Pamela Anderson, 55 anni e una bellezza naturale e abbagliante. Il suo segreto è low cost

Fonte: Getty Images

A 55 anni Pamela Anderson è più bella che mai! La star di Baywatch ha deciso di mostrarsi struccata e di mettere in primo piano la sua pelle invidiabile, tutto merito dell’olio di cocco.

Il prodotto è il must have nel beauty della star americana che non riesce proprio a farne a meno. Icona di bellezza negli anni ’90, Pamela Anderson ha deciso di mettere da parte trucco e make up appariscente per presentarsi completamente al naturale. Il suo segreto di bellezza è idratante, emolliente, può essere applicato sul viso, sul corpo e sui capelli e soprattutto è economico e facile da utilizzare.



Olio di Cocco Biologico L’olio di cocco è il prodotto perfetto per rendere la pelle e i capelli morbidi e idratati

Le proprietà incredibili dell’olio di cocco

La protagonista del docu-film uscito di recente su Netflix “Pamela, a love story”, da anni ha abbracciato uno stile di vita vegano e naturale. L’olio di cocco è quindi l’ingrediente naturale che rispecchia in pieno i suoi principi green. L’olio di cocco di questo prodotto viene prodotto esclusivamente in Sri Lanka all’interno di piantagioni biologiche.

Pamela Anderson è una vera fanatica di questo olio che utilizza praticamente per tutto, per idratare la pelle del viso, quella del corpo e per nutrire i capelli.

Le noci di cocco raccolte a mano ed essiccate, vengono spremute a freddo per ottenere l’olio in modo naturale e sprigionare tutto il suo aroma delicato. È pronto ad essere utilizzato sia allo stato liquido quando la temperatura è superiore ai 23°, sia allo stato solido con una consistenza simile al burro, quando le temperature si abbassano.

Facile da conservare, in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, riuscirà a rendere la tua pelle morbida ed elastica. Lo sa perfettamente Pamela Anderson che non ha paura di mostrarsi senza trucco e orgogliosa della sua cute in cui è proprio impossibile scovare i segni del tempo.



Le star che non riescono a rinunciare a questo prodotto

Il grande successo di questo olio nella cura del corpo è merito dell’acido laurico. Quest’ultimo ha proprietà antivirali, ma anche antimicrobiche e persino antifungine. Non a caso viene consigliato ogni volta che bisogna prendersi cura di irritazioni, scottature e sfoghi della pelle, soprattutto in estate quando la cute viene messa alla prova dai raggi del sole oppure dall’acqua marina. Ecco perché è diventato così popolare.



Ad amare l’olio di cocco non è solo Pamela Anderson, ma anche altre star che ormai lo hanno fatto diventare l’ingrediente naturale quando si tratta di prendersi cura di sé e del proprio corpo. Gigi Hadid cura i suoi capelli facendo un impacco a base di olio di cocco. Heidi Klum, invece, non se ne separa mai in estate tanto che il prodotto è diventato il suo aiuto beauty per avere capelli e pelle idratati pronti a risplendere. Anche l’attrice e supermodella Doutzen Kroes, lo utilizza come una maschera nutriente, inoltre i capelli lucidi e brillantini di Shay Mitchell, la star di Pretty Little Liars, sono merito dell’olio di cocco. Un vero e proprio toccasana che non smette di conquistare le celebs di tutto il mondo

