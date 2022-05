Preparati all’estate con i migliori prodotti in super offerta per pelle e capelli

Pronta per l’estate? Il caldo ormai è arrivato ed è il momento di dedicarsi a pelle e capelli per affrontare al meglio le giornate in spiaggia, gli aperitivi al tramonto e le passeggiate in riva al mare.

Le temperature salgono, gli abiti sono più leggeri: coccolarsi è un imperativo! Cosa mettere nel beauty case per le vacanze estive? Prodotti in grado di nutrire la pelle e proteggerla dal sole, ma anche capaci di regalare una chioma morbida, profumata e fluente.

I migliori prodotti per l’estate in super offerta

Online si possono trovare tantissime soluzioni – a prezzi piccoli – per concedersi qualche coccola extra e prepararsi a un’estate con capelli e pelle stupenda! Dall’olio per proteggere la chioma dal sole ai fanghi per gambe al top.

L’olio anticrespo per una chioma al top

Prima o dopo il mare, in città come in vacanza, l’olio anticrespo è un alleato essenziale per una chioma stupenda. Idrata il capello in profondità, contrastando l’effetto crespo. Rende la chioma da subito morbidissima e lucente, migliorando la districabilità. Come si applica? Basta mettere un po’ di olio sulle dita e massaggiare la chioma nella sua lunghezza, insistendo sulle punte.

Offerta Olio, Disciplinante e Lisciante per Capelli Crespi Olio adatto a tutti i tipi di capelli

Il kit per capelli splendidi in poche mosse

Hai poco tempo e vuoi risultati immediati? Prova un kit per prenderti cura dei tuoi capelli a tutto tondo. Questo kit di Pantene contiene un balsamo anti crespo con Biotina, estratto di cactus e olio di Argan per un’idratazione profonda, uno shampoo per capelli crespi e secchi in grado di riequilibrare l’idratazione, una maschera e una praticissima crema senza risciacquo da portare sempre con te.

Offerta Pantene Pro-V Miracles Addio Crespo Kit Balsamo, Shampoo Idratante, Maschera e Crema Senza Risciacquo per capelli crespi

Il siero viso total effect

Una pelle perfetta con un solo prodotto. Si tratta della promessa di Olaz che su Amazon – con un super sconto – propone il suo siero viso con un’azione a 360 gradi. Uniforma l’aspetto della pelle, permette di minimizzare i pori, rimpolpa e leviga, riducendo l’aspetto di linee sottili e rughe. Il risultato è una pell del viso liscissima e splendida, pronta per l’abbronzatura. Merito della formulazione che comprende vitamine antiossidanti C, B3 ed E, pro-vitamina B5 e il complesso VitaNiacin che favorisce l’auto-rinnovamento cellulare.

Offerta Olaz Siero Viso Total Effects 7in1, Idratante e Antirughe Siero ad azione totale che illumina e minimizza i pori, leviga e rimpolpa

I fanghi Anticellulite per gambe splendide

Utilizzati dai professionisti della bellezza, i fanghi d’alga Guam sono gli alleati perfetti per sconfiggere la cellulite. Il prodotto è nella sua formulazione classica, senza coloranti e sono un vero e proprio concentrato del potere delle alghe marine. Il formato da mezzo chilo è pratico da portare anche in vacanza e consente di completare senza problemi un intero trattamento. Dopo il periodo di posa basterà sciacquare il prodotto con acqua tiepida, godendosi il risultato.

Offerta Fanghi d'alga Fanghi d'alga contro inestetismi cutanei e adiposità della pelle

Per chi ama l’effetto freddo esiste una variante realizzata da Guam. Questa formulazione non solo elimina inestetismi e adiposità, ma risulta anche efficace per dare sollievo alle gambe gonfie e pesanti. Ha un’azione rassodante e tonificante. Basterà applicare il prodotto sulle gambe e lasciarlo in posa per 45 minuti, ricordandosi di avvolgere la zona interessata con pellicola trasparente. A fare il resto saranno le sostanze contenute nel prodotto: alghe Guam, ippocastano, oli essenziali di origano e limone, fucus e fitoestratti di edera.

Offerta Fanghi d'alga effetto freddo Fanghi d'alga azione a freddo anticellulite