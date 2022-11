Pannelli termoriflettenti per tenere calda la casa e risparmiare: come funzionano e dove acquistarli

Fonte: iStock Photos

I pannelli termoriflettenti rappresentano un’ottima soluzione per tenere la casa calda e per risparmiare sul riscaldamento. Si tratta di un piccolo accorgimento che però può fare la differenza in bolletta e che è stato inserito come “trucco antispreco” nel vademecum dell’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

I migliori pannelli termoriflettenti per termosifoni

Il bello dei pannelli termoriflettenti è che sono low cost e garantiscono un risultato ottimale da subito, permettendo di risparmiare sui costi del riscaldamento. Isolare la zona dietro il termosifone infatti è fondamentale per evitare di disperdere sino al 40% del calore prodotto.

Se cerchi pannelli termoriflettenti super isolanti

Fra i pannelli termoriflettenti più efficaci c’è quello di Radflek che garantisce un ottimo risparmio energetico. Riflette sino al 95% dell’energia termica che viene irradiata dalla zona posteriore del termosifone, permettendo di riscaldare al meglio gli ambienti.

Il rivestimento impedisce l’ossidazione e consente di mantenere la riflettività alta. Il risultato? Peer riscaldare la stanza e raggiungere la temperatura che desideri servirà meno energia con un consistente risparmio in bolletta. In più l’installazione è semplicissima e rapida, basterà appenderlo sulle staffe dietro il radiatore e il gioco è fatto!

Se cerchi pannelli termoriflettenti invisibili

Con un minimo spessore e grandi performance, questo pannello termoriflettente è l’ideale per evitare la dispersione di calore del termosifone in modo super discreto. I pannelli sono costituiti da uno strato in polietilene espanso e da un foglio di allumino rifrangente. Invisibile e discreto, si può installare usando colla liquida oppure semplicemente incastrandolo fra il muro e il termosifone. Ci vorranno cinque minuti per installarlo e il risparmio sarà immediato!

Pannello termoriflettente Isolante per termosifone

Se cerchi pannelli termoriflettenti multiuso

Disponibile in rotoli, sia da 5 che da 10 metri, questo pannello termoriflettente è multiuso. Permette infatti di isolare non solo la parete dietro il termosifone, ma anche altre zona della casa, come il tetto, il pavimento o i muri del garage. Resistente e impermeabile, massimizza la capacità termica dell’abitazione e regala anche un isolamento acustico (che non guasta mai!). In più è super leggero e si installa velocemente: basterà tagliarlo a misura e fissarlo nella posizione desiderata usando l’adesivo.

Isolamento termico a bolle d'aria Isolante per termosifone per l'uso su tetti, pareti e pavimenti

Se cerchi pannelli termoriflettenti per tutta casa

La pellicola a bolle Foil Tech è la soluzione ideale per isolare tutta casa usando i pannelli termoriflettenti. Consente infatti di ridurre la dispersione di calore di ben 3/4 termosifoni con una installazione semplicissima grazie alla presenza di cuscinetti autoadesivi. Il montaggio è rapido, l’investimento piccolo, ma il risultato – i termini di risparmio in bolletta – è straordinario.

Telone isolante riflettente per radiatore Film a bolle che riduce la perdita di calore con 12 grandi cuscinetti autoadesivi

Se vuoi isolare anche le finestre

Per completare l’isolamento di casa non ti resta che occuparti delle finestre. La soluzione? Una pellicola isolante che si applica in pochissimi minuti. La pellicola termica è trasparente e adesiva, in grado di creare uno strato impermeabile al freddo e all’umidità. Dopo aver pulito bene il vetro della finestra e la cornice, fissa la pellicola usando il biadesivo e usa dell’aria calda (il phon) per farla aderire alla perfezione.

Come funzionano i pannelli termoriflettenti e perché fanno risparmiare

In tempi di crisi energetica, i pannelli termoriflettenti rappresentano una soluzione ottima per risparmiare sul riscaldamento senza spendere troppo. Questi pannelli infatti non sono altro che fogli flessibili costituiti da materiale isolante e coperti con un film d’alluminio. Si possono trovare sotto forma di rotoli oppure di fogli già tagliati e si installano in modo semplicissimo.

Come funzionano? In sostanza ostacolano la dispersione del calore, trasferendolo invece alla stanza. In questo modo gli ambienti si scaldano molto più velocemente, raggiungendo con facilità la temperatura desiderata e mantenendola a lungo.