Gli occhiali da sole di tendenza nel 2020

Accessorio chic per eccellenza, gli occhiali da sole – con le loro forme e i loro colori – sono spesso la cifra stilistica su cui una gran parte di persone basa l’interezza del proprio look. Esattamente come quelli da vista, gli occhiali da sole non possono essere scelti solo ed esclusivamente in base a quelli che sono i propri gusti estetici personali. Qui troverete tanti suggerimenti sugli occhiali da sole di tendenza per la stagione primavera-estate 2020 e alcuni consigli su quali acquistare in accordo con le vostre caratteristiche e le vostre esigenze.

Occhiali da sole: non solo un accessorio moda

Quando si acquista un paio di occhiali da sole, oltre ad un fine meramente estetico, bisognerà tenere in altissima considerazione il grande regalo che stiamo facendo ai nostri occhi, preservandoli dalla luce diretta del sole. Infatti, esattamente come la nostra pelle necessita di protezione, anche i nostri occhi necessitano di essere schermati dai dannosi raggi UV in quanto – la luce solare non filtrata – può causare l’insorgere di malattie importanti, le quali potrebbero sfociare, nei peggiori dei casi, in cecità o cancro. Importante sarà, dunque, accertarsi che gli occhiali che abbiamo scelto riportino un’etichetta con la dicitura “protezione del 100% contro i raggi UVA e UVB” oppure “protezione totale UV 400”.

Occhiali da sole per ogni forma del viso

Un accessorio così centrale come un bel paio di occhiali da sole – che per sua natura andrà a coprire il viso ponendosi in primissimo piano – deve necessariamente essere selezionato in armonia con le proprie forme e i propri colori.

Occhiali per viso squadrato

Un viso dall’aspetto squadrato appare spigoloso, con fronte, mento e zigomi prominenti. Per smorzare l’importanza e la serietà di questi tratti, si consiglia l’acquisto di occhiali dalla forma rotonda, arrotondata o ovale. Proposta per occhiali da sole alla moda 2020 è questa di Tommy Hilfiger, che potrete acquistare comodamente su Amazon a questo link.

Occhiali per viso rotondo

La caratteristica principale di un viso rotondo è la quasi totale assenza di forme marcate. Zigomi, mento e fronte saranno in continuità ed estrema armonia tra di loro. Per cercare di smorzare questa linearità rotondeggiante, a coloro che posseggono un viso tondo si consiglia l’acquisto di occhiali dalla montatura anche importante, ma di forma rettangolare. Un’ottima proposta alla moda è quella di Ray-Ban: li trovate su Amazon ad un ottimo prezzo!

Occhiali per viso triangolare

Il viso che si presenta a forma triangolare è caratterizzato da un’ampia e prominente mascella che va a costituire la base del triangolo. man mano che ci si sposta verso l’alto, passando per zigomi, naso e fronte, il viso tende ad assottigliarsi. Anche in questo caso, si consiglia l’acquisto di montature rettangolari ma con angoli arrotondati. La proposta di Polaroid (potete scoprirla su Amazon cliccando qui) è assolutamente perfetta.

Occhiali per viso ovale

Un viso ovale – complice la linearità perfetta dei suoi volumi – potrà permettersi pressoché qualsiasi montatura. Se però si volesse fare una scelta oculata che metta ulteriormente in risalto le proprie forme armoniche, si consiglia l’acquisto di montature che riescano a mettere in risalto gli zigomi, quindi mai eccessivamente appariscenti o voluminose. Perfetti a questo fine sono gli occhiali in stile “aviator” proposti da Ray Ban, acquistabili comodamente su Amazon.

Occhiali per viso a diamante

Anche il viso a diamante, esattamente come quello quadrato e quello rettangolare, sarà caratterizzato da elevata spigolosità dei tratti. Per provare ad addolcirli, si consiglia l’acquisto di occhiali da sole dalla forma rotonda o a cat-eye. Un’ottima proposta alla moda del 2020 potrebbe essere quella iperfemminile di Vogue: scoprite subito il prezzo su Amazon.

Occhiali per viso a cuore

Fisionomia contraria rispetto a quella a triangolo, il viso a cuore si presenta stretto e allungato nella zona del mento e ampio nella zona della fronte. Gli occhiali da sole che meglio si armonizzano con questa fisionomia sono quelli che presentano una montatura sottile, così da non caricare di troppi volumi l’area superiore del viso. Perfetto è questo modello di Polaroid (guardatelo subito su Amazon) che mantiene un’unità cromatica tra lente e montatura.