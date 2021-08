Pop It: ecco il gioco più trendy dell’estate che non puoi non avere 

editato in: da

Guai a considerarlo un semplice gioco per i più piccoli, o un anti stress, perché il Pop It è molto di più. E il fatto che in poche settimane, questo disco in silicone colorato, ha conquistato il mondo intero ci conferma che è così. Ma cos’è esattamente? E perché nessuno riesce più a staccarsi da lui?

Pop It: come si gioca

Dopo aver fatto il pieno di like, per essere apparso su un video su TikTok che ha ottenuto miliardi di visualizzazioni, il Pop It è diventato il gioco dell’estate, per grandi e per piccini. Il suo nome è evocativo perché questo oggetto ricorda la carta da imballaggio con le bolle che da piccole amavano tanto schiacciare.

E il concetto di base del Pop It è proprio questo: c’è un disco di silicone morbido che presenta delle bolle che vanno schiacciate da un lato, e si rigonfiano dall’altro. Una volta terminato il gioco, basta girarlo dall’altra parte per ricominciare. E si continua così all’infinito.

L’accessorio più cool dell’estate

Miliardi di visualizzazioni, dicevamo, sono bastati a trasformare questo oggetto nell’accessorio più cool dell’estate. Non a caso si tratta di uno degli oggetti più venduti sul web. Ed è proprio online che possiamo sbizzarrirci per scegliere i più belli.

Ci sono quelli rotondi e quelli rettangolari, quelli a forma di bibita, di cane e persino di hamburger. Ma i best seller dell’estate sono in assoluto gli unicorni. Possono essere grandi o piccolissimi, fino ad assumere dimensioni di un portachiavi, ma tutti sono estremamente colorati.

I Pop It stanno facendo letteralmente impazzire i giovanissimi, ma anche i più grandi non disdegnano. Il motivo? Sono anti stress e rilassanti, favoriscono la concentrazione e il ragionamento, e rappresentano un ottimo passatempo in spiaggia, o durante i momenti di attesa della giornata. Inoltre, occupano pochissimo spazio nella borsa.

Pop It: acquistarlo online

Tutto il mondo sta impazzendo per i Pop It, ma per fortuna sul mercato ci sono tantissimi modelli per tutti i gusti e le età. I prezzi si aggirano tra i 5 e i 10 euro in base alla grandezza e alla forma. Il nostro preferito? Quello a forma di gelato, ovviamente.

Una volta acquistato non vi resterà che portarlo sempre con voi. E se siete in compagnia, che ne dite di provare a giocare in due? All’interno del sacchetto del Pop It, infatti, troverete le regole per condividere il gioco con i vostri amici.

