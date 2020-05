“Ora Riparti Da Te”: le tue marche del cuore ti rimborsano il 50% sui prodotti acquistati

editato in: da

Durante i mesi di lockdown, che per quasi tutti ha rappresentato una pausa forzata, gli italiani hanno dato forma alla propria quotidianità riscoprendo o prestando ancora più attenzione a tante piccole abitudini. Gesti semplici ma significativi, come quelli per la cura della persona e della casa, che in questo momento di ripartenza assumono ancora più valore.

Ecco perché Dash, Gillette, Pantene, Oral-B e tante altre marche di Procter & Gamble hanno deciso di accompagnare il desiderio di tornare ad un quotidiano più normale con un’iniziativa unica nel suo genere. Con la campagna “Ora Riparti Da Te”, le marche presenti ogni giorno nelle nostre case rimborsano il 50% sull’acquisto dei propri prodotti

“Ora Riparti Da Te”: tutti i prodotti disponibili

Dal 24 maggio al 23 luglio 2020, sarà possibile acquistare i prodotti delle marche che promuovono l’iniziativa richiedendo poi il rimborso del 50% sull’importo speso, fino a un massimo di 50 euro. Questa campagna abbraccia ogni canale di vendita: grande distribuzione, farmacie e negozi di elettronica. E ovviamente l’e-commerce: come per esempio lo store Amazon dedicato all’iniziativa dove sono disponibili tutti i prodotti coinvolti.

Parliamo di marche di uso quotidiano per tantissimi italiani, come quelle per la cura dei tessuti Dash, Lenor e Lenor Unstoppables o dei prodotti per la pulizia delle superfici di Mastro Lindo. Ma anche i catturapolvere e lavapavimenti di Swiffer, i prodotti anticalcare di Viakal, i detersivi per piatti di Fairy e i deodoranti per ambienti di Ambipur e Febreze.

Come potete scoprire anche sullo store Amazon, sono disponibili anche gli shampoo e i prodotti per capelli di Pantene, Head&Shoulders e Herbal Essences; i prodotti per l’igiene orale di Oral-B e AZ; Gillette e Gillette Venus per la rasatura e Braun per la rasatura e la depilazione elettrica. E ancora i trattamenti per la pelle di Olaz e l’integratore naturale per il sonno con melatonina ZZZquil.

“Ora Riparti Da Te”: come richiedere il rimborso del 50%?

Una volta acquistati questi prodotti, in che modo si può ottenere il rimborso sull’importo speso?

Il meccanismo è semplice: basterà caricare il documento d’acquisto sul sito oraripartidate.it oppure inviarne una foto via WhatsApp al numero 349 933.83.39. Una volta validata la partecipazione, sarà accreditato il 50% dell’importo speso sul conto corrente o sulla carta ricaricabile PostePay indicati. Nel caso di acquisti effettuati online, come per esempio sullo store Amazon, in attesa della ricevuta si potrà caricare direttamente la conferma d’ordine.

Possono usufruirne tutti i maggiorenni: ogni documento d’acquisto dà diritto a 1 rimborso, fino al tetto di 50 €. Ogni persona potrà presentare un massimo di due documenti d’acquisto nell’arco dell’iniziativa, quindi per un rimborso massimo complessivo di 100 € (50 € per singolo rimborso).

Su oraripartidate.it è possibile scoprire tutti i dettagli e consultare il regolamento completo dell’iniziativa.