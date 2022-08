I prodotti più efficaci all’Aloe Vera da acquistare subito

Fonte: iStock I prodotti all'Aloe Vera da usare tutto l'anno

Costumi, crema solare e vestiti freschi per affrontare il caldo: la valigia per le vacanze è quasi pronta, ma prima di chiuderla non devi dimenticare di inserire prodotti a base di Aloe Vera. La pianta grassa originaria dell’Africa è l’alleato immancabile in estate, ma può essere utilizzato nel corso di tutto l’anno grazie alle sue innumerevoli proprietà.

Se la capacità di lenire, riparare, idratare e rinfrescare non è abbastanza, devi sapere che l’Aloe Vera può essere utilizzata per ogni tipo di problema o fastidio. Non ci credi? Efficace contro le punture di insetti o cure cosmetiche, è indispensabile per l’organismo perché in grado di reintegrare i sali minerali e riacquistare le giuste energie perse a causa del caldo e dell’afa.

Insomma, l’Aloe Vera è il prodotto immancabile nella tua routine, da avere sempre a portata di mano in ogni occasione.

Dì addio a irritazioni e scottature con il gel all’Aloe Vera

La pianta antinfiammatoria per eccellenza è il rimedio efficace da avere in spiaggia contro le scottature. Il gel Pranaturals vegano, senza alcool, coloranti e parabeni, è totalmente naturale e per questo ne aumenta l’efficacia. Applicato più volte al giorno, riesce a contrastare le irritazioni, anche quelle dovute alla depilazione restituendoti una sensazione lenitiva e rinfrescante.

Pelle più giovane con la crema viso all’Aloe Vera

Non solo contro le scottature, l’Aloe Vera è un ingrediente prezioso presente in numerose creme viso. Perché? Per il suo potere idratante e antibatterico, che ne fa il migliore alleato nella cura della pelle che sia grassa, secca o mista. Applicata ogni giorno la crema Tabaiba, dona un effetto più morbido, sano e luminoso al viso spesso disidratato dal sole e dall’inquinamento. Con le sue proprietà antinvecchiamento, poi, diventa il prodotto da inserire nella tua beauty routine e da utilizzare tutto l’anno.

Offerta Crema viso Tabaiba La pelle del viso non sarà mai stata così giovane e idratata

Capelli lucenti con l’Aloe Vera

In estate non devi prenderti cura solo della pelle, ma anche dei capelli che sono sottoposti a un notevole stress durante tutto l’anno. Sabbia, raggi del sole e cloro possono seccare la chioma e darle un aspetto spento e sfibrato, ma con l’Aloe Vera ritornerà ad essere bella e morbida. Il gel puro di Bionoble la nutrirà e la renderà più forte. Devi solo applicarlo sui capelli umidi e lasciarlo agire per alcuni minuti prima di lavarli con lo shampoo. Il risultato? Una chioma setosa e lucente!

Gel Aloe Vera Bionoble I capelli saranno morbidi e lucenti

Gambe riposate con il gel all’Aloe Vera

Con il caldo si ha spesso una sensazione di stanchezza e in particolare modo a soffrire di più sono le gambe, ma con Equilibra Aloe, ogni fastidio sparirà. Dopo essere stato applicato, non solo si assorbe rapidamente, ma migliora la circolazione capillare quando le gambe sono sottoposte a situazioni di stress come tacchi alti o sedentarietà e ti restituisce un’immediata sensazione di freschezza e benessere.

Offerta Equilibra gel corpo Mai più gambe pesanti e stanche

Un aiuto indispensabile per l’organismo

L’Aloe Vera non ha effetti benefici solo sulla pelle e sui capelli, ma sull’organismo grazie alla presenza di numerose vitamine al suo interno. Per avere un effetto detox e rendere più forte il sistema immunitario soprattutto in estate quando è messo a dura prova dal caldo e dagli sbalzi di temperatura, devi avere sempre con te l’integratore da bere Equilibra. È sufficiente assumere un misurino da 50 ml ogni mattina e potrai reintegrare sali minerali, come magnesio, potassio, sodio, zinco e dire addio a quel senso di stanchezza.

