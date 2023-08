I migliori prodotti per curare e trattare le cicatrici del viso e del corpo

Fonte: iStock

Oltre ad essere fastidiose e dolorose, le cicatrici, soprattutto se presenti in zone visibili del corpo, creano disagi e imbarazzi dal punto di vista estetico. Anche celeb del calibro di Matilda De Angelis, Chiara Ferragni e Giulia de Lellis ne soffrono e spesso di sono esposte sui social al naturale per normalizzare la loro pelle senza filtri e con visibili segni delle cicatrici da acne.

Sicuramente la terapia laser è un trattamento che, se fatto da professionisti e se eseguito con costanza, può realmente eliminare quasi del tutto le cicatrici, non solo dovute all’acne ma anche post intervento o in seguito ad un trauma.

Cosa possiamo fare noi da casa per lavorare sulle nostre cicatrici? Una crema per cicatrici è una soluzione più che efficace per eliminare quei ricordi indelebili impressi sulla pelle, dopo un intervento chirurgico o una lunga battaglia contro l’acne. Applicando con regolarità prodotti specifici, infatti, è possibile intervenire sulle cicatrici e ridurne l’intensità e lo spessore. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a capire meglio cosa sono le cicatrici.

Cosa sono le cicatrici

Si tratta di un processo naturale di guarigione dell’epidermide in seguito a una lesione, come una ferita chirurgica o quelle derivanti dall’acne.

Quando la pelle viene danneggiata, il corpo produce una sostanza chiamata collagene per riparare il tessuto danneggiato, il quale si accumula nell’area interessata formando un tessuto fibroso, dando quindi origine alla cicatrice.

La forma, il colore e la consistenza delle cicatrici variano a seconda di diversi fattori, tra cui la dimensione e la profondità della lesione, la genetica individuale, l’età e il processo di guarigione. Esistono diversi tipi di cicatrici:

lineari : le più comuni, si presentano come sottili linee sulla pelle;

: le più comuni, si presentano come sottili linee sulla pelle; atrofich e: caratterizzate da una perdita di tessuto cutaneo, formando quindi dei solchi sulla pelle;

e: caratterizzate da una perdita di tessuto cutaneo, formando quindi dei solchi sulla pelle; ipertrofiche : distinte per un’eccessiva crescita di tessuto, che le rende più sollevate rispetto alla superficie della pelle;

: distinte per un’eccessiva crescita di tessuto, che le rende più sollevate rispetto alla superficie della pelle; cheloidi: provocate dal tessuto cicatriziale della pelle stessa, formano delle escrescenze fibrose sporgenti.

Come scegliere la crema per le cicatrici

Considerando la vasta gamma di prodotti disponibili, scegliere la giusta crema per le cicatrici da applicare sul viso o sul corpo non è semplice.

L’efficacia di una crema può variare da persona a persona, ma anche da esigenze a esigenze. Una crema per cicatrici da bruciatura non potrà avere la stessa efficacia su quelle provocate dall’acne e viceversa, come non potrà avere la stessa efficacia su una pelle giovane come su una pelle matura.

Di base, per ottimizzare la tua ricerca, è importante saper scindere i prodotti a seconda di questi due fattori:

Ingredienti attivi : alcuni principi attivi comuni e benefici per le cicatrici includono nelle loro formulazioni la vitamina E, l’aloe vera, l’olio di rosa mosqueta, l’allantoina e l’acido ialuronico. Questi componenti idratano la pelle e stimolano la produzione di collagene, così da migliorare l’aspetto delle cicatrici e rigenerare la pelle danneggiata;

: alcuni principi attivi comuni e benefici per le cicatrici includono nelle loro formulazioni la vitamina E, l’aloe vera, l’olio di rosa mosqueta, l’allantoina e l’acido ialuronico. Questi componenti idratano la pelle e stimolano la produzione di collagene, così da migliorare l’aspetto delle cicatrici e rigenerare la pelle danneggiata; Tipologia di cicatrice: ogni tipo di cicatrice può richiedere un approccio diverso. Se stai trattando delle cicatrici cheloidi – ossia quelle cicatrici che si manifestano a causa di una crescita anomala del tessuto fibroso – potresti cercare una crema specificamente formulata per ridurre l’eccesso di tessuto. Se invece le tue cicatrici sono atrofiche o lineari – che, al contrario delle cheloidi, si formano perché non viene prodotto abbastanza tessuto cicatriziale per riparare la lesione – dovresti orientarti verso una crema che favorisca la rigenerazione della pelle e riduca la loro visibilità.

Con il consiglio di un dermatologo professionista, un chirurgo estetico o un farmacista, potrai capire più facilmente su quale tipologia di crema orientare la tua ricerca.

Migliori creme per cicatrici da acne

L’acne può lasciare segni e cicatrici acneiche sulla pelle e, per chi ha avuto un’acne severa, le cicatrici possono essere ugualmente severe e causare stress.

Senza dubbio le cicatrici sono le conseguenze più visibili dell’acne, ma essa può lasciare altri segni come le macchie dei brufoli causate dall’iperpigmentazione post-infiammatoria (PIH). Le cicatrici acneiche si formano quando lo strato più esterno della pelle, l’epidermide, è stato danneggiato e sono stati coinvolti anche quelli più in profondità. La pelle non riesce a rigenerarsi com’era prima e la ferita viene sostituita da un tessuto irregolare costituito da fibre di collagene. Queste fibre riempiono la ferita dall’interno ed aiutano a guarire la parte di pelle danneggiata ma possono anche rimanere visibili.

Ciò accade perché le ghiandole sebacee o sudoripare non si possono riformare nel tessuto cicatriziale, come anche i peli che non riescono a ricrescere come prima. Il tessuto cicatriziale ha inoltre meno fibre elastiche, quindi in quell’area la pelle appare più dura. Anche la circolazione e l’idratazione risultano compromesse, motivo per cui risulta più difficile nella pelle cicatrizzata mantenere i livelli di idratazione di cui ha bisogno.

Ecco alcune delle migliori creme viso e corpo alleate delle tue cicatrici da acne

ScarRemove Scar Spray per tutti i tipi di cicatrici - in particolare cicatrici da acne

Offerta La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 + lenitiva

Offerta Dermovitamina Gel per Cicatrici senza profumo

Migliori creme per cicatrici chirurgiche

Un intervento chirurgico ma anche una ferita superficiale, potrebbero lasciare antiestetici segni. Molto spesso dipende tutto dalla predisposizione genetica, come accade per esempio per le cicatrici cheloidi, in altri casi succede in seguito a trattamenti inadeguati.

Subito dopo l’intervento, per evitare infezioni, generalmente viene consigliato di applicare creme antibiotiche sulla parte lesa. Superata questa prima fase, che può durare dai cinque ai sette giorni, la cicatrice può essere trattata con creme che ottimizzino il processo di guarigione e di cicatrizzazione che contribuiscano a evitare la formazione di segni evidenti.

Per trattare tali cicatrici, è importante utilizzare prodotti che aiutino la fase rigenerante della pelle. Dal detergente alla crema idratante, sarebbe meglio utilizzare prodotti ipoallergenici con ingredienti lenitivi e riparatori come pantenolo o burro di karité.

Ecco alcuni prodotti ad hoc per trattare la zona interessata.

Evolsin Gel silicone per cicatrici per bambini e adulti

Contractubex Gel - 50 grammi - Trattamento cicatrici, ustioni, vaccinazioni, esiti di acne, rimozione tatuaggi e interventi chirurgici.

Offerta REVÉE Scar Gel per il Trattamento delle Cicatrici

Cerotti per il corpo

Per il corpo si possono utilizzare le stesse creme che vengono consigliate per il viso. Oltre alle pomate e ai gel, puoi orientarti anche verso le bende specifiche per cicatrici. Si tratta di fogli di silicone per cicatrici, dei nastri da tagliare della dimensione desiderata e da applicare sulla zona. Il foglio riduce la cicatrice senza irritare e ammorbidisce la pelle, con l’obiettivo di appiattire la cicatrice e migliorarne l’aspetto già in poche settimane.

Cherriol Cerotti Riduzione delle Cicatrici, Cerotto intensivo per cicatrici, confezione da 7 pezzi

Sotto il sole

Le cicatrici non vanno in vacanza… ma tu, sì! Ecco perché non bisogna mai dimenticare di applicare una protezione solare in particolare sulle ciatrici. Le cicatrici, infatti, vanno sempre protette dal sole perché l’esposizione ai raggi UV potrebbe peggiorare la situazione. In più i segni di un intervento chirurgico possono scatenare iperpigmentazione con formazione di macchie scure che difficilmente poi scompariranno.

Comodo e pratico da applicare durante l’esposizione al sole, opta per una protezione in formato stick con spf molto alta da stendere direttamente sulle zone interessate, come questi.

Offerta La Roche-posay Anthelios Xl Stick Spf50

Mediterranea Sun Stick Solare protezione molto alta SPF 50+ con filtro raggi UVA/UVB e Burro di Karité

Offerta Rilastil Stick Solare transparente SPF 50+ per pelli sensibili e zone delicate, resistente all'acqua, 0% parabeni e senza profumo

