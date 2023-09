5 prodotti da acquistare per la pelle “spellata” post-abbronzatura

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

SOS pelle spellata! L’estate è ormai terminata e con l’autunno alle porte è fondamentale liberarsi degli effetti post abbronzatura. Ora che le giornate al mare sono un lontano ricordo, la pelle ha più che mai bisogno di coccole extra. L’obiettivo? Rimuovere le cellule morte, levigare l’epidermide e idratarla per prepararla all’autunno ed eliminare tutti i residui dell’abbronzatura che, purtroppo, dopo settimane lontano dal sole ci regala una pelle a “macchia di leopardo”. I prodotti a disposizione sono diversi, tutti studiati ad hoc per un risultato eccellente in pochi semplici passi.

L’esfoliante per la pelle spellata che leviga

Perfetto per esfoliare e levigare la pelle, Glyco Water ha una formulazione a base di acido glicolico e vitamina C. L’ideale per rimuovere tutti i residui di abbronzatura, rinfrescare l’epidermide e schiarirla. Come usarlo? Spruzza un po’ di prodotto sulla pelle asciutta, poi fai schiumare per cinque minuti. Risciacqua con acqua tiepida, eliminano i residui con un guanto e con movimenti circolari. Per un risultato perfetto ripeti l’operazione tre giorni dopo.

Il bagno doccia per la pelle spellata vegano

Vuoi rimuovere l’abbronzatura sotto la doccia in pochi minuti e regalarti una pelle liscissima? Allora prova questo bagno doccia perfetto per eliminare le cellule morte e idratare. Applicalo su tutto il corpo sotto la doccia, poi massaggia delicatamente e risciacqua. 100% vegano e cruelty-free, questo bagno doccia è privo di parabeni e solfati, ideale anche per le pelli più delicate.

Lo scrub per la pelle spellata che leviga e ammorbidisce

Sogni una pelle morbidissima e idratata dopo l’estate? Prova questo scrub a base di sale del Mar Morto e olii vegetali. Una super coccola per la pelle, profumata e favolosa da usare almeno due volte a settimana. Massaggia un po’ di prodotto sulla pelle, poco prima di fare la doccia e goditi il risultato. I sali del Mar Morto non agiscono solamente per eliminare le spellature, ma sono perfetti pure per contrastare cellulite e ritenzione idrica, purificando e levigando. Merito della presenza di alcuni sali minerali essenziali come magnesio, sodio e potassio.

Il guanto esfoliante per la pelle spellata

Guanto esfoliante per abbronzatura Guanto per rimuovere l'abbronzatura con doppio lato

Cerchi una soluzione che sia pratica e veloce contro la pelle spellata dopo l’abbronzatura? Prova questo guanto esfoliante che non richiede l’uso di altri prodotti ed è semplicissimo da utilizzare. Il lato blu è indicato per una esfoliazione leggera, mentre quello nero è ottimo per rimuovere l’abbronzatura più ostinata. Passa dieci minuti sotto la doccia per inumidire e ammorbidire la pelle, poi bagna il guanto e strizzalo per eliminare l’acqua in eccesso. A questo punto sarai pronta per passarlo su tutto il corpo. Sfrutta il potere della parte blu per le aree più delicate, mentre nelle zone più ostinate passa al lato nero.

La spazzola per il corpo per dire addio alla pelle spellata

Spazzola per il corpo Spazzola per il corpo esfoliante in bambù e setole naturali

Per rendere ancora più efficaci i prodotti e migliorare l’esfoliazione prova la spazzola per il corpo. Realizzata con setole di cinghiale naturale e bambù, ha un manico lungo che permette di spazzolare qualsiasi punto del corpo. Il risultato è una pelle super levigata, con un’azione che consente di eliminare le cellule morte, stimolare la circolazione sanguigna e aumentare il drenaggio linfatico.

