Offerta Braun Silk-épil: l’epilatore top a un prezzo scontatissimo

Fonte: iStock Photos

L’epilatore top a un prezzo scontatissimo? Con i saldi arriva un super sconto anche per Braun Silk-épil con un’offerta favolosa da cogliere al volo. Non solo d’estate, anche d’inverno è importante pensare alla depilazione, puntando sulle nuove tecnologie e su soluzioni che garantiscano un ottimo risultato, regalando una pelle liscissima senza dolore.

Offerta Braun Silk-épil: il kit epilatore scontato

Offerta Braun Silk-épil epilatore con testina flessibile Epilatore con tecnologia MicroGrip e cappuccio massaggiante

Non a caso fra gli epilatori top della categoria c’è Braun Silk-épil ora scontato del 30% e disponibile su Amazon a 199,99 euro anziché 329,99 euro. Perfetto per rimuovere i peli su tutto il corpo, rende la pelle liscia e morbidissima grazie a un sistema di precisione. Si tratta della tecnologia MicroGrip dotata di 40 pinzette che permettono di eliminare anche i peli cortissimi sino a 0,5 mm. La tecnologia SensoSmart inoltre permette di usare sempre la pressione giusta, evitando qualsiasi problema.

Braun Silk-épil 9 Flex si può usare sia a secco che sotto l’acqua ed è accompagnato da un kit per una depilazione rapida, delicata e indolore ovunque. Il set comprende un Mini Depilatore viso donna Braun FS1000 e un sistema facespa con spazzola di pulizia per la detersione del viso e spugnetta di bellezza.

Cosa rende questo epilatore speciale? Si può utilizzare in qualsiasi parte del corpo, dalle ascelle alle gambe, inoltre l’utilissima spazzola per l’esfoliazione consente di effettuare uno scrub corpo profondo ed efficace.

Offerta Braun Silk-épil: l’epilatore classico in sconto

Offerta Braun Silk-épil 9 depilatore donna Epilatore con Testina Radente e Rifinitore

Non ti serve il kit, ma solo un epilatore efficace? Puoi trovare il Braun Silk-épil 9 in offerta su Amazon a 89,99 euro anziché 124,44 euro. Uno strumento essenziale per rimuovere i peli e super efficace grazie alla tecnologia MicroGrip che lascia la pelle liscissima per settimane. L’epilatore è facilissimo da utilizzare, grazie a un’impugnatura ergonomica che permette di arrivare in tutte le parti del corpo, anche le più sensibili. Inoltre si può usare sotto la doccia oppure nella vasca per guadagnare tempo.

Offerta Braun Silk-épil: l’epilatore con spazzola viso

Offerta Braun Silk-épil 9 depilatore donna Epilatore con Testina Radente e Rifinitore

In super offerta anche l’epilatore Braun Silk-épil 9-880 con una testina larga per garantire una epilazione rapida e indolore, abbinato a una spazzola per la pulizia del viso che consente di rimuovere le impurità e rendere l’epidermide luminosissima. La pelle resta liscissima per settimane, grazie a una tecnologia che aiuta a rimuovere anche i peli cortissimi. La testina rasoio elettrico e il rifinitore permettono di raggiungere senza problemi le aree più sensibili, ma soprattutto sono impermeabili al 100% e si possono usare anche sotto la doccia. Il prezzo? Solo 110 euro anziché 174,99.

Perché scegliere l’epilatore elettrico

Approfittando delle offerte su Amazon si potrà provare l’efficacia di uno fra i migliori epilatori in commercio. Perché scegliere questo dispositivo per rimuovere i peli superflui? Questa soluzione è l’ideale per chi desidera un risultato che sia duraturo senza dover ricorrere alla ceretta oppure al rasoio, due metodi che tendono a irritare la pelle, soprattutto se è molto sensibile.

I peli infatti vengono eliminati direttamente alla radice tramite una testina rotante che con delicatezza scivola sulla pelle. In questo modo i peli impiegano diverse settimane prima di ricrescere e risultano più morbidi e sottili. Si può sfruttare questo metodo per epilare braccia, gambe e ascelle, ma anche inguine e viso utilizzando la velocità bassa e le testine specifiche.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram