Offerte esclusive Prime Day: fino al 30% sui prodotti per la casa e la cucina dei migliori marchi

Fonte: iStock Con il Prime Day la casa sarà più smart grazie a offerte eccezionali

Il Natale è la tua festa preferita e non vedi l’ora di comprare i regali e impacchettarli? Allora tieniti forte, quest’anno puoi iniziare a fare acquisti in largo anticipo e soprattutto a prezzi convenienti.

Se pensi che sia impossibile eliminare lo stress dei regali e nello stesso tempo risparmiare, devi sapere che l’11 e il 12 ottobre i clienti iscritti al servizio Amazon potranno approfittare del Prime Day. Dalla mezzanotte di martedì alle 22:59 di mercoledì avrai a disposizione 48 ore per sbizzarrirti e acquistare non solo per i parenti, ma anche per te.

Anche se non fai parte della “community” Prime, non devi scoraggiarti e rinunciare a queste imperdibili offerte, puoi facilmente iscriverti e approfittare subito degli sconti. Come se non bastasse hai anche un periodo di prova gratuita di 30 giorni al termine del quale, se non sei soddisfatto, puoi cancellarti oppure continuare ad approfittare dei vantaggi di Prime con un abbonamento mensile di 4,99 euro o quello annuale di 49,90.

La casa è il luogo in cui rifugiarsi e nel corso degli anni è diventata sempre più smart, allora come privarti di un regalo tecnologico che aiuti te o i tuoi cari a rendere la vita tra le quattro mura più semplice? Sì, perché quando si parla di regali e sconti, non devi pensare solo agli altri, anche tu meriti piccoli pensieri in grado di coccolarti. Allora mettiti comoda, scegli i prodotti che preferisci approfittando anche delle offerte lampo e aspetta il corriere che ti consegnerà tutti i tuoi acquisti direttamente a casa.

Casa pulita e a prezzi convenienti

Avere casa sempre pulita e in ordine è il sogno di tutti, ma diciamoci la verità: che fatica lavare e spazzare! E se in tuo aiuto arrivano i prodotti tech e il Prime Day? I robot aspirapolvere sono la soluzione perfetta per trovare un ambiente pulito e in ordine ogni volta che torni a casa perché puoi attivarli anche da remoto.

iRobot Roomba 692Scontato del 33% L’aiuto in più in casa che stavi cercando

Offerta Hoover H-FREE L’aspirapolvere senza fili in offerta con uno sconto del 38%

Se ci sono bambini, poi, è fondamentale avere un ambiente sempre disinfettato e pulito. Con la lavapavimenti e l’aspirapolvere giocare con loro e avere un ambiente splendente sarà un vero e proprio gioco da ragazzi.

Offerta ECOVACS Deebot N8+ Avere casa pulita non è mai stato così semplice e conveniente con lo sconto del 38%

Offerta ECOVACS Deebot X1 TURBO scontato del 38% Per avere casa pulita e in ordine anche quando non ci sei

Una colazione ricca di energie con il Prime Day

Nero, intenso e pronto a dare una carica di energia: il caffè è la bevanda preferita da gustare appena svegli o per una piacevole pausa durante la giornata. Non ha importanza se preferisci la macchinetta o la moka elettrica, l’importante è approfittare degli sconti del Prime Day e fare felice un appassionato di questa bevanda.

Offerta Philips 2200 Series scontata del 39% Caffè e cappuccini come quello del bar

De'Longhi Perfetto Magnifica S La macchina del caffè automatica scontata del 44%

Offerta De'Longhi Alicia PLUS scontata del 35% La moka elettrica per un caffè di qualità

Cucinare non è stato mai così semplice con il Prime Day

Cucinare è un modo per dimostrare il proprio affetto alle persone care ed è un hobby che sta conquistando sempre più persone! Per risultati da veri chef le planetarie e le impastatrici sono diventate l’arma vincente da avere assolutamente in cucina. In pochi secondi potrai preparare impasti, vellutate e i lievitati direttamente in casa, grazie anche all’aiuto della macchina del pane.



Offerta Moulinex Masterchef L’impastatrice planetaria per el tue offerte preferite scontata del 53%

Offerta Kenwood Chef Titanium System Pro La migliore impastatrice scontata del 39%

Poi se vai sempre di corsa il forno a microonde è l’alleato in più che ti permetterà di avere risultati eccellenti in poco tempo.

Il Prime Day, è anche l’occasione perfetta se sei golosa, ma non rinunci alla linea, perché puoi acquistare o regalare la friggitrice ad aria con cui preparare snack e pranzetti deliziosi, ma in modo sano.

Offerta Moulinex Easy Fry Deluxe La friggitrice ad aria scontata del 42% per pasti sani e gustosi

