Con Amazon puoi già ordinare i libri di scuola: in anticipo, risparmiando e senza pensieri

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Ogni anno è la stessa storia: non appena la scuola finisce, il pensiero vola ai libri da acquistare per il settembre successivo. Ed è sempre una vera impresa, perché – lista alla mano – occorre avere tanta pazienza e tempo libero per poter passare e ripassare in negozio sperando che finalmente anche gli ultimi testi scolastici siano arrivati. Senza contare che, spesso, capita di iniziare il nuovo anno senza avere ancora tutti i libri in mano.

Insomma, sembra un calvario a cui ogni mamma e papà deve ben presto abituarsi. Ma abbiamo un’alternativa facile ed economica: il servizio Amazon al Back to School per l’acquisto dei libri scolastici.

Comprare i libri scolastici su Amazon

Da oggi ci pensa Amazon: potrete infatti comprare non più solamente la cancelleria e tutto il materiale necessario per i vostri figli, ma anche i libri scolastici per ogni grado e ordine (scuole elementari, medie e superiori, sia pubbliche che private).

Ed è davvero facilissimo, dal momento che bastano pochi click per completare il processo. Come funziona? Andate sulla pagina dedicata al Ritorno a scuola su Amazon, ed entrate nella sezione Libri di testo (il promo box a sinistra) e selezionate la scuola dei vostri ragazzi: potete farlo inserendo il nome nell’apposita barra di ricerca, oppure scegliendo la regione, la provincia e la città in cui si trova l’istituto, per poi spulciare l’elenco delle scuole e selezionare quella giusta. Una volta fatto questo, avrete davanti agli occhi la lista dei libri scolastici adottati dal vostro istituto, pronti per essere messi nel carrello.

L’elenco include tutti i testi adottati da ogni classe, anche se non sempre sono già disponibili per l’acquisto su Amazon – a volte, non sono neanche stati ancora pubblicati. Ma niente paura: potrete comunque inserirli in carrello e procedere con l’acquisto. Li pagherete solamente nel momento in cui Amazon li spedirà.

Se siete abbonati ad Amazon Prime inoltre la spedizione è gratuita. Se non siete abbonate ad Amazon Prime può essere un ottimo momento per iscriversi: oltre all’acquisto dei testi scolastici potrete beneficiare della spedizione gratuita su migliaia di articoli. L’abbonamento di prova di 30 giorni ad Amazon Prime è gratuito: al termine del periodo di prova potrete scegliere se proseguire o disdire l’abbonamento senza pagare nulla.

Risparmia con i libri usati in ottime condizioni

Ma non è tutto: Amazon offre anche una vasta scelta di libri usati, per poter risparmiare tantissimo sul prezzo finale. Ad eccezione dei volumi ancora da pubblicare, ci sono migliaia di testi in super offerta per un usato pari al nuovo o in ottime condizioni, un’ottima idea per le famiglie che hanno difficoltà economiche (soprattutto in questi mesi, con l’inflazione galoppante) o che hanno più figli in età scolastica, e che ogni anno si trovano a dover affrontare una spesa davvero ingente. Naturalmente, iniziando a cercare già da ora ci sono molte più possibilità di trovare libri scolastici usati a prezzi incredibili.

In alcuni casi, è possibile che le liste proposte da Amazon non siano perfettamente corrispondenti a quelle rilasciate dagli istituti scolastici. Prima di procedere con l’acquisto, è consigliabile informarsi presso la propria scuola e verificare che i titoli di testo siano corretti, così da evitare inconvenienti.

Insomma, d’ora in avanti potrete comprare i libri scolastici già poco dopo l’inizio dell’estate, per poi godervi le vacanze in famiglia senza più preoccupazioni o ansie. E a settembre avrete tutto a disposizione per il ritorno in classe, grazie alla spedizione a casa.