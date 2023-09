5 prodotti per dire addio ai piedi secchi e screpolati

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock I migliori prodotti per piedi secchi e screpolati

Prendersi cura dei propri piedi è importante, e non soltanto per un fattore estetico, bensì anche per prevenire eventuali problemi e complicazioni che possono causare persino disagi a livello posturale. Può capitare talvolta che siano secchi e screpolati, soprattutto dopo l’estate: se la pelle dei talloni non è più liscia come un tempo, puoi rimediare velocemente con alcuni prodotti super efficaci. Scopriamo insieme quali sono i migliori.

Piedi secchi e screpolati, come fare

In estate, trascorriamo tanto tempo con sandali e ciabatte, che lasciano i nostri piedi scoperti e molto meno protetti da eccessivi sfregamenti. Per non parlare poi delle lunghe giornate in spiaggia: camminare sulla sabbia è senza dubbio rilassante, ma può causare qualche piccolo problema a livello cutaneo, che si manifesta con secchezza ai piedi. Naturalmente, a peggiorare la situazione, ci sono le continue docce e l’uso di detergenti troppo aggressivi. Insomma, alla fine della stagione i talloni sembrano un disastro: come fare? Ecco i prodotti da provare assolutamente, per una pelle di nuovo liscia e non screpolata.

La crema a base di urea

L’urea è uno degli ingredienti fondamentali per combattere la secchezza dei piedi: nella crema Eylleaf se ne trova ben il 30%, per un delicato effetto peeling che elimina le cellule morte e ringiovanisce la pelle. Inoltre il prodotto contiene olio di pesca, lanolina e glicerolo per nutrire e idratare a fondo. È il trattamento quotidiano che ti serve per dare nuova vita ai tuoi piedi e dire addio alle screpolature.

Crema piedi Eylleaf L'urea è l'alleato perfetto per contrastare la secchezza dei piedi

La maschera idratante

Vuoi regalarti una coccola speciale? La maschera piedi Scholl è proprio ciò che ci vuole: sono comodi calzini da indossare la sera, prima di andare a letto, per far sì che la crema in esso contenuti venga assorbita correttamente. Gli ingredienti come il pantenolo e il burro di karitè garantiscono un’idratazione profonda. Puoi inoltre scegliere tra diverse varianti: all’olio di macadamia, all’aloe vera o all’olio di lavanda.

Maschera piedi Scholl Un gesto d'amore per i tuoi piedi screpolati

La lima per piedi

Per una pelle liscia come seta, prova la lima Bezox: grazie alla sua superficie in nano vetro 3D, è l’ideale per i talloni screpolati e non solo, dal momento che risulta molto efficace anche per combattere calli e duroni. Inoltre il suo design a foglia consente di impugnare facilmente la lima, lavorando meglio sui piedi (preferibilmente bagnati o umidi) per non dover fare troppa fatica. Provala e te ne innamorerai!

Lima piedi Bezox In pochi minuti, avrai una pelle liscissima e come nuova

Il burro nutriente

Allga San propone un burro nutriente e idratante, ottimo per piedi secchi e screpolati. La sua formulazione arricchita con burro di karitè, burro di cacao e cera alba fornisce alla pelle tutte le sostanze di cui ha bisogno per combattere la disidratazione, mentre la fitosfingosina è l’ideale per stimolare il rinnovamento cutaneo. Applicane un po’ sui piedi massaggiando leggermente, meglio se la sera prima di andare a letto.

Offerta Burro nutriente Allga San Una formulazione ricca di ingredienti di alta qualità per i tuoi piedi

Il pedicure elettrico

E infine, perché non regalarsi un pedicure elettrico che si prenda cura dei tuoi piedi a tutto tondo? Quello di Shoran è davvero completo, fornito di diversi rulli per combattere duroni, calli e screpolature. Il motore offre due velocità, sia per eliminare le cellule morte che per dare sollievo a chi ha la pelle più sensibile. Non avrai mai più il problema dei talloni secchi.

Offerta Pedicure elettrico Shoran L'accessorio indispensabile per piedi sempre perfetti

