Piscine fuori terra: i modelli migliori (e low cost) da acquistare adesso

Fonte: iStock Piscine fuori terra economiche

Con questo caldo, l’unico desiderio è quello di buttarsi in piscina, meglio ancora se lontani dalla folla e dai turisti. Un sogno che però può avverarsi, se abbiamo uno spazio outdoor disponibile, grazie alle piscine fuori terra, che è possibile acquistare online e a prezzi contenuti. Non servono giardini enormi oppure spese assurde, avere una piscina a casa è un sogno realizzabile.

Piscine fuori terra sotto i 120 euro

Al giorno d’oggi infatti avere una piscina in giardino o in terrazzo non è più un “lusso” per pochi: tutti possono acquistarne una grazie ai numerosi modelli disponibili online a prezzi che variano a seconda della grandezza e del modello scelto. Non occorre quindi “scavare” per installare la nuova piscina, e sono annullati anche i costi di manutenzione: basta un semplice montaggio per concedersi una piccola oasi di relax.

Non serve spendere migliaia di euro e fare grandi lavori, si possono avere piscine fuori terra con meno di 120 euro.

Offerta Piscina Intex azzurra Piscina economica 220 x 150 x 60 cm

Offerta Piscina rettangolare Piscina che misura 300 x 200 x 75 cm

Offerta Piscina circolare con Pompa Filtro Piscina fuori terra media, 366 x 76 cm

Offerta Piscina Steel Pro MAX rotonda Piscina conveniente, 305X76 cm, con pompa di filtraggio inclusa

Come scegliere la piscina fuori terra

Se in famiglia sono presenti bambini piccoli, è preferibile scegliere dei modelli non troppo alti, in modo che i bambini possano giocare in sicurezza e senza rischi (ad ogni modo i bambini devono essere sempre sotto la sorveglianza di un adulto quando giocano in piscina). In questo caso è consigliabile scegliere piscine con acqua bassa.

È importante misurare bene gli spazi: tenete presente che dovrete calcolare uno spazio aggiuntivo per la struttura che sostiene la piscina. Se volete risparmiare ancora più spazio, allora meglio optare per le piscine gonfiabili, che non hanno strutture portanti intorno e quindi occupano meno superficie. Inoltre, non richiedono un montaggio particolare e sono più semplici da gestire. Sono la soluzione più adatta a che vuole una piccola oasi fresca in cui rinfrescarsi, magari con i bambini.

Prezzi e modelli delle piscine fuori terra

I prezzi di questa tipologia di piscine sono accessibili ai più e variano in base al modello, al marchio e, soprattutto, alla grandezza della piscina.

Un modello fra i più venduti è la piscina rettangolare, per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Ne esistono di diverse misure e si adattano più o meno ad ogni spazio. Si montano in modo semplice assemblando la struttura alla copertura della piscina. Questo modello è tra i più semplici da incastrare in spazi piccoli ma la struttura portante di queste piscine potrebbe rappresentare un’ulteriore ingombro, dovete misurare con cura.

Offerta Piscina Intex rettangolare Piscina grande: 450 X 220 X 84 cm

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram

Le piscine circolari, sono adatte per chi ha problemi di spazio. È possibile comprarle con o senza filtro e in diverse misure. Fra le piscine più vendute e meglio recensite online, troviamo anche quelle del marchio Bestway. Tenete conto di quante persone la useranno e dei vostri spazi. Qui alcune proposte per fascia di prezzo.

Offerta Piscina rotonda fuori terra Di medie dimensioni: da 366x100 cm

Offerta Piscina con fantasia finto legno Piscina grande: da 427 x 107 cm

Piscina fuori terra azzurra Piscina circolare grande: 457 x 122 cm

Piscina fuori terra di grandi dimensioni

Se gli spazi lo consentono e il vostro desiderio è quello di installare una piscina in giardino che vi permetta libertà di movimento, allora dovrete orientarvi su un modello di ampie dimensioni. Perfette per gli adulti e per chi vuole fare un po’ di movimento, oltre a rinfrescarsi in acqua. Ce ne sono di rettangolari oppure ovali, in questi casi è necessario montare una scaletta per entrare e uscire comodamente.

Piscina autoportante ovale Perfetta per l'estate, misura 4.57 x 3.05 x 1.07 m

Offerta Piscina Power Steel Frame Struttura rettangolare che misura 404x201x100 cm

Offerta Piscina Prisma Frame Una piscina fuori terra grande e comoda: 400 x 200 x 122 cm

Come si montano le piscine economiche fuori terra

L’utilizzo delle piscine fuori terra è davvero molto semplice e alla portata di tutti: basta avere uno spazio disponibile nel giardino con superficie piana e montare i pezzi presenti nella scatola. Le istruzioni di montaggio potrebbero variare da modello a modello ma generalmente la struttura si monta unendo i tubi di metallo e facendoli passare negli appositi fori presenti nella piscina.

A seconda della dimensione della piscina il montaggio può richiedere dai 30 ai 60 minuti mentre il riempimento con acqua generalmente richiede un massimo di 6 ore (qualcosa in più se la piscina è molto grande).

È consigliabile attendere almeno 24 ore prima di entrare in piscina per dare modo all’acqua di scaldarsi con il sole ed ai prodotti necessari alla sua manutenzione di sciogliersi alla perfezione.

Manutenzione e pulizia

Anche la manutenzione è molto semplice: la piscina va installata e riempita ad inizio stagione e rimossa al termine del suo utilizzo, generalmente verso settembre. L’acqua rimane pulita e non necessita di ricambi se vengono utilizzati tutti i prodotti specifici per mantenere l’acqua limpida e disinfettata.

Leggi questo articolo per scoprire tutto l’occorrente per la pulizia dell’acqua della piscina.

I vantaggi delle piscine fuori terra

I vantaggi sono davvero tanti e li potrete scoprire tutti con il loro utilizzo. Partendo dal prezzo, che è più accessibile rispetto alla piscine interrate. Inoltre, non è necessario eseguire lavori particolari per installarle o richiedere permessi speciali. Basta solo avere un piccolo spazio in giardino.

Non trascurate poi la possibilità di immergersi in ogni momento della giornata (anche di notte!) per rinfrescarvi quando vorrete, anche durante una breve pausa pranzo, magari staccando dallo smart working.