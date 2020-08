editato in: da

Accessorio must have di ogni estate che si rispetti, anche quest’anno parte la corsa alla ricerca degli orecchini più in da sfoggiare al mare, durante i party in spiaggia e alle cene con amici. Che siano in metalli preziosi o di bigiotteria, l’importante è che ricalchino fedelmente i temi e i colori del mare. Via libera dunque a conchiglie, fiori acquatici, perle, acquamarine e perline color turchese, possibilmente accompagnate da metalli caldi, color del tramonto. Vi proponiamo qui di seguito alcuni suggerimenti di orecchini estivi da acquistare su Amazon per rendere unico il vostro stile, ovunque voi trascorriate questa estate 2020!

Orecchini pendenti per l’estate

Gli orecchini pendenti sono adatti alle donne a cui non piace passare inosservate. Sicuramente più impegnativi – e relativamente scomodi – rispetto agli orecchini a lobo, gli orecchini pendenti saranno in grado di valorizzare qualsiasi look: all’abbinamento costume e pareo sfoggiata in spiaggia, sino all’abito da sera indossato nelle calde notti estive. Come questo paio color oro giallo, a forma di semicerchio con chiusura a farfallina, decorato da un piccolo e finissimo charm a forma di conchiglia reginella. Per acquistare questi orecchini su Amazon, vi basterà fare click su questo link. La conchiglia reginella è il soggetto anche di questo paio di orecchini con chiusura a farfallina, sempre color oro giallo, formata da due piccole conchigliette sovrapposte. Scoprite subito questi orecchini su Amazon.

Un’altra finissima proposta, analoga alle precedenti, vede questo paio di orecchini a cerchio decorati da un charm a moneta, sul quale è impressa delicatamente la forma di un fiore. Finissimi, non potranno che esaltare qualsiasi viso li indossi. Acquistateli comodamente su Amazon. Sull’onda dello stile dei precedenti orecchini, questa proposta vede un paio di orecchini pendenti decorati da conchiglia naturale (li trovate qui su Amazon). Nulla potrà essere più indicato da indossare durante le vostre giornate estive. Ultima proposta di orecchini pendenti consta in un paio di orecchini formati da una stella marina in argento placcato oro giallo carati nella parte superiore, cui pende una perlina sfaccettata color del mare. Una romantica proposta adeguata alla stagione estiva. Per poter acquistare questi orecchini, basterà fare clic su questo link Amazon.

Orecchini a lobo

Per colore che mal sopportano gli orecchini pendenti e preferiscono optare per proposte più sobrie, ecco alcune paia di orecchini a lobo perfetti per l’estate che sapranno valorizzare ogni look indossato durante le vacanze o al vostro ritorno in città. Incredibilmente eleganti queste stelle marine in argento sterling 925, si sposeranno alla perfezione con outfit estivi sui toni del blu e dell’azzurro. Trovate questa coppia di eleganti orecchini su Amazon. Sempre a tema “marittimo” queste finissime barchette a vela in argento 925 vi daranno l’impressione di star per salpare verso un mare blu ogni volta che vi guarderete allo specchio, sia in vacanza che al ritorno in città, quando la nostalgia si farà sentire. Per acquistarle cliccate subito qui.