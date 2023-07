Prime Day: ventilatori smart Rowenta e Ariete a prezzi “da brivido”. Le migliori offerte di oggi

Fonte: iStock I migliori ventilatori smart da acquistare con il Prime Day

Sopravvivere all’estate senza condizionatore è possibile: i nuovi ventilatori smart sono davvero imbattibili, aiutano a rinfrescare l’aria in poco tempo e rendono l’atmosfera decisamente più respirabile. Grazie al Prime Day di Amazon, inoltre, puoi acquistarne uno dei migliori brand in commercio a prezzi davvero strepitosi. Scopriamo quali sono le offerte davvero da non perdere.

Prime Day, le offerte imperdibili

L'11 e il 12 luglio 2023 torna il Prime Day di Amazon, un appuntamento imperdibile per chi ama fare shopping online, grazie a migliaia di offerte da cogliere al volo prima che scadano. Dalla tecnologia alla moda, dal mondo beauty ai casalinghi: sono tantissime le promozioni tra cui scegliere, con i migliori brand scontati e una vasta selezione di prodotti a prezzi imbattibili.

Il ventilatore smart Rowenta

L’estate è ormai arrivata, e con essa un gran caldo che rende l’aria irrespirabile, soprattutto nelle città. Chi possiede un condizionatore ha la possibilità di rinfrescare casa in pochi istanti, ma non tutti ce l’hanno (e non sempre è conveniente accenderlo, soprattutto se c’è bisogno di fare aria solamente in una stanza). La soluzione è il ventilatore smart: quello di Rowenta è un modello top, da sfruttare in ogni momento della giornata per godersi un po’ di refrigerio. Si tratta di un ventilatore a piantana di dimensioni abbastanza ridotte e dal design elegante, per adattarsi bene ad ogni ambiente, e senza dubbio molto efficiente.

Grazie alla funzionalità Turbo Silence Extreme, è uno dei ventilatori più silenziosi in commercio e offre così il massimo confort: è pensato per non disturbare il sonno o i tuoi momenti di relax, ma anche per evitare fastidiosi rumori durante il lavoro o lo studio. Inoltre è molto potente, con un flusso fino a 80 m3/min se impostato alla velocità massima. Bastano pochi minuti per raffrescare casa, e non dovrai nemmeno scomodarti per accenderlo. È infatti dotato di un piccolo telecomando per regolare ogni funzione, che una volta spento puoi riporre in un vano situato sul retro del ventilatore – non lo perderai mai più, al contrario di quanto accade sempre con il telecomando della tv!

Il ventilatore smart Ariete

Un’altra offerta eccezionale è quella di Ariete: il suo innovativo ventilatore digitale Ciclope sfrutta la migliore tecnologia senza pale per rinfrescare l’aria in maniera efficace, senza perdere tempo. Grazie ad una potenza di 45w, ci vogliono pochi istanti per sentire la differenza, ed è davvero un ottimo alleato per le giornate estive più roventi. Compatto ed elegante, il ventilatore può essere posizionato ovunque e diventa un vero e proprio complemento d’arredo di cui non potrai più fare a meno, soprattutto durante la bella stagione. E non è finita qui: questo modello offre tantissime funzionalità per il massimo confort in casa o in ufficio.

Il ventilatore è dotato di 3 velocità e ha un timer che si può impostare sino ad un massimo di 10 ore: non dovrai più preoccuparti di spegnerlo prima di andare a letto, rischiando di tornare a rigirarti tra lenzuola bollenti nel giro di pochi minuti. Inoltre ha un piccolo telecomando con il quale regolare le varie funzioni, senza doverti alzare ogni volta. Ed è nei dettagli che Ariete fa la differenza: l’anello con luce LED è davvero di design, regalando un’atmosfera soffusa ad ogni stanza. Il ventilatore ha la funzione oscillazione, per rinfrescare comodamente tutta casa, ed è super silenzioso.

I migliori ventilatori in offerta

Se stai cercando un ventilatore compatto, Black+Decker ha quello che fa per te: piccolo e super funzionale, ha tre pale in alluminio extra larghe che raccolgono una maggior quantità d’aria e la emettono ad alta velocità. Lo si può inclinare in diverse posizioni, così da garantire freschezza in ogni angolo di casa. Sono inoltre disponibili tre diverse velocità, per venire incontro ad ogni esigenza. Il ventilatore da pavimento ha tre punti d’appoggio, quindi è davvero molto stabile, ed è già completamente montato: non devi far altro che attaccare la presa di corrente e goderti l’aria fresca.

È invece Amazon a proporre un ventilatore a torre con tre velocità e comodi pulsanti per regolare al meglio l’intensità dell’aria fresca. Grazie ad un’ampia rotazione, permette di raggiungere anche gli angoli più lontani e raffrescare l’ambiente in pochi minuti. Inoltre ha un design salvaspazio che si rivela particolarmente utile anche nelle stanze più piccole e ingombre. Il timer, che si può impostare sino a 3 ore, è l’ideale per andare a letto senza preoccuparsi di dover spegnere il ventilatore. E ora puoi acquistarlo in offerta.

Gli sconti super su raffrescatori e climatizzatori portatili

Un’altra ottima idea per combattere il caldo estivo? Il raffrescatore evaporativo, che cattura l’aria e la convoglia attraverso un pannello dove l’acqua (o il ghiaccio, in alcuni modelli) ne abbassa la temperatura. Quello di Ariete è davvero un portento, e lo puoi avere ad un piccolo prezzo: è di dimensioni ridotte e dotato di ruote piroettanti, così puoi spostarlo facilmente da una stanza all’altra, a seconda delle esigenze. Inoltre ha un comodo telecomando, per regolare ogni sua funzionalità. Ci sono infatti diverse velocità tra cui scegliere, un timer per non doversi più preoccupare di spegnerlo e la funzione sleep. Grazie al capiente serbatoio, infine, può rinfrescare casa per tantissimo tempo.

Chi non ha il condizionatore e non vuole più lottare contro l’afa, può optare per il climatizzatore portatile Whirpool: comodo e di piccole dimensioni, si sposta agevolmente da una parte all’altra della casa per rinfrescare ogni stanza. Ha una potenza di 9000 BTU, per non dover mai più soffrire il caldo. Sul pannello è presente un display a LED per verificare la temperatura, oltre ai comandi per impostare le varie funzioni. Inoltre puoi usare il telecomando per non doverti alzare ogni volta che vuoi modificare le impostazioni – c’è anche un piccolo scomparto dove riporlo quando il climatizzatore non è in funzione. Non devi far altro che sistemare il tubo per permettere la fuoriuscita di aria calda che si forma durante il processo di raffreddamento.

