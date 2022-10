Prime Day: fino al 50% su moda e accessori. Le offerte da non perdere

Fonte: iStock Col Prime Day puoi approfittare di tantissime offerte su abbigliamento e accessori

Proprio quando pensavi di dover spendere una fortuna per rifarti il guardaroba autunnale e invernale, Amazon è arrivato in tuo aiuto per farti avere un look alla moda e di tendenza a prezzi convenienti con il Prime Day.

Dopo l’edizione estiva, il sito di shopping ha deciso di riservare ai suoi clienti un’altra occasione per fare acquisti a prezzi scontati.

Offerte esclusive Prime Day per uno shopping super scontato e di tendenza

Il Prime Day (2.0) avrà una durata di 48 ore e si svolgerà dall’11 al 12 ottobre solo per i clienti Prime e metterà a disposizione migliaia di prodotti con sconti irripetibili che arrivano fino al 50% permettendoci di rifarci il guardaroba.

Quindi, se stai cercando un maglione autunnale carino, un cappotto per affrontare il freddo invernale o acquistare finalmente la borsa firmata dei tuoi desideri da sfoggiare in ogni occasione hai l’imbarazzo della scelta. Inoltre con questi sconti puoi portarti avanti con i regali di Natale e fare un super dono a un tuo amico o un tuo caro senza spendere cifre eccessive.

Non devi fare altro che monitorare le offerte e per avere gli ultimi aggiornamenti puoi iscriverti al canale Telegram.

Offerte imperdibili Prime Day: sneakers Diadora, Vans e Crocs a prezzi imbattibili

Le scarpe sono l’accessorio che rende unico ogni outfit e permette di affrontare i differenti impegni della giornata con “il piede giusto”. Tra le calzature più amate di sempre le sneakers hanno un posto d’onore perché sono il passe-partout per ogni tipo di abbigliamento. Se vuoi stare comoda una volta tornati a casa, le crocs sono il tuo alleato migliore. Ecco le migliori offerte del Prime Day.

Offerta Diadora Game L Low Waxed Una scarpa classica scontata del 63%

Offerta Skechers donna Il modello pensato per chi ha uno stile casual scontato del 56%

Offerta Fila Disruptor scontata del 58% La scarpa bianca è un grande classico

Offerta Crocs Classic Convertible Slipper Per stare al caldo e a un prezzo conveniente grazie allo sconto del 43%

Scopri tutte le imbattibili offerte Crocs

Scarpe Geox fino al 30% di sconto

Se stai cercando una scarpa chic per l’inverno, che ti permetta di aggiungere un tocco in più al look e di stare al caldo, allora non farti sfuggire le proposte di Geox in sconto fino al 30%, e anche di più. Ecco i nostri modelli preferiti.

Offerta Geox D New Asheel Stivali donna scontati del 47% per affrontare con stile l’inverno

Offerta Geox stivali con tacco scontati del 65% Per chi non riesce a dire di no ai tacchi anche in inverno

Offerte esclusive Prime Day: jeans e camice Levi’s se ami l’abbigliamento sportivo

Quando si pensa ad un capo d’abbigliamento adatto a tutte le stagioni e occasioni, difficile non pensare al denim e in particolare a Levi’s. Il brand ha declinato il jeans in differenti capi d’abbigliamento e sfaccettature e riesce a rendere il tuo look ricercato ed elegante in ogni momento. Se non riesci a resistere davanti a un paio di jeans o a una camicia non puoi farti sfuggire le offerte Levi’s.

Offerta Levi's Original Trucker La giacca di jeans per la mezza stagione scontata del 55%

Levi's 724 scontato del 28% Il jeans dal colore e dallo stile irresistibile

Offerta Levi's Ex-Bf Sherpa Trucker scontata del 55% La giacca di pelliccia se non rinunci al denim neanche in inverno

Offerta Levi's 721 High Rise Scuro e di tendenza in offerta con uno sconto del 50%

Offerta Levi's PL Deconstructed Skirt La gonna di jeans scontata del 63% per chi ha uno stile rock

Offerta Levi's Graphic Standard Hoodie La felpa per le giornate fredde scontata del 48%

Stile sportivo con le promozioni Champion e G-STAR RAW del Prime Day

In palestra o per il tempo libero, lo stile sportivo è quello che ti fa sentire a tuo agio in ogni momento della giornata. Avere un outfit sporty, non vuol dire rinunciare all’eleganza, infatti sul sito di e-commerce puoi trovare dalle maglie ai pantaloni e tutto quello che ti serve a prezzi davvero imbattibili.

Le offerte Champion ti stanno aspettando, scoprile tutte qui

Offerta Champion Classic La felpa perfetta per i primi freddi scontata del 34%

Champion American Classics L’eleganza racchiusa in una polo scontata del 30%

Offerta Danish Endurance Maglietta fitness scontata del 51%

Regali preziosi Fossil, Tommy Hilfiger e Calvin Klein con il Prime Day

I gioielli sono il regalo perfetto da farti e da fare a una persona cara perché permettono di impreziosire il look ed essere glamour con poco. Su Amazon e con il Prime Day puoi fare incetta di bracciali, orologi e collane e brillare in ogni occasione.

Offerta Michael Kors Orologio con cinturino in acciaio con uno sconto del 52%

Fossil Bracciale da donna Per chi ama lo stile classico ad un prezzo conveniente grazie allo sconto del 49%

Offerta Tommy Hilfiger scontato del 48% Orologio multi-quadrante quarzo con cinturino in acciaio

Offerta Calvin Klein bracciale Semplice ed essenziale scontato del 38%

Orologi e gioielli Tommy Hilfiger, approfitta degli sconti

Le borse di Mandarina Duck e Eastpack in promozione con il Prime Day

Tra gli accessori irrinunciabili le borse occupano di certo il primo posto e ogni donna non riesce proprio a resistere. Grandi, piccole, di paglia o pelle, l’importante è avere un modello che rispecchi in pieno la tua personalità come le proposte Eastpack. Su Amazon puoi scegliere quella che ti rappresenta di più.



Mandarina Duck zaino Ideale in ogni occasione ed è scontato del 19%

Offerta Borsa Ravuo scattata del 25% Per portare al sicuro il laptop

Borsa David Jone Per le grandi occasioni e scontata del 15%

Borsa Travista La borsa a tracolla scontata del 15% adatta per le occasioni più importanti