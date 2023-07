Prime Day: le sneakers Adidas preferite dalle star sono a prezzi mai visti

Fonte: Gettyimages Sneakers Adidas Prime Day (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)

Total white, coloratissime, da passeggio o per fare sport: non ne possiamo più fare a meno e rendono ogni outfit super cool e mai banale, senza rinunciare alla comodità. Stiamo parlando delle sneakers, la scarpa sportiva per eccellenza e che tutti noi abbiamo nel guardaroba.

Quando diciamo ‘tutti’ intendiamo proprio tutti: star del cinema, modelle, influencer e creativi della moda, ognuno le sceglie a seconda delle tendenze del momento e per esaltare la propria personalità, con scelte più o meno stravaganti. Lo confermano Gigi Hadid, Jennifer Lawrence, Katie Holmes e pure Rihanna: tutte hanno ceduto al fascino – e alla comodità – di queste scarpe.

Con gli Amazon Prime Day le sneakers Adidas sono disponibili a prezzi super convenienti e mai visti prima: hai solo l’imbarazzo della scelta.

Le confort shoes: semplici e monocolore

Le indossi senza pensieri perché stanno davvero bene con tutto: stiamo parlando delle sneakers evegreen per eccellenza, tutte bianche. Parola d’ordine: eleganza e pulizia. Le amano tutti e sono perfette per l’estate.

Con gli Amazon Prime Day puoi approfittare dello sconto per copiare il look dell’influencer Paola Turani, brand ambassador di Adidas: lei indossa le intramontabili Adidas Stan Smith.

Lo sapevi che nel 1988 ottennero addirittura un Guinnes Word Record per il numero di scarpe vendute? Se non le hai ancora provate, sappi che sono come il cioccolato: stanno bene su tutto – e hanno il 20% di sconto, passando da 100 a 80 euro!

Ecco altre offerte da non perdere per non frenare la tua voglia di total white e comodità, a soli 36 euro.

Adidas si impegna anche in un approccio più sostenibile, offrendo prodotti in materiali alternativi, come le Adidas Astir in versione Vegana. Anche queste sono ad un prezzo imperdibile a 60,48 euro!

Black is always a good idea

Per Adidas è caratterizzante proprio il colore nero, sempre di moda e mai banale. La sneakers nera è perfetta in tutte le stagioni e crea subito un look dalla grande personalità: dalla palestra alla passeggiata in città, è sempre un buon momento per indossarle e per questo sono molto amate anche dalle star, come la supermodella Emily Ratajkowski.

Una mega tuta oversize Adidas che nasconde sneakers nere comodissime come queste, super scontate. Le Adidas Runfalcon 3.0 sono scontate a 30,48 euro. Non camminare, corri a prenderle al volo!

Nere ma con un tocco di colore, sportive e dalla suola particolarmente comoda, ecco le Adidas Startyourrun. In tessuto, sono fresche e traspiranti, perfette per il tuo running estivo all’aria aperta. Passano a soli 48,99 euro.

Largo al colore!

Le sneakers del momento sono a colori: basta guardarsi intorno, con gli occhi ben piantati a terra, per vedere un vero e proprio arcobaleno ai piedi di generazioni di tutte le età. Adidas offre spazio all’immaginazione in termini di palette colori e abbinamenti stravaganti: puoi divertirti a creare outfit originali giocando anche solo con le sneakers. Abbinale con ciò che non ti aspetti, esci dalla tua confort zone e scoprirai che anche un semplice jeans e t-shirt bianca possono diventare super cool con una scarpa colorata.

Ecco una piccola selezione del brand in offerta con gli Amazon Prime Day e sfrutta lo sconto per acquistare quella sneakers che non hai mai osato o per arricchire la tua collezione di scarpe colorate per outfit disruptive.

Che ne dici delle Adidas Supernova 2.0 di questo bel verde menta e dettagli fucsia come i ghiaccioli della tua estate, scontate ben del 49%?

Modello simile ma cambia il colore: perfette con per dare un twist al tuo completo ginnico total black o total white.

Lo sai che le scarpe da trekking e hiking sono diventate cool? Parola di modella d’eccezione, Bella Hadid.

Provale a colori e non te ne pentirai: quelle che ti proponiamo sono da Trail Running ma tu puoi utilizzarle anche in città con un pantaloncino come Bella. Sono scontate a 60,19 euro!

Vai pazza per le Adidas Ozweego?

A proposito di colore… Paola Turani le indossa rosa Barbie, noi ti segnaliamo scontatissime con gli Amazon Prime Day: da 104,00 a 72,81 euro!

