La pietra depilatoria spopola sui social: cos’è, come si usa e dove acquistarla

Fonte: iStock Photos

L’ultima novità per eliminare i peli superflui è la pietra depilatoria che spopola sui social e ha conquistato anche vip italiani e internazionali. Un beauty tool eccezionale perché è indolore e permette di rispettare la pelle sensibile, assicurando una perfetta depilazione di qualsiasi parte del corpo. L’imperativo? Provarla subito!

La pietra depilatoria che ha conquistato i social

La depilazione è da sempre un dilemma per tantissime persone. La ceretta spesso irrita la pelle o risulta dolorosa, mentre il rasoio provoca taglietti. Infine i nuovi metodi come la luce pulsata spesso risultano costosi. La pietra depilatoria costa meno di 10 euro e sembra offrire una soluzione definitiva per una depilazione efficace, veloce e indolore.

Offerta Epilatore Indolore Pietra depilatoria per eliminare i peli superflui in modo veloce, facile e indolore

I vantaggi della pietra depilatoria

La pietra depilatoria è semplicissima da utilizzare. È costituita da una superficie doppia: l’impugnatura è liscia, mentre l’area esfoliante è costituita da micro cristalli. Le particelle di vetro a contatto con la pelle spezzano alla base il pelo, senza provocare dolore o irritazione. In sostanza la pietra depilatoria si comporta come un rasoio, offrendo però molti più vantaggi. Per prima cosa non ha bisogno di ricarica, ma dura circa 3 anni. Si può infatti riutilizzare nel tempo, senza perdere la sua efficacia, con benefici non solo per l’ambiente, ma anche economici.

Il bello della pietra depilatoria è che oltre ai peli aiuta a rimuovere lo stato più superficiale dell’epidermide, lasciando quindi la pelle liscissima e prevenendo la formazione dei peli incarniti. Chi l’ha utilizzata poi afferma che consente di ridurre le discromie e lascia ogni zona del corpo liscissima e morbida. Tutto ciò grazie al ricambio cellulare. Un motivo in più per utilizzarla!

Come usare la pietra depilatoria

La pietra depilatoria si può utilizzare per depilare tutte le aree del corpo, tranne le più sensibili come ad esempio l’inguine. Per sfruttare il suo potere ti basterà esercitare delle piccole e costanti rotazioni, senza eccessiva pressione, rimuovendo con delicatezza i peli. Terminata questa operazione applica sulla pelle un gel post-epilazione e lenitivo.

Offerta Gel Puro di Aloe Vera Fresca Gel idratante post depilazione per viso e corpo

Al termine del trattamento la tua pelle sarà idratata, rigenerata e priva di peli. Il risultato ha una durata che varia a seconda della tipologia di pelo, in ogni caso gli esperti beauty consigliano di evitare il trattamento per una settimana, ripetendolo dunque dopo qualche giorno. Fai attenzione anche allo stato della tua epidermide prima di iniziare la depilazione. Risulta troppo secca? Prova ad ammorbidirla con un prodotto ad hoc.

Lozione pre depilazione all'aloe vera Lozione per la Pelle Pre Depilazione Detergente e Rinfrescante

La manutenzione della pietra depilatoria non richiede accortezze particolari. Ricordati di lavarla con un sapone neutro e delicato e acqua tiepida dopo averla usata. Questo semplice gesto permetterà di eliminare tutti i residui di pelle morta e di sebo dalla superficie. Prima di mettere via la pietra asciugala con cura e riponila in un luogo riparato.

Controindicazioni della pietra depilatoria

La pietra depilatoria è ottima per depilare quasi tutte le aree del corpo. Così tanto che chi l’ha usata consiglia di sfruttarla pure contro i piccoli calli di mani e piedi. Le uniche zone off limits sono il viso e l’inguine: qui la pelle è eccessivamente delicata e andrebbe trattata in modo differente.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram