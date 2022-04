Gli orecchini di tendenza sono piccoli e audaci come quelli di Rihanna

Rihanna è una fonte d’ispirazione per tutte le amanti della moda. Sempre audace, pina di stile, infrange e riscostruisce le regole del fashion system. Non si adatta mai alle tendenze, al contrario, sono i trend a seguire lei.

Negli ultimi mesi è riuscita a rivoluzionare lo stile premaman rendendolo sexy ed esplosivo. A coronare i look della cantante ci sono sempre gli accessori, piccoli ma d’effetto. Orecchini poco appariscenti ma brillanti, in grado di donare luce ed eleganza allo sguardo, donando un tocco sofisticato ad ogni outfit.

Se qualche anno fa andavano di moda grandi cerchi e pendenti importanti e sfarzosi, la moda ora sembra preferire accessori più discreti e d’effetto. Ciondoli minimal, ma scintillanti, materiali preziosi ma mai eccessivi.

Orecchini brillanti come Rhianna

Brillanti, lucenti, in grado di catturare l’attenzione e dare luminosità al volto. Ecco gli orecchini preferiti dalla famosa cantante Rhianna. Piccoli, ma d’effetto, regalano al look un’aura preziosa e ricercata. Perfetti gli orecchini di Swarovski. Tondi, classici ma sempre attuali, i cristalli di questi tondini sono l’ideale per avere un accessorio di altissima qualità ad un prezzo ragionevole.

Offerta Swarovski Collezione Angelic Orecchini preziosi e al tempo stesso discreti

Set orecchini

Amatissimi da Rhianna sono i set coordinati di orecchini per impreziosire tutto l’orecchio. Tra earcuffs che contornato tutto il profilo del padiglione auricolare, ai gioeillini multipli, la bellissima futura mamma adora impreziosire il suo look con scintillanti accessori. Non serve avere molti buchi al lobo, i set sono appositamente pensati per adornarne l’orecchino partendo dal lobo con fasce brillanti. L’ideale per copiare lo stile di Riri.

Offerta Set per decorare l'orecchio In ottone e lega di zirconi

Gli orecchini a croce

Per donare un tocco rock e grintoso gli orecchini perfetti sono dei piccoli cerchi con il ciondolo a forma di croce. Leggeri, non appesantiscono i lobi, riescono a dare un piglio audace anche agli outfit più basici. Senza spendere una fortuna, è possibile sceglierne in argento sterling 925. Non si rovinano, difficilmente danno problemi di allergia e sono davvero deliziosi.

Ciondoli brillanti

Più romantici e delicati, gli orecchini con una bellissima stella di zirconi e una mezzaluna pendenti, realizzati in argento sterling S925. Placcati in oro bianco o giallo 14 carati, risultano brillanti, scintillanti, delicato ma delizioso. Perfetti per rendere più galante un look semplice. Non danno fastidio, essendo molto leggeri, quindi potete tenerli sempre, anche a dormire, non si rovinano.

Orecchi con ciondolo preziosi In argento placcato oro con zirconi

Ciondoli con perla

Grandi classico, perfetto gli orecchini pendenti di perle. Piccoli e luminosi, come piacciono a Riri. In argento sterling 925, abbagliano e brillano senza stancare. Adatti ad ogni occasioni, dalle cerimonie, all’università o l’ufficio, sono un passepartout da avere. Le perle hanno quel fascino signorile che dona raffinatezza. Perfetti da abbinare ai capelli raccolti oppure a look molto semplici e neutri.

Rhianna anche stavolta ci insegna che per avere stile bastano pochi accessori preziosi e ben studiati e tanta grinta nell’indossare ogni look. La bellissima cantante è la prova che basta amarsi e concedersi ciò che ci fa sentire bene per apparire subito bellissime e alla moda. Con i giusti orecchini poi, ogni outfit si può trasformare e acquistare personalità. Quali sono i vostri preferiti? Difficile scegliere.