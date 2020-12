Natale, stupire senza spendere troppo? 6 regali irresistibili sotto i 30 euro

editato in: da

Chi l’ha detto che per stupire e fare un figurone, a Natale, si debba necessariamente spendere tanto? Spesso i regali più apprezzati sono quelli divertenti, insoliti e stravaganti.

Quest’anno, causa minor disponibilità economica e difficoltà nel tradizionale shopping natalizio in store, ho pensato di ovviare orientandomi su alcune idee originali a prezzo contenuto. Ne ho scovate 6 irresistibili on line, e voglio condividerle con voi.

1. CALZINI OPERE D’ARTE

I calzini: oggetto dalla fine spesso misteriosa (entrano nelle lavatrici e non si sa mai come e quando riusciranno) che spesso ci scordiamo di comprare. Al massimo lo facciamo per i nostri figli, ma che noia acquistarli per noi…Proprio per questo regalare dei calzini, ma divertenti, insoliti e artistici sarà senza dubbio un regalo utile e gradito. Quest’anno, poi, il calzino corto sotto i pantaloni alti alla caviglia o alle gonnellone è il massimo del trend. E questi sono delle vere opere d’arte. E costano, 4 o 5 paia, meno di 20 euro



2. IL MAGLIONE NATALIZIO PIU’ ORIGINALE

Il maglione natalizio, Bridget Jones insegna, è ormai da qualche anno un must have delle Feste. E online c’è l’imbarazzo della scelta. Renne, elfi, babbo Natale che fa il “dab”. Io ho scovato questa chicca , secondo me il più originale di tutti. Costo: 30euro

3. LA MAPPA DEL MONDO DA GRATTARE

Per viaggiare occorre aspettare ancora un po’. Per sognare e ricordare tutto quello che abbiamo già visto e vissuto, in attesa di nuove avventure, si può iniziare subito. Che bella idea la mappa geografica

dove ognuno può grattare le parti del mondo che ha già visitato. Così da avere sempre davanti agli occhi tutto quello che ancora ci aspetta…

4. IL LIBRO DI INSULTI PER NATALE

Per tutti quelli che invece il Natale non lo amano per niente, un po’ “Grinch” e un po’ “Scrooge”, il Libro degli insulti di Natale, con 50 insulti e mandala da colorare, potrebbe essere un’idea simpatica e originale. (Costo: 7, 49 euro. Con trenta euro ne potete comprare addirittura 4…).

5. IL CAPPELLINO DI NATALE CON LUCI LED

Un cappellino, a Natale, fa sempre comodo. Se poi in tema e capace di attirare l’attenzione per originalità, il risultato è assicurato. Il cappellino natalizio che si illumina a led, di diversi colori e fantasie, è un regalo insolito e divertente. Costa 15 euro e fa la sua figura…

6. SENSORE DI LUCI COLORATE PER IL WATER

La chicca finale: un sensore di luci colorate per il water. Lo rallegra, rendendolo più festivo e invitante (anche il bagno vuole la sua parte) e soprattutto aiuta i maschietti di casa a fare centro. Aspetto non irrilevante della faccenda…Costo: 10 euro.