Prime Day, i solari più venduti sono in sconto fino al 40%. Fai scorta adesso

Nel bel mezzo dell’estate, c’è chi ha già un’abbronzatura dorata e luminosa e chi non ha ancora iniziato ad esporre la pelle al sole. Tutti però hanno bisogno di proteggere adeguatamente la pelle dai raggi solari, anche chi ha già una bella tintarella. Infatti uno degli errori più comuni è quello di smettere di usare la crema solare una volta abbronzati: la pelle va sempre protetta dai raggi UVA e UVB perché dannosi e responsabili di una serie di problematiche, anche gravi.

Vediamo come scegliere i prodotti giusti e fare scorta dei migliori con gli sconti Prime Day!

Come scegliere una crema solare con protezione SPF adatta a noi?

La crema solare con SPF acronimo di Sun Protection Factor, è un particolare prodotto in grado di proteggere la pelle dai raggi ultravioletti. Lo SPF indica la capacità della crema solare di proteggere la pelle dai raggi UV e indica la quantità di tempo in cui la protezione solare ci protegge la pelle.

Ad esempio, l’uso di una crema solare con SPF 30 dovrebbe consentire di rimanere al sole per 300 minuti prima di danneggiare l’epidermide, quindi, bruciarsi.

Quando si sceglie una crema solare, è importante considerare il livello di SPF in base alle proprie esigenze e al proprio fototipo, all’intensità del sole e alla durata dell’esposizione. L’American Academy of Dermatology raccomanda l’uso di una crema con un minimo di SPF 30.

È importante scegliere creme solari che si definiscono ‘ad ampio spettro’, ossia in grado di proteggerci sia dai raggi UVA che UVB. Gli UVA sono raggi ultravioletti a lunghezza d’onda più lunga e penetrano più in profondità nella pelle rispetto ai raggi UVB; sono associati all’invecchiamento cutaneo precoce, alle rughe, alla comparsa di macchie scure e alla perdita di elasticità della pelle. Gli UVB sono raggi ultravioletti a lunghezza d’onda più corta ma sono più intensi durante le ore diurne, soprattutto durante i mesi estivi, e hanno la capacità di danneggiare direttamente il DNA delle cellule cutanee.

I dermatologi raccomandano di applicare 2mg per centimetro quadrato di pelle, una quantità pari al cucchiaino da dessert, questo significa che servono circa 4 grammi di crema per la pelle del viso e 30 grammi di crema per proteggere il corpo in modo totale.

Una quantità ingente di prodotto, motivo per cui è meglio fare scorta in grande quantità per viversi un’estate all’insegna della tintarella perfetta ma in sicurezza!

Protezione solare con SPF sotto i 10€

La protezione idratante in spray Hawaiian Tropic Silk Hydration Air Soft fornisce una protezione UVA e UVB ad ampio spettro. La versione spray è comoda e pratica, l’asciugatura rapidissima: il suo profumo vi catapulterà direttamente alle Hawaii, per soli 8,90€.

Per un prodotto altamente performante anche sulle pelle più sensibili, il solare Omia è a base di Aloe Vera del Salento lavorata a freddo entro 2 ore dalla raccolta per ridurne l’ossidazione e preservarne intatti tutti i principi attivi idratanti. Protetta la pelle e protetto l’ambiente: la produzione è conforme al Trattato Coralli Hawaii che bandisce l’utilizzo di Oxybenzone e Octinoxate nei prodotti solari, ritenuti potenzialmente dannosi per i coralli e l’ecosistema marino. In offerta a 7,49€!

Il latte solare della storica linea di solari Angstrom, aiutano il processo di abbronzatura rendendolo più rapido, intensivo e prolungato. Molto resistente all’acqua, è indicato per pelli sensibili perché senza profumo. Tutta il know-how di Angstrom in offerta a 9,51 €.

Creme solari per accelerare l’abbronzatura

Poco tempo per la tua tintarella perfetta? Ci pensano gli acceleratori di abbronzatura.

Fatti avvolgere dall’olio abbronzante biologico dal paradisiaco profumo di Monoi e arricchito con vitamina E: un salto nell’estate, con la mente e con il corpo. Abbronzatura potenziata assicurata e scontata a 29,20€.

Un’alternativa decisamente più economica ma altrettanto soddisfacente, a solo 5,99€.

Gel abbronzante al profumo di cannella ma senza rinunciare alla protezione ad ampio spettro medio-alta. Ecco la soluzione a soli 16,89€.

Protezione solare con SPF sotto i 20€

Bionike è uno dei brand maggiormente raccomandati dai dermatologici ed esperti per le sue altissime performance e attenzione alla cura della pelle a 360 gradi. Questo solare è un vero best seller, oggi ad un prezzo da non lasciarsi sfuggire! Solo 14,99€.

Forse non lo sai, ma la storica marca di abbronzanti Piz Buin ha avuto inizio nel lontano 1938. A cosa deve il suo nome? Lo studente di chimica, Franz Greiter, prese una scottatura scalando l’omonima vetta alpina Piz Buin. A distanza di qualche anno da questo incidente, nel 1946, tale evento lo ispirò nello sviluppare il primo prodotto solare al mondo, la PIZ BUIN Glacier Cream. Tutto il resto è storia.

Se non hai ancora mai provato Piz Buin, non c’è occasione migliore di questa – e la tua abbronzatura dorata e uniforme ringrazierà. In offerta a 12,19€

La soluzione furba e pratica mentre sei in viaggio? Ci pensa CeraVe. In sconto un kit da viaggio comprensivo di crema solare viso SP30 ad alta idratazione e detergente viso per per pelli secche e delicate. Puoi applicarla lungo i tuoi viaggi in macchina sotto il sole (ricorda che i raggi filtrano anche attraverso il vetro!). Due pezzi a soli 14,15 €.

Protezione solare per bambini

Assicurati le massime performance e la massima protezione per i più piccoli durante le vacanze ma anche in città: tutti i solari per bambini in promozione con i Prime Day sono a prova di sabbia, acqua, sudore, cloro, per garantire libertà di gioco e divertimento in spiaggia, in piscina o ad alta quota.

Doposole

Quando la pelle tira ed è arrossata, l’utilizzo di una crema specifica è di fondamentale importanza per ripristinare la giusta idratazione dell’epidermide e dare sollievo immediato: scegli il doposole perfetto per te, in offerta con i Prime Day.

Rinfresca e lenisce la tua pelle: un doposole sollievo immediato Piz Buin a 9,49€.

Bionike viene in soccorso della tua pelle sensibile e intollerante ( e lo puoi portare con te in bagaglio a mano aereo perché non supera i 100ml). In offerta a 10,21€.

Un doposole super idratante e dalla texture confortevole, con tutta l’esperienza Collistar. Prezzo scontato a 20,25 € ( e ben 200ml di coccole per la tua pelle).

Un balsamo per la tua pelle secca e sensibilizzata grazie a Lancaster Balsamo Doposole. In offerta a 21,45 €!

