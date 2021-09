Piastra da viaggio portatile e senza fili: solo per oggi a meno di 50 euro!

editato in: da

Avere un’acconciatura perfetta quando ci districhiamo tra i mille impegni lavorativi e personali durante la giornata è un sogno utopico che appartiene a tutte noi. Perché ammettiamolo, anche la più perfetta delle pieghe non può resistere agli slalom che facciamo da una parte all’altra della città per arrivare in orario ai nostri appuntamenti.

E se è vero che non abbiamo (purtroppo) a disposizione una persona che possa rifarci il parrucco ogni volta che serve, è vero anche che da oggi abbiamo un validissimo alleato per il nostro styling. Il suo nome è Beurer HS 20, e vi consigliamo di memorizzarlo bene perché è lui che ci salverà dal temuto effetto crespo e da una capigliatura più disordinata che mai.

Beurer HS 20 è una piastra portatile e senza fili che può essere messa in borsa e portata ovunque. È piccola e maneggevole e ci permette di ottenere uno styling perfetto in qualsiasi momento della giornata, ovunque noi siamo.

Possiamo scegliere di fare una piega liscia, riccia o mossa, in base alle nostre preferenze ed esigenze, e sistemarla in pochissimi minuti grazie alla funzione di riscaldamento rapido. Ma soprattutto, possiamo acquistarla oggi su Amazon a meno di 50 euro.

Offerta Piastra da viaggio senza fili In offerta oggi a meno di 50 euro

Grazie alla batteria agli ioni di litio, che impiega circa due ore per un ciclo di ricarica completo, ha un’autonomia di oltre 30 minuti, così da poter essere utilizzata dove e quando vogliamo.

Perché acquistarla?

Grazie al design compatto e alle sue dimensioni ridotte può essere riposta in borsa o in valigia durante un viaggio, un appuntamento o in ufficio.

e alle sue può essere riposta in borsa o in valigia durante un viaggio, un appuntamento o in ufficio. Il cappuccio protettivo in silicone resistente al calore ci permette di conservare la piastra in borsa in tutta sicurezza.

resistente al calore ci permette di conservare la piastra in borsa in tutta sicurezza. La piastra è rivestita in ceramica e tormalina , materiali questi che proteggono i capelli dall’effetto crespo, tipico delle giornate autunnali, e li rendono morbidi e lucenti.

, materiali questi che proteggono i capelli dall’effetto crespo, tipico delle giornate autunnali, e li rendono morbidi e lucenti. Ha tre livelli di temperatura (160, 180, 200°C) che consentono uno styling personalizzato in base alle esigenze di ogni capello.

in base alle esigenze di ogni capello. Grazie al riscaldamento rapito è pronta all’utilizzo dopo pochissimi minuti dall’accensione.

è pronta all’utilizzo dopo pochissimi minuti dall’accensione. È in super offerta su Amazon: con meno di 50 euro possiamo avere un prodotto formidabile da portare sempre con noi.

Come non approfittare?

Offerta Piastra portatile senza fili Il tuo migliore alleato di bellezza dei tuoi capelli in offerta oggi