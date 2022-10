Prime Day, fino al 40% su bellezza e skincare. Le offerte imperdibili

Fonte: iStock Grazie al Prime Day puoi approfittare di sconti eccezionali per la tua skincare routine

Che tu sia un’esperta di skincare o semplicemente alle prime armi la cosa che devi assolutamente sapere è che è arrivato il momento di rendere il tuo beauty degno di un vero professionista.

L’11 e il 12 ottobre puoi approfittare dell’Amazon Prime Day, un evento dedicato ai clienti Prime che dura ben 48 ore. In questa maratona di shopping puoi acquistare tutto quello che vuoi per la tua beauty routine a prezzi davvero convenienti.

Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno che portano con sé freddo e giornate uggiose, puoi dedicare qualche coccola in più a te stessa, far felice la tua pelle e soprattutto il tuo portafoglio con sconti davvero irresistibili per i clienti iscritti al servizio Prime.

Non sei ancora iscritta? Non c’è alcun problema bastano pochi minuti e potrai accedere ad Amazon Prime in modo del tutto gratuito ed iniziare subito a fare incetta di regali per te e per i tuoi cari. Una volta sottoscritto l’abbonamento hai 30 giorni di prova gratis, scaduti i quali puoi decidere se disdire o continuare con un abbonamento a 4,99 euro al mese o a 49,99 euro per un intero anno.

Sperimentare a prezzi irresistibili

Sulla piattaforma dedicata allo shopping online hai una vasta scelta di prodotti per la cura della pelle del viso, un’occasione davvero ghiotta per fare scorta dei tuoi must have o magari sperimentare qualcosa di totalmente nuovo come sieri, maschere e tonici, tutti pronti a regalare alla tua cute uno “scudo” contro il freddo invernale. Se invece è da tanto che desideravi un dispositivo per la cura della tua pelle con Amazon Prime Day puoi concederti l’oggetto del desiderio a prezzi convenienti tenendo sotto controllo anche le offerte lampo.

Quel che è sicuro è che qualsiasi siano i tuoi gusti, le tue esigenze e la tua cute, durante la 48 ore di offerte potrai fare il pieno di prodotti senza spendere una follia.

Le basi della skincare grazie al Prime Day

La skincare è una cosa seria! Per questo è importante avere una base solida fatta di prodotti adatti alla tua cute. Il primo step in ogni beauty routine è la detersione da fare tutte le mattine e le sere, un rituale che ti fa iniziare la giornata con grinta e dedicarti a te stessa la sera. Proprio questo è il momento in cui prima devi rimuovere il make-up con un prodotto in grado di eliminare ogni impurità accumulata nel corso della giornata per prevenire brufoli e punti neri. Per una base skincare perfetta, è fondamentale, ma spesso bistrattato il tonico viso. Il prodotto in offerta con Amazon Prime contiene al suo interno ingredienti che preparano la pelle ai successivi trattamenti un must have da avere nel beauty.



Prime day e skincare una combo irrinunciabile

Secca, grassa o normale: ognuno ha una pelle differente, ma quando si parla di skincare non si può fare a meno della crema idratante. Sì, perché anche se hai la pelle grassa questo è uno step che non puoi assolutamente saltare, devi solo capire qual è il prodotto adatto a te e inserirlo nella tua routine. Inoltre molti prodotti sono ricchi di acido ialuronico in grado di dare alla cute un effetto più levigato. Quando si parla di rughe, poi, gli occhi sono la parte del viso più esposta ma con una buona crema contorno occhi da applicare mattina e sera avrai uno sguardo più luminoso e potrai dire addio alle borse e alle occhiaie.

Una pulizia perfetta della pelle in profondità

Utilizzare i prodotti giusti è importante, ma un aiuto in più per una skincare professionale direttamente a casa arriva anche dagli skin beauty device. Con pochi passaggi avrai la pelle pulita in profondità: tra spazzole rotanti, soniche o in silicone c’è davvero l’imbarazzo della scelta e la tua pelle sarà protetta e sicura perché questi prodotti rispettano anche quella più sensibile.

Per una pulizia ancora più profonda, non puoi rinunciare agli skin scrubber basati su una tecnologia a ultrasuoni in grado di rimuovere anche lo sporco più profondo e il sebo in eccesso, ideale se hai ha la pelle grassa.

I trattamenti viso amati anche dalle star

Le celebs ne vanno matte e non riescono più a farne a meno! Di cosa si tratta? Delle maschere a Led che assicurano un effetto anti-age perché la luce a bassa intensità va a stimolare in profondità la pelle rallentandone l’invecchiamento e attivando il metabolismo delle cellule. Adatta a ogni tipo di cute, anche quella acneica è in grado di lenire questi inestetismi. Se sei una vera beauty addicted non puoi farti sfuggire le maschere a luce laser che assicurano gli stessi risultati di quelle a Led e una pelle sempre più giovane.

Per ottenere un viso levigato, non devi affidarti solo alla luce, anche i dispositivi a microcorrente sono in grado di attivare i muscoli del viso, migliorarne la circolazione sanguigna per aumentare la produzione di collagene e preparare la pelle ad assorbire i prodotti in profondità.

Tra gli amanti della crioterapia c’è senza dubbio Cristiano Ronaldo e non bisogna essere un’appassionata di calcio per capire i benefici del freddo. Non tutti però, hanno la possibilità di avere apparecchiature come le sue, ma questo non vuol dire rinunciarci. Infatti con i device in offerta con il Prime Day potrai stimolare la vasodilatazione che attiva la produzione naturale di collagene e aumenta la quantità di ossigeno nel derma. Il risultato sarà una riduzione delle rughe, del gonfiore sotto agli occhi e un aspetto più giovane direttamente a casa tua.

Il massaggio perfetto per la cute col Prime Day

Chi lo ha detto che per rilassarsi bisogna andare necessariamente in una spa? Anche a casa puoi ricreare un piccolo angolo beauty in cui dedicare del tempo a te stessa e realizzare una skincare a regola d’arte. Detersione, creme e tools sono importanti, ma per concludere in bellezza, un bel massaggio è irrinunciabile. Esistono moltissimi device sia tech che manuali che non solo ti faranno rilassare, ma sono pensati per rendere la tua pelle ancora più luminosa. Il massaggio aiuta ad ottenere una cute più elastica, a stimolare la circolazione sanguigna e ad aumentare la produzione di collagene, drenando anche i liquidi. In questo modo avrai un aspetto rilassato, e la tua pelle sarà più giovane e tonica.

