Le piastre liscianti da comprare subito con le offerte del Black Friday

Il Black Friday su Amazon è iniziato e tra le offerte imperdibili che non puoi lasciarti sfuggire, c’è una selezione di piastre liscianti in sconto.

Un accessorio indispensabile per tutte di noi che non abbiamo molta manualità nel ricreare un liscio perfetto con la sola spazzola e il phon, ma che vogliamo una capigliatura ordinata e curata senza andare costantemente dal parrucchiere.

Gli sconti imperdibili che trovi oggi su Amazon ti permettono di farti questo bel regalo che stavi rimandando da un po’ di tempo e perché no, anche anticipare qualche regalo natalizio per la tua cara amica con i capelli mossi e ingestibili.

Ecco quali sono le piastre liscianti in offerta oggi su Amazon!

Le migliori piastre per capelli da comprare subito

Tra i modelli più scontati c’è la celebre piastra GHD, IV styler con ceramic heat technology per ottenere magnifici styling ogni giorno salvaguardando la brillantezza dei capelli.

Semplice da utilizzare e molto efficace nel risultato. Il fusto arrotondato e le lamelle basculanti scivolano facilmente tra i capelli per creare il liscio con facilità.

La piastra GHD è disponibile su Amazon a un prezzo bomba, infatti, se l’acquisti entro oggi alle 22, la paghi solo 111,48 € invece che 169,00€, quindi risparmi ben 57€.

Offerta Piastra GHD, IV styler Una piastra professionale che ti permette di ottenere un liscio perfetto in poche mosse

Anche Extra Liss di Rowenta è una piastra professionale molto performante, in particolare ci ha colpito l’esclusivo rivestimento delle piastre, che unisce una pro-proteina e un minerale: la cheratina, un elemento essenziale dei capelli, e la tormalina, che emette naturalmente ioni per un effetto antistatico e brillantezza; i capelli quindi non si elettrizzano ma soprattutto non perderanno troppa acqua diventando crespi.

L’offerta di oggi, ti permette di acquistare questa piastra di ultima generazione al 41% di sconto. Invece di pagarla 42,99€, la paghi solo 25,49 €.

Offerta Extra Liss di Rowenta Tecnologia all'avanguardia per questa piastra altamente performante

Interessante anche l’offerta della piastra BabByliss ST495E con la quale puoi sia lisciare sia arricciare i capelli, creando morbide onde in pochi minuti.

Il rivestimento interno delle piastre in Diamond Ceramic ad alta concentrazione ceramica, assicura risultati perfetti a lunga durata in pochi secondi.

La particolarità di questa piastra prodotta da BaBlyss è di possedere un generatore di micro-vaporizzazione, per capelli sempre idratati e lucenti, caratteristica che come sai è particolarmente adatta per chi possiede capelli crespi o grossi.

Oggi, la piastra di BaByliss la trovi scontata su Amazon, infatti, la paghi 69,69€ invece che 88,13€. Non lasciartela scappare!

Offerta Piastra BaByliss Una piastra con un buon rapporto qualità prezzo, che ti permette di lisciare e arricciare i capelli.

Le offerte relative alla cura dei capelli e allo styling non finiscono qui, su Amazon trovi una vastissima selezione di prodotti: asciugacapelli, spazzole liscianti, ferri per arricciare capelli, tutti scontati. Scopri tutte le offerte per la cura dei capelli!