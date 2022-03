Il segreto low cost per dire addio alle occhiaie è stato svelato da Kim Kardashian

Kim Kardashian da anni affascina e incanta il suo pubblico con outfit bizzarri, make up strabilianti e gossip. Certo, essere sempre al centro dei riflettori non è una passeggiata, specie se si è madri, imprenditrici, attrici e modelle. Nel gran trambusto della sua vita sulla cresta dell’onda, Kim Kardashian non rinuncia mai alla cura di sé. Ma come si fa ad avere un aspetto sempre riposato e fresco tra i mille impegni di tutti i giorni?

Il segreto di Kim è più semplice di quanto si pensi. Certo, la famosa modella ha fatto spesso ricorso alla chirurgia ma in questo caso il suo rimedio di tutti i giorni è un prodotto low cost, niente punture né spese folli. Siete curiose di scoprire il mistero?

La crema contorno occhi di Kim Kardashian

Fortunatamente per tutte le appassionate e gli appassionati di bellezza con un budget limitato, il segreto di Kim Kardashian per apparire fresca, luminosa e sveglia è in realtà un prodotto molto accessibile. Pare che il miracolo venga da un prodotto su cui tutti possiamo mettere le mani al prezzo assolutamente rispettabile di 15 euro circa.

Il prodotto preferito di Kim, infatti, è la crema contorno occhi gel Hydro Boost Eye Awakening di Neutrogena. Un boost di energia che promette di riempire istantaneamente la pelle sotto gli occhi, eliminando i segni di stanchezza e garantendo idratazione a lungo.

La crema gel contro occhi di Neutrogena ha una formulazione in grado attenuare borse e occhiaie, illuminando lo sguardo. Un prodotto in gel ricco di acido ialuronico per aumentare l’idratazione e rafforzare la barriera cutanea. Non solo, l’acido Hydro Boost purificato assorbe fino a 1000 volte il suo peso in acqua rilasciando idratazione nella pelle tutto il giorno.

Non appiccica, si asciuga con facilità e rimpolpa il contorno occhi minimizzando rughette e segni d’espressione. La zona perioculare risulta rinfrescata ed illuminata, con occhiaie scure ridotte. Il risultato è uno sguardo più riposato e giovane. Ovviamente a Kim Kardashian questa crema piace tantissimo anche come base trucco, poiché facilità al stesura del correttore, lasciando la pelle levigata e idratata.

Per chi è adatta questa crema?

Trattandosi di un prodotto idratante, questa crema gel è davvero versatile e adatta a tutte le pelli. Combatte la secchezza, i segni della stanchezza e illumina. Perfetta sia per visi giovani ma con occhiaie e borse, sia per le pelli mature. L’acido ialuronico infatti, agisce in profondità, assicurando 24 ore di idratazione e rimpolpando la pelle e i segnetti di espressione.

Trucchetti e consigli

Per beneficiare degli effetti benefici di Neutrogena Hydro Boost eye-awakening Gelcream è meglio applicarla ogni giorno, al risveglio, dopo una corretta detersione del viso. Kim infatti, la utilizza quotidianamente, pare essere uno dei prodotti fissi nel suo beauty. Un trucchetto per un azione più decongestionante è tenere la crema nel frigorifero. Il freddo aiuta a sgonfiare le borse.

Chi avrebbe detto che il segreto anti occhiaie di Kim Kardashian fosse una crema low costda 15 euro? Ora che lo sappiamo, via alla scorta!

