polvere.

Benefici e controindicazioni del Proffee

Come anticipato quello del Proffee è un trend che ha diviso sui social. C’è chi ne va pazzo e lo beve al mattino, e chi invece non lo apprezza. In ogni caso il consiglio è quello di non saltare mai i pasti, ma di integrare in caso il Proffee in una dieta equilibrata, chiedendo sempre un parere al proprio medico.

Dove acquistare il caffè proteico già pronto

Voglia di provare il trend del momento su Tik Tok? Il caffè proteico già pronto si può trovare su Amazon. Preparato con le proteine del siero del latte, questo alimento in polvere ha un gusto delicato di caffè e un alto contenuto proteico. Si prepara in pochi minuti con lo shaker e si può gustare immediatamente. Un modo semplice e velocissimo per svelare sui social se il Proffee fa per te oppure no.

Protein Coffee Delizioso caffè proteico con vero gusto di caffè

Come preparare il Proffee a casa

Vuoi preparare il Proffee a casa? Allora procurati gli ingredienti, mescolali in uno shaker seguendo le istruzioni e il gioco è fatto!

Caffè istantaneo

Sfrutta il potere del caffè istantaneo per realizzare il tuo Proffee. Versa in una tazza un cucchiaino di prodotto, poi aggiungi dell’acqua calda (ma non in ebollizione) e mescola. Prova, ad esempio il Nescafé Gold che ha un aroma intenso e un’ottima tostatura. Il barattolo da 200 grammi consente di preparare 110 tazze, mentre la confezione è riciclabile e conserva il gusto intatto.

Offerta Nescafé Gold Caffè solubile con aroma ricco e vellutato

Proteine in polvere

Per le proteine in polvere scegli un prodotto con un buon aroma. Ad esempio potresti provare quelle di Shape&Shake. I gusti a disposizione sono tantissimi, dal cioccolato al caramello salato sino alla vaniglia, mandorle e cocco, nocciola e banana. Low sugar e senza lattosio, queste proteine sono l’ideale per preparare un Proffee a casa.

Shaker

Una volta preparati tutti gli ingredienti non resterà che mescolarli con lo shaker. Quello di Amityunion presenta un setaccio cliccabile per evitare grumi, dunque non sarà necessario mescolare a lungo. Lo shaker, dal design moderno, è semplice da pulire, resistente sia al caldo che al freddo. Si può mettere nel microonde, nel congelatore oppure nella lavastoviglie, rendendo più facile uso e pulizia. Inoltre è a prova di perdite, per un Proffee perfetto ogni volta che ne avrai voglia.

