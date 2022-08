Capelli perfetti anche in vacanza: ecco l’accessorio da portare sempre con te

Fonte: iStock Photos

Capelli perfetti anche in vacanza? L’accessorio da portare in borsa è solo uno: la piastra senza fili! D’estate siamo sempre fuori casa e spesso lo styling è un problema. La soluzione è una piastra portatile, compatta, piccola, ma potente, perfetta per perfezionare la piega della chioma oppure crearla da zero.

Le migliori piastre senza fili

Con il caldo lo styling non va in vacanza, ma per ottenere capelli lisci e setosi serve un accessorio ad hoc. La piastra senza fili è comodissima da tenere sempre in borsetta e ricaricare all’occorrenza. Tirala fuori quando hai bisogno di dare un twist alla tua piega oppure se devi partecipare a qualche evento e non puoi tornare a casa. Ti basterà accenderla e il gioco è fatto!

La piastra senza fili per sbizzarriti con lo styling

Acconciature e piccoli ritocchi, anche fuori casa, sono semplicissimi da realizzare grazie a questa piastra senza fili. La Rowenta For Elite Touch-Up&Go unisce potenza, maneggevolezza e praticità. Leggerissima, si utilizza facilmente e ha una lunga durata grazie alla batteria al litio. Ti basterà ricaricarla e poi metterla in borsetta per usarla quando vorrai. Non solo: gli styling a disposizione sono tantissimi, potrai infatti non solo lisciare i capelli, ma anche creare ricci e onde. Nella confezione, oltre alla piastra, troverai cavo e ricaricatore USB e una protezione in silicone comodissima!

La piastra senza fili più professionale

Offerta Ghd Unplugged Styler Piastra per capelli senza fili nera

In cerca di prestazioni super da salone di bellezza anche se sei in viaggio? La piastra senza fili Ghd Unplugged regala uno styling impeccabile, con capelli lisci, lucenti e setosi in qualsiasi momento. Sfrutta la tecnologia dual-zone con elementi in ceramica che si riscaldano in pochissimi minuti. I risultati sono davvero top, in più è particolarmente comoda per chi è sempre in viaggio. Si ricarica in appena due ore sia dalla macchina che dal laptop. Puoi utilizzarla con qualsiasi presa USB-C e garantisce un uso continuativo sino a 20 minuti. La custodia resistente al calore permette di usarla e metterla subito via, magari salendo sul prossimo volo! In più non rischi di dimenticarla accesa grazie alla funzione sleep mode che spegne automaticamente il dispositivo dopo tre minuti di inattività.

La piastra senza fili per chi è poco pratico

Offerta Beurer HS 20 Piastra per Capelli Portatile Piastra per Capelli Portatile Senza Fili rosa

Cerchi una piastra super pratica e semplicissima da usare? La piastra senza fili Beurer HS 20 ha un funzionamento facile e, grazie alle dimensioni ridotte, entra in qualsiasi borsa. Ha un unico pulsante e il riscaldamento è rapidissimo per sistemare la tua acconciatura in pochi secondi. Perfetta anche per chi non è molto pratica con la piastra, protegge i capelli dai danni dello styling grazie a un rivestimento in ceramica e tormalina. Inoltre si può scegliere fra 3 livelli di temperatura variabili (160 -180- 200 °C) in base al tipo di capello.

La piastra senza fili più accessoriata

Piastra Cordless BaByliss 9000 Piastra con piastre in ceramica e batterie agli ioni di litio

La Piastra Cordless BaByliss 9000 è una fra le più accessoriate. Include infatti una custodia con protezione termica, un proteggi-piastre in silicone e un tappetino termo-resistente. Inoltre è multi-voltaggio con adattatori per carica batterie intercambiabili UK ed Europa. La tecnologia Micro Heating Matrix consente un riscaldamento uniforme su tutta la superficie delle piastre, mentre la ricarica consente 30 minuti di styling alla massima temperatura.

La piastra senza fili perfetta se vuoi proteggere i capelli

REVAMP Progloss Liberate Compact piastra portatile Piastra Portatile Senza Filo per Capelli in ceramica

Per capelli ultra lisci in una sola passata l’ideale è la piastra senza fili REVAMP Progloss Liberate Compact. Portatile e leggerissima, è dotata di piastre in ceramica che, ad alta temperatura, rilasciano un mix Progloss. Si tratta di una composizione di olio di cocco, olio di argan e cheratina per nutrire la chioma e renderla super setosa. Non solo: la temperatura si regola in automatico per evitare i danni causati dal calore.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram