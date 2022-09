5 prodotti per rigenerare la pelle dopo l’estate (senza spendere troppo)

Fonte: iStock Photos

Rigenerare la pelle dopo l’estate è un imperativo: sole, salsedine e vento infatti hanno messo in questi mesi a dura prova la tua epidermide. Ora è arrivato il momento di prendersene cura utilizzando i migliori prodotti…ovviamente low cost!

I prodotti migliori per rigenerare la pelle dopo l’estate (e spendere poco)

Esfoliare, nutrire e levigare: rigenerare la pelle dopo l’estate è essenziale. Le vacanze sono terminate e l’epidermide richiede una dose di coccole extra! Non serve spendere un patrimonio per raggiungere buoni risultati, bastano solo i prodotti giusti.

Esfolia e rimodella

Il primo step per rigenerare la pelle dopo l’estate è l’esfoliazione. Ma se riuscissi anche a rimodellarla? Lo scrub rimodellante di Equilibra ha un prezzo piccolo e tantissimi vantaggi. La formulazione a basi di oli naturali ed estratti vegetali leviga, nutre ed esfolia l’epidermide. I vinaccioli nutrono e rendono la pelle elastica, mentre rosmarino e mentolo regalano un’intensa sensazione di benessere. Usa il prodotto sotto la doccia per un momento Spa, sfruttando il potere degli ingredienti naturali per avere una pelle morbidissima!

Attenua i segni del sole

Salsedine, vento e sole forte sono i nemici della pelle. Anche se quando siamo abbronzate ci sentiamo benissimo, terminate le vacanze dobbiamo fare i conti con i segni lasciati dalle ore trascorse sotto i raggi solari. Risultato? La pelle ha bisogno di un boost di energia. Per lenirla al meglio punta su un gel all’aloe vera: nutriente e fresco. 100% naturale e vegano, quello di Eclat ha un prezzo super conveniente e numerosi vantaggi. Si assorbe rapidamente, lenisce la pelle ed è priva di parabeni.

Idrata in profondità

Dopo settimane trascorse fra sole e mare, la pelle ha bisogno di essere nutrita in profondità. Per idratarla al meglio punta su una crema ricca di principi nutritivi e ad azione rapida. Come questa crema corpo di Biopoint ad azione rapida. Nutriente, con una texture burrosa e soffice, idrata sino a 48 ore. La formulazione è priva di acool, coloranti o parabeni, adatta a qualsiasi tipo di pelle. Non dovrai fare altro che usarla per qualche giorno, massaggiandola con movimenti circolari sino al completo assorbimento. Il bello? Puoi usarla per tutta la famiglia!

Uniforma l’incarnato

L’estate mette a dura prova la pelle, soprattutto quella del viso. Così con il ritorno in città e l’arrivo dei primi freddi si rischia di fare i conti con macchie e discromie della pelle. Per correre ai ripari punta su una crema uniformante che ti regalerà un incarnato perfetto e luminosissimo. Consigliata per tutti i tipi di pelle, questa crema a base di bava di lumaca ti aiuta a combattere le imperfezioni tipiche del periodo post estivo. Nutre, protegge e idrata, eliminando gli inestetismi. In più hai la certezza di utilizzare un prodotto etico e bio: la bava infatti viene prodotta in allevamenti italiani ed estratta in modo manuale, etico e responsabile senza che le lumache subiscano alcun tipo di trauma.

Proteggi l’abbronzatura

Tanta fatica per avere un’abbronzatura e ora sta già scomparendo? Dopo aver nutrito e rigenerato la pelle cerca di mantenere al massimo il colorito dorato. Questa lozione attiva l’abbronzatura naturale e dona alla tua pelle un bagliore radioso. L’ideale per avere un’epidermide baciata dal sole tutto l’anno. In più ha un profumo delizioso, con note di rosa, prugna, pesca, gelsomino e bergamotto.

