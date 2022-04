Period Kit: cos’è e perché è utile averlo sempre con sé (anche in vacanza)

Il period Kit, un necessaire con tutto l’occorrente per affrontare il ciclo mestruale, è stato realizzato per la prima volta pensando alle ragazze molte giovani che si trovano ad affrontare per la prima volta le mestruazioni.

Osservandolo bene, però, si tratta di un kit utilissimo a qualsiasi donna, soprattutto per chi passa molte ore fuori casa o viaggia spesso.

Ti consente di avere tutto il necessario in unico posto e sentirti a tuo agio e tranquilla anche quando le mestruazioni dovessero sorprenderti con qualche giorno di anticipo.

Quando avrai composto il tuo kit, potrai spostarlo dalla borsa che usi tutti i giorni a quella della palestra o portarlo con te in vacanza, senza rischiare di dimenticare qualcosa di essenziale.

Scopriamo più nel dettaglio di cosa si tratta e come realizzarlo a casa.

Che cos’è il period Kit

Come ti abbiamo anticipato, Il period kit altro non è che una pochette da portare in borsa, contenente tutto l’indispensabile per affrontare i giorni del ciclo mestruale. In commercio si trovano anche kit già composti con vari accessori e prodotti che spaziano dai più comuni: assorbenti, salvaslip, salviettine intime, antidolorifici, detergente intimo travel size, a quelli più specifici come: stick per i brufoli, più frequenti in quei giorni a causa dei cambiamenti ormonali, barrette di cioccolata o frutta secca, per sopperire alla carenza di sali minerali o cali di zuccheri.

Cosa deve contenere un period kit completo?

Puoi ovviamente creare il tuo period kit da sola e puoi personalizzarlo secondo le tue esigenze inserendo veramente tutto quello che vuoi e di cui hai bisogno in quei giorni, ma ti consigliamo di restare sull’essenziale. Il period Kit, infatti, deve essere compatto e leggero. Ti diamo qualche suggerimento su quello che non dovrebbe mai mancare al suo interno:

Assorbenti e salvaslip

Scegli quelli che usi abitualmente o la coppetta mestruale se la preferisci, non lesinare con la quantità perché il kit deve essere sufficiente per almeno 2 o 3 giorni. Porta con te quindi assorbenti o tamponi adatti anche ai cambiamenti del flusso mestruale durante i giorni del ciclo.

Salviettine igieniche

Quando sei fuori non hai la possibilità di utilizzare l’acqua corrente come faresti a casa, quindi non farti mancare mai delle salviettine igienizzanti specifiche per l’igiene intima.

Sempre meglio avere con sé un antidolorifico, da utilizzare all’occorrenza nel caso in cui avessi dei dolori proprio durante un meeting di lavoro o un esame all’università.

Gli incidenti possono capitare, un flusso più intenso o un movimento scomposto durante un allenamento può creare qualche perdita e successivo imbarazzo; porta con te anche un paio di slip oppure indossa le mutande assorbenti per essere sicura di non sporcarti.

Cosa acquistare per comporre a casa il tuo period kit

Abbiamo selezionato per te i prodotti essenziali che non dovrebbero mai mancare nel tuo period kit, li trovi tutti disponibili su Amazon.

Pochette da borsa, multicolore

La prima cosa che ti serve per creare il tuo period kit è sicuramente una pochette capiente e allo stesso tempo poco ingombrante da tenere in borsa.

Questa che abbiamo selezionato per te di Reisenthel è grande 24 cm con apertura cerniera con tirante extra lungo per essere agevolmente estratta dalla borsa.

Reisenthel case, Pochette da 24 cm Pochette spaziosa e compatta per riporre tutto quello di cui hai bisogno

Non può mancare, ovviamente il prodotto indispensabile in qualsiasi period kit che si rispetti: gli assorbenti.

Abbiamo selezionato per te due tipologie:

Assorbenti esterni con ali

Lines con “instant dry” sono ancora più confortevoli perché assorbono rapidamente e trattengono il flusso lontano dalla pelle, garantendo una sensazione di asciutto sulla pelle imbattibile e quando sei fuori casa tutto il giorno è importante scegliere degli assorbenti confortevoli e sicuri.

Offerta Assorbenti Lines con ali Assorbenti esterni con ali ripiegati in bustine salvaspazio

Assorbenti interni

I Tampax Go sono compatti e pratici da trasportare, puoi portarli con te nella tua pochette anche in quantità perché occupano pochissimo spazio. Hanno l’applicatore in plastica che risulta molto più confortevole e pratico di quello in carta e garantiscono una protezione di 8 ore.

‎Salviettine igienizzanti

Come ti abbiamo spiegato prima, non puoi fare a meno di un igienizzante, Saugella ha prodotto delle salviettine monouso, specificatamente ideate per i giorni del ciclo mestruale, incartate separatamente, che prendo pochissimo spazio nel tuo kit.

Offerta Salviettine igienizzanti monouso Comode e fresche, uniscono l'efficacia del detergente Saugella e la praticità delle salviettine

Fresh and clean propone invece delle salviettine extra delicate, con estratto di Malva e Calendula per una pulizia veloce, pratica, ma confortevole e rispettosa delle zone intime.

Salviettine Fresh and Clean, delicate Delicate e pratiche da riporre nella tua pochette