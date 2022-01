5 prodotti per una pelle del viso perfetta a meno di 20 euro

Prendersi cura della pelle del viso è importante: essendo la zona più esposta del corpo, è facilmente soggetta ad inestetismi e disturbi di vario tipo. Per una skincare routine quotidiana, tuttavia, non è necessario spendere troppo. Si possono trovare tanti ottimi prodotti anche ad un prezzo contenuto, vediamo quali sono i migliori da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

Prodotti skincare, i migliori a meno di 20 euro

Tutte noi conosciamo l’importanza di una buona crema viso o di un siero rivitalizzante, prodotti che in una routine di bellezza non dovrebbero mai mancare. Se il primo passo per avere una pelle perfetta e levigata consiste nell’avere costanza (inutile iniziare un trattamento e poi abbandonarlo dopo pochi giorni!), è altrettanto vero che la scelta del prodotto da utilizzare è fondamentale. Bisogna dapprima saper individuare il proprio tipo di pelle: le esigenze di chi soffre di secchezza cutanea sono radicalmente diverse da quelle di chi invece ha una pelle mista o grassa.

Su Amazon puoi trovare davvero tutto ciò di cui hai bisogno, approfittando di interessanti offerte e di prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Naturalmente non possiamo aspettarci miracoli: scegliendo con attenzione, ci sono tuttavia creme e sieri che fanno davvero quello che promettono, rendendo la pelle più levigata e nutrita ed eliminandone le imperfezioni. Vediamo quali sono i migliori prodotti per la tua skincare a meno di 20 euro, scelti tra quelli più apprezzati dalle consumatrici.

Siero biologico all’acido ialuronico

Scelta green per eccellenza, il siero viso Satin Naturel ha una formulazione molto delicata e perfetta anche per le pelli più sensibili. È privo di parabeni e solfati, oltre ad essere cruelty-free: tra i suoi ingredienti spicca l’aloe vera 100% bio, così come elevate quantità di acido ialuronico a diverso peso molecolare. In poche settimane riesce a levigare le rughe sottili e a migliorare la texture della pelle, nutrendola fino ai suoi strati più profondi.

Offerta Siero Satin Naturel La tua scelta bio per prenderti cura della pelle e levigare le rughe

Crema anti-occhiaie

Stanca di avere pesanti borse sotto gli occhi? La crema Nivea Cellular Luminous 630 agisce sulle tre cause delle occhiaie, garantendo un’efficacia duratura. Migliora infatti la produzione della melanina, riduce il gonfiore grazie alla presenza di caffeina energizzante e idrata la pelle a fondo con il suo contenuto di acido ialuronico. È un prodotto molto apprezzato dalle consumatrici, con ben 4,2 stelle di media e centinaia di recensioni positive.

Crema contorno occhi Nivea Il tuo gesto quotidiano per combattere le occhiaie

Crema alla bava di lumaca

La bava di lumaca è un ingrediente ampiamente usato nella cosmesi, e molti studi hanno dimostrato i suoi notevoli benefici. Grazie alla sua azione levigante e leggermente esfoliante, permette di avere una pelle luminosa ed elastica già dalle prime applicazioni. La crema viso Florence ha anche un’ottima funzione anti-age e riduce notevolmente la presenza di macchie, per questo è molto amata dalle utenti.

Crema biologica Florence Ottima crema anti-rughe alla bava di lumaca, un ingrediente dalle notevoli proprietà per tutti i tipi di pelle

Siero viso e contorno occhi

Ottimo da abbinare alla crema alla bava di lumaca, il siero Florence è indicato per tutti i tipi di pelle e può essere utilizzato anche per il contorno occhi, per il collo e per il décolleté. Contiene acido ialuronico e vitamina E, che velocizza la rigenerazione cellulare. Nonostante il prezzo molto contenuto, offre risultati davvero soddisfacenti: ha ben oltre 60mila recensioni, molte delle quali hanno valutato il prodotto con 4 o 5 stelle.

Siero Florence Assieme alla crema alla bava di lumaca, è il perfetto complemento per la tua routine di bellezza

Trattamento per contorno occhi

Alla tua skincare routine non può mancare un trattamento per il contorno occhi. Quello di L’Oréal Paris Revitalift Laser X3 ha un’efficacia visibile già in 4 settimane: corregge le rughe e migliora le borse, rendendo la pelle attorno agli occhi più distesa e luminosa. A garantirlo sono le consumatrici: ben l’87% di chi l’ha provato l’ha valutato con 4 o 5 stelle.

Offerta Trattamento contorno occhi L'Oréal Paris Sguardo luminoso e rughe attenuate: ecco il trattamento di cui non puoi fare a meno