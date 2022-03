Mutande assorbenti: come funzionano, a chi sono adatte e le migliori da provare

Ad un primo sguardo sembrano un classico pezzo dell’intimo femminile, in realtà si tratta di una soluzione sostenibile ed economica per i giorni del ciclo. Stiamo parlando delle mutande assorbenti, un’alternativa valida, comoda, ma soprattutto a lungo termine, per affrontare il ciclo mestruale, sostituendo assorbenti, tamponi interni o coppette.

Sono sempre più le donne che scelgono le mutande assorbenti, per rispettare l’ambiente e risparmiare, senza temere fastidiose perdite e vivere con serenità le mestruazioni grazie a dei semplici slip.

Come funzionano

I period pants sono riutilizzabili e lavabili, considerati come ottimi sostituti del tampone usa e getta, della coppetta mestruale e dell’assorbente. Si tratta in sostanza di una mutanda assorbente che però ha l’aspetto di un semplice slip. Pratica e comoda, si indossa come la normale biancheria intima. L’unica differenza sta nel fatto che all’interno nasconde uno strato assorbente per contenere le perdite di sangue e, al tempo stesso, neutralizzare gli odori.

Indossandole non si prova la fastidiosa sensazione di umidità che tutte conosciamo, legata all’uso dei “tradizionali” assorbenti. Lo strato di cotone a contatto con le mucose infatti resta perfettamente asciutto.

Sono progettate per poter durare dall’inizio della giornata sino a sera, fra le 8 alle 12 ore. Per una questione igienica e per poterti mantenere fresca però ti consigliamo di cambiarle a metà giornata. Se sei a casa lavale subito, anche in lavatrice, se ti trovi in giro sciacquale con acqua fredda e riponile in un sacchetto impermeabile, meglio se con la chiusura a pressione, per completare il lavaggio in seguito.

Perché sceglierle

Perché scegliere le mutande assorbenti? Se mettiamo da parte un certo scetticismo che aleggia intorno a queste soluzioni alternative per le mestruazioni scopriremo un mondo fatto di vantaggi.

Il primo riguarda senza ombra di dubbio il risparmio economico. La tampon tax in Italia purtroppo è dura a morire. Certo, c’è stata una riduzione dell’Iva al 10%, ma l’acquisto di assorbenti e tamponi continua ad essere per le donne una spesa mensile piuttosto onerosa e su cui sembrano non avere diritto di replica.

Le mutande assorbenti sono un modo semplice per ridurre questa spesa una volta per tutte. Certo, l’investimento iniziale è maggiore, ma con il tempo si recupera grazie ai soldi che non verranno più usati per l’acquisto di assorbenti usa e getta.

Al vantaggio del risparmio si aggiunge un’impronta decisamente ecologica. Ogni mese infatti produciamo tonnellate di rifiuti utilizzando i tradizionali prodotti per contenere il flusso. Si tratta di plastica che si accumula e viene smaltita con fatica finendo, spesso, negli oceani. Tamponi e assorbenti sono tutt’altro che sostenibili. Al contrario, mettono a rischio il nostro già delicatissimo ecosistema, provocando danni inimmaginabili. Le mutande assorbenti, al contrario, si possono lavare e riutilizzare.

Ma non finisce qui, perché la biancheria intima assorbente offre grandi garanzie in termini di salute. I period pants sono realizzati con materiali traspiranti e ipoallergenici che lasciano respirare la pelle, senza creare quella fastidiosa sensazione di umidità e prurito spesso legata agli assorbenti tradizionali. Indossandole ti metterai al riparo da reazioni allergiche ed eruzioni cutanee, senza il rischio di alterare il delicatissimo pH vaginale.

Infine non dimentichiamo un fattore fondamentale: la comodità! Il periodo delle mestruazioni è spesso fonte di stress, motivo per cui assicurarsi il massimo comfort è il massimo per affrontarlo al meglio! Le mutande assorbenti sono molto pratiche, non si notano (e non si spostano sotto i pantaloni come gli assorbenti!) in più avvolgono le parti intime delicatamente, adattandosi alle forme senza costringerle.

Quali scegliere a seconda delle esigenze

Sempre più diffuse, le mutande assorbenti hanno conquistato migliaia di donne. Il bello di questo prodotto è che ne esistono tantissimi modelli, con colori diversi, ma soprattutto taglie. Pensate per flussi più o meno abbondanti e forme differenti in base alle esigenze di ognuna. Dalle semplici mutandine sino agli slip a vita alta, passando per lo shorty e – perché no – il perizoma. Scopriamo tutti i modelli per vivere in modo economico, sostenibile e senza pensieri il ciclo mestruale.

Le più vendute

Le Period Panties Culotte di Lovable sono le più vendute su Amazon. Studiate per un flusso abbondante, sono realizzate in cotone biologico certificato. Un materiale morbido che regala una piacevole sensazione di asciutto sulla pelle. Le mutande assorbenti sono prova di perdite sino a 12 ore, grazie alla tecnologia a quattro strati.

Offerta LOVABLE Period Panties Culotte da Ciclo Mestruale Mutande assorbenti a vita alta in un comodo pacco da 3

Sportive a vita alta

Chi è in cerca di un modello ancora più comodo può optare per quello a vita alta. Permette infatti di avere non solo un’alta protezione durante il periodo del ciclo mestruale, ma anche di sostenere e fasciare la pancia in modo morbido. Si possono usare, ad esempio, durante le sessioni di sport in palestra o per una camminata, sentendosi sempre al sicuro da eventuali perdite.

INNERSY Mutande Assorbenti Donna Vita Alta Culotte per ciclo mestruale abbondante in comodo pacco da 2

Con fantasie colorate per ragazze

Le mutande assorbenti sono una scelta ecologica ed economica apprezzata sempre di più anche dalle giovanissime. Per loro sono disponibili modelli coloratissimi e con fantasie, per affrontare con il sorriso i piccoli e grandi disagi che accompagnano le mestruazioni. I prodotti presentano uno strato di fibra di carbone di bambù antibatterico, accompagnato da uno strato in microfibra, abbinato a quello impermeabile più esterno. Il comfort, a scuola, in palestra e durante le uscite con le amiche, è garantito.

Mutandine mestruali per ragazze Mutande assorbenti 8-16 anni con colori e fantasie

Tanti modelli diversi, anche in pizzo, e vasta gamma di taglie

Il bello delle mutande assorbenti è che si possono trovare tantissimi modelli diversi, adattabili in base alle esigenze, ma anche al tipo di flusso e alle forme. Si va dai modelli sportivi a quelli per flusso abbondante e medio, sino a quelli per le donne che non vogliono rinunciare alla sensualità nemmeno in quei giorni, optando per il pizzo.

NoBlood Mutande Assorbenti Mestruali Mutande assorbenti per ogni esigenza e taglia

Come si lavano

Dopo l’uso le mutande assorbenti si possono lavare facilmente con acqua fredda e un po’ di sapone di Marsiglia, sfregando con delicatezza. In alternativa si possono mettere direttamente in lavatrice a 30°. Ricordati solo di non aggiungere mai al lavaggio candeggina o ammorbidente, questi prodotti infatti potrebbero ridurre o annullare il potere assorbente degli slip. Anche l’asciugatrice è sconsigliata: meglio farle asciugare direttamente all’aria aperta.