5 cose che ho comprato per rendere la mia vita più profumata

Ci sono giorni in cui l’unica cosa che vorrei è sdraiarmi su un prato. Oggi è uno di quelli. Avevo un gran bisogno di sentire il profumo dell’erba fresca, quello delicato di una margherita. E invece quando ho aperto la porta di casa, dopo aver passato un’ora in macchina e una al supermercato, ho sentito un odore di chiuso, di stantio, di fermo. Ho spalancato le finestre ma arrivavano troppi rumori e c’era il camion del lavaggio strade in azione. E io volevo rilassarmi. Non sapete quanto.

Così ho aperto il mio armadio delle meraviglie. Lo chiamo così. Qui ci sono le cose più profumate della casa. Le ho comprate nei tanti viaggi che ho fatto, sono regali delle mie migliori amiche e delle mie cognate (che mi conoscono molto bene). Ci sono candele (ma di quelle vi parlerò un’altra volta) e tanti modi per cambiare aria in casa. Aromaterapia, si chiama così. Io preferisco chiamarli i miei piccoli segreti profumati. Ve ne rivelo cinque, i più efficaci. Come al solito – se vorrete – trovate anche i link per acquistarli.

Sale Rosa dell’Himalaya – 100% Naturale

Ne metto un paio di manciate nella vasca, prima di un bagno caldo. Mentre sono a mollo, magari con una playlist rilassante in sottofondo, respiro forte. Il Sale Rosa dell’Himalaya, soprattutto quello purissimo, è infatti ideale per espellere le tossine dal corpo. Prima di uscire, ne prendo un’altra manciata, la divido in quantità uguali e la strofino sulla pelle delle gambe e delle braccia. Il sale è anche un ottimo esfoliante. Ho scelto questo perché è privo di sostanze nocive e conservanti.

Diffusore di oli essenziali

Lo so, in foto sembra un po’ appariscente. Sappiate che in casa sta benissimo, anche nella mia che è molto piccola e – diciamo così – particolarmente vissuta. Questo diffusore di aromi è uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi mesi: è in metallo, è fatto a mano, è molto resistente e funziona a ultrasuoni. Io lo uso con i miei oli essenziali biologici. In particolare uso quello di sandalo, quello di eucalypto e di timo. Ne bastano 3 o 4 gocce. Poi accendo il diffusore e mi godo la nebbiolina profumata. Una chicca: volendo, potete godervi anche l’effetto delle luci. Sono sette!

Ciondolo con pietra lavica

Con questa vi stupirò. Fino a qualche settimana anche io non sapevo che esistesse un oggetto del genere. Da quando me lo hanno regalato a Natale, però, lo porto sempre con me. Si tratta di un ciondolo in rame argentato che contiene una piccola pietra lavica. Ce ne sono cinque, di colore diverso. Basta aggiungere 2 o 3 gocce di olio essenziale all’interno dei pori della pietra e il profumo vi accompagnerà per tutto il giorno. ll ciondolo è senza piombo né nichel.

Bracciale con diffusore di oli essenziali

Se non amate le collane e i ciondoli ma volete portare con voi tutto il giorno il profumo degli oli essenziali, può scegliere questo bracciale. È in acciaio inossidabile. Io ce l’ho da due mesi, lo indosso tutti i giorni (lo tolgo solo quando vado a dormire) e per ora sono molto soddisfatta della tenuta. Funziona esattamente come il ciondolo ma invece della pietra lavica ci sono dei dischetti di cotone. La larghezza del bracciale è regolabile (tipo quella del cinturino di un orologio). Vi dico io, perché dalla descrizione non si capiva benissimo, che i dischetti non sono di colori diversi ma casuali. Ne ho presi tre e i dischetti erano quasi tutti neri, bianchi e turchesi (meglio così!)

Diffusore di oli essenziali per auto

Questo è l’ultimo arrivato, l’ho regalato a mio marito. Un diffusore di oli essenziali per auto: secondo me è una vera chicca. Nella confezione ci sono un centinaio di dischetti. Per ora mio marito ne ha usati due. Diciamo che ogni dischetto dura circa una settimana, poi conviene sostituirlo. In questo caso è meglio usare fragranze fresche (la menta, per esempio). Per quanto mi riguarda sono molto meglio dei soliti profumatori. Quantomeno perché sono decisamente più chic.