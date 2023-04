Peeling viso over 50: i migliori prodotti da acquistare adesso

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il peeling viso over 50 è essenziale per coccolare la pelle del volto, eliminando micro-imperfezioni, macchie e pori dilatati. L’esfoliazione d’altronde è fondamentale per ridurre i segni dell’invecchiamento e assicurarsi una pelle super sana più a lungo possibile.

Ma cos’è il peeling? Si tratta di una tecnica in cui vengono applicati sulla cute degli agenti chimici che provocano una esfoliazione, eliminando gli strati cutanei superficiali. L’obiettivo è quello di rendere veloce il turnover cellulare, stimolando il ringiovanimento cutaneo. Una coccola da dedicarsi a casa scegliendo il prodotto giusto in base alle proprie esigenze e al tipo di pelle.

Il peeling viso over 50 per pelle grassa

Peeling all'Acido Glicolico Peeling viso esfoliante e levigante per pelli grasse

Hai la pelle grassa o mista? Allora prova un peeling viso specifico, ideale per levigare, uniformare l’incarnato e minimizzare i pori. Firmato Collistar, questo tonico leviga e affina al meglio la grana della pelle, rendendo il colorito luminoso ed eliminando le micro-imperfezioni. Inoltre riduce le macchie e prepara l’epidermide per ricevere nuovi trattamenti, rendendola ricettiva. La formulazione a base di bisabololo, un ingrediente estratto dalla camomilla, regala una forte azione lenitiva.

Il peeling viso over 50 concentrato e antimacchia

Rilastil D-Clar Micropeeling Concentrato Peeling ad azione levigante e schiarente

Vuoi un prodotto che sia un vero e proprio boost per la tua pelle? Punta su questo peeling viso by Rilastil concentrato. Ad azione schiarente e levigante, contrasta le ipercromie, il colorito spento e irregolare. Usalo per combattere l’iperpigmentazione cutanea come melasma, macchie solari e problemi alla pelle causati da infiammazioni o uso di farmaci. La formulazione a base di acido mandelico e clari-Tech Complex è particolarmente efficace. Agita il prodotto prima dell’uso, poi versa sul palmo della mano alcune gocce e tampona su fronte, mento, collo e guance, realizzando un massaggio circolare.

Il peeling viso over 50 che è anche una maschera

Korff Essence Maschera Micropeeling Maschera con acido mandelico che riduce le imperfezioni

Cerchi una maschera peeling? Prova questa versione super delicata, ma molto efficace. Chi l’ha provata nelle recensioni su Amazon svela di aver visto da subito ottimi risultati. Micro-esfoliante e con azione progressiva, stimola la rigenerazione dell’epidermide, rendendola uniforme e levigata. Permette di ridurre le imperfezioni, illuminando e uniformando l’incarnato.

Il peeling viso over 50 per tutti i giorni

Pulire il viso tutti i giorni, eliminando le impurità e preparando la pelle a ricevere eventuali trattamenti, è essenziale. Prova questo peeling viso adatto a tutti i tipi di epidermide e super delicato. Le micro particelle contenute nella formulazione sono ricche di acido glicolico e permettono di liberare i pori, sciogliendo le particelle di sebo, trucco e sporco intrappolate. Il risultato è una pelle pulita in profondità e una carnagione luminosa. L’utilizzo? Semplicissimo! Applica un po’ di prodotto sul viso umido, poi massaggia delicatamente e sciacqua con abbondante acqua.

Il peeling viso over 50 da portare sempre con te

Peeling viso con acido salicilico Peeling viso con acido salicilico, Vitamina E, Pietra vulcanica

In viaggio oppure durante un week end fuori, un peeling viso può essere sempre utile. Scegli un formato da portare in borsetta con un formato mini e una formulazione super. L’acido salicilico dona un effetto rinfrescante ed elimina le impurità, la vitamina B3 permette di tenere sotto controllo l’eccesso di sebo e combattere i segni dell’invecchiamento, mentre la pietra vulcanica migliora il tono della pelle.