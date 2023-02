Olio mandorle dolci: il più venduto su Amazon costa meno di 5 euro e lo adorano tutte. Come si usa

Fonte: iStock Photos

L’olio di mandorle dolci più venduto su Amazon costa meno di 5 euro e sta facendo impazzire tutti. Un prodotto perfetto a tutte le età per rendere la pelle morbidissima ed elastica. Il prezzo è decisamente piccolo, per risultati che, come svelano anche le recensioni, sono eccezionali.

Olio mandorle dolci: il più venduto su Amazon

Olio di Mandorle Dolci Olio Protettivo, Nutriente ed Elasticizzante

Costa solo 4,34 euro l’olio di mandorle dolci più amato, in vendita su Amazon. Si tratta di un olio vegetale al 100% naturale, ottenuto con una spremitura a freddo che gli regala proprietà uniche. Nutre al massimo la pelle, la protegge e la rende morbidissima, senza però ungere. La formulazione è priva di petrolati, coloranti, profumi e parabeni.

Gli usi? Innumerevoli! Puoi sfruttarlo per un massaggio rilassante ed elasticizzante, passandolo su pancia, glutei, gambe e seno tutti i giorni. In questo modo avrai una pelle soda e stupenda in poche settimane. Sfrutta il potere dell’olio di mandorle dolci se sei a dieta, per rassodare l’epidermide, oppure per prevenire le smagliature in gravidanza.

Olio mandorle dolci: il migliore per uso alimentare

D’altronde l’olio di mandorle dolci è un concentrato di benessere e un rimedio beauty infallibile. Antiossidante e antirughe, è ricchissimo di acido oleico e linoleico, vitamina E, D e A. Se consumato permette di fare il pieno di acido folico, potassio, proteine e grassi saturi. Ha proprietà lenitive ed emollienti per l’intestino. Aumenta le difese immunitarie, migliora la digestione e permette di tenere sotto controllo la pressione sanguigna. È l’ideale per condire verdure e insalate, ma si può anche aggiungere al latte per dargli un pizzico di sapore in più.

Quello di AIESI è privo di additivi chimici e glutine. Spremuto a freddo, ha un’azione addolcente ed è in grado di lenire al meglio le irritazioni dello stomaco, disinfiammando l’intestino, contrastando la stipsi e idratando l’organismo.

Olio mandorle dolci struccante per pelli delicate

Olio Viso Sensitive Mandorla Olio struccante privo di profumazione per pelli sensibili

L’olio di mandorle dolci è l’ideale anche come struccante, in particolare per chi ha una pelle molto sensibile. Perfetto per rimuovere il trucco, questo make-up remover è privo di profumazione, idrata e pulire in profondità la pelle del viso e aumenta le naturali difese cutanee. In più la formulazione è arricchita con olio di semi di prugna che regala un’alta percentuale di acidi grassi insaturi, regalando una pelle vellutata e setosa.

Olio mandorle dolci: shampoo per capelli favolosi

Shampoo Uso Frequente Shampoo idratante con Olio di Mandorle Dolci e Yucca

L’olio di mandorle dolci è l’ingrediente principale anche di uno shampoo per uso frequente. Perfetto per prendersi cura dei capelli, rendendoli lucenti e morbidissimi. Applica una noce di prodotto sui capelli bagnati, poi massaggia e risciacqua. La formula di questo shampoo è purificante, grazie alla presenza dell’olio di mandorle dolci unita all’estratto di altea bio, all’olio essenziale di rosmarino e alla passiflora.

Olio mandorle dolci spray da portare sempre con te

Olio di Mandorle Dolci Puro al 100% Olio ideale come emolliente e lenitivo per le pelli delicate

Cerchi una versione più semplice da utilizzare dell’olio di mandorle dolci? Prova lo spray! Il formato è perfetto da portare ovunque (tenendolo in borsetta) con benefici straordinari per corpo, viso e capelli. Tienilo sempre con te e usalo quando ne hai bisogno, spruzzandolo sull’epidermide per renderla super morbida oppure sulla chioma per nutrirla.

